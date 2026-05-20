- Home
- Telangana
- హైదరాబాద్లో మరో అద్భుతం.. రూ. 700 కోట్లతో, 63 అంతస్థుల అపార్ట్మెంట్, ఒక్క ప్లాట్ ధర రూ. 6.2 కోట్లు
హైదరాబాద్లో మరో అద్భుతం.. రూ. 700 కోట్లతో, 63 అంతస్థుల అపార్ట్మెంట్, ఒక్క ప్లాట్ ధర రూ. 6.2 కోట్లు
Hyderabad: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అద్భుతం. కోకాపేటలో అల్ట్రా లగ్జరీ హైరైజ్ ప్రాజెక్ట్ ‘ది స్కైవెన్’ నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. సౌత్ ఇండియాలో అత్యంత ఎత్తైన బిల్డింగ్స్లో ఒకటిగా నిలవనున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ వివరాలు.
63 అంతస్తులతో భారీ స్కైస్క్రాపర్
కోకాపేట ప్రధాన రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ-ఇన్ఫ్రా, పింగ్లే వెంచర్స్ అండ్ రియాల్టీ సంయుక్తంగా చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన నివాస గృహ సముదాయాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. సుమారు 755 అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మించనున్న ఈ టవర్లో మొత్తం 63 అంతస్తులు ఉంటాయి. ఒకే టవర్లో హైరైజ్ కాన్సెప్ట్తో నిర్మితమవుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్ స్కైలైన్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చనుంది. నిర్మాణ సంస్థల అంచనా ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్ట్ వ్యయం రూ.650 కోట్ల నుంచి రూ.700 కోట్ల మధ్య ఉండనుంది. 2029 జూలై నుంచి 2030 ప్రారంభం మధ్యలో నిర్మాణం పూర్తయ్యే అవకాశముందని కంపెనీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
అల్ట్రా లగ్జరీ ఫ్లాట్లు.. పరిమిత యూనిట్లు
ఈ టవర్లో మొత్తం సుమారు 210 నుంచి 220 వరకు మాత్రమే నివాస యూనిట్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ప్రతి ఫ్లోర్లో కేవలం నాలుగు ఫ్లాట్లను మాత్రమే ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా గోప్యతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ప్రధానంగా 4 బీహెచ్కే కాన్ఫిగరేషన్తో రూపొందుతున్న ఈ ఫ్లాట్ల విస్తీర్ణం 5,662 చదరపు అడుగుల నుంచి 6,278 చదరపు అడుగుల వరకు ఉంటుంది. అదనంగా స్కై విల్లాలు, పెంట్హౌస్లు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఒక్కో ఫ్లాట్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.6.2 కోట్ల నుంచి రూ.6.5 కోట్ల వరకు ఉండనుందని సమాచారం. ప్రతి యూనిట్లో విస్తృత లివింగ్ స్పేస్, వ్యక్తిగత సిటౌట్, హోమ్ థియేటర్ వంటి సదుపాయాలు ఉండనున్నాయి. నగరాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వీక్షించే పనోరమిక్ వ్యూస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకతగా నిలుస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ స్థాయి సదుపాయాలు
నివాసితులకు ప్రపంచ స్థాయి జీవన అనుభూతిని అందించేలా ఎన్నో ప్రత్యేక వసతులను ప్రణాళికలో చేర్చారు. టవర్ పైభాగంలో రూఫ్టాప్ క్లబ్, ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్ పూల్, వెల్నెస్ సెంటర్, స్పా, నక్షత్రశాల వంటి లగ్జరీ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే 9 హైస్పీడ్ ఎలివేటర్లు, నాలుగు అంతస్తుల అండర్గ్రౌండ్ పార్కింగ్, 750 కార్ల పార్కింగ్ సామర్థ్యం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యవసర సేవల కోసం హెలిప్యాడ్ను కూడా ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఏఐ టెక్నాలజీతో స్మార్ట్ బిల్డింగ్
ఈ ప్రాజెక్ట్లో కృత్రిమ మేథ ఆధారిత స్మార్ట్ టెక్నాలజీని వినియోగించడం మరో విశేషం. భద్రత, ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్, బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ వంటి అంశాలను పూర్తిగా ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థల ద్వారా నిర్వహించనున్నారు. నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధుల ప్రకారం భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ టవర్ను రూపొందిస్తున్నారు. సాంకేతికంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ, దీర్ఘకాలిక వినియోగానికి అనుకూలంగా ప్రాజెక్ట్ను డిజైన్ చేశామని వారు తెలిపారు.
కోకాపేట రియల్ ఎస్టేట్కు మరో భారీ బూస్ట్
ఇప్పటికే ఐటీ కంపెనీలు, ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు, ప్రీమియం గేటెడ్ కమ్యూనిటీలతో కోకాపేట ప్రాంతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు సమీపం, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కు కనెక్టివిటీ, అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతులు ఈ ప్రాంతాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ హాట్స్పాట్గా మార్చాయి. ఇలాంటి సమయంలో ‘ది స్కైవెన్’ వంటి భారీ లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కావడం పెట్టుబడిదారులు, హైఎండ్ కొనుగోలుదారుల దృష్టిని మరింతగా ఆకర్షిస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరం ప్రపంచ స్థాయి మెట్రో నగరాలతో పోటీ పడుతోందని అనడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ మరో ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.