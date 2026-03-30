Chanakya Niti: ఇలాంటి లక్షణాలున్న భార్య దొరికితే ఆ భర్త ఎంతో అదృష్టవంతుడు
Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు మనుషుల జీవితానికి కావాల్సిన ఎన్నో నీతి సూత్రాలను నీతి శాస్త్రంలో వివరించాడు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉండటానికి చాణక్యుడు చెప్పిన సూత్రాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఒక భార్యకు ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి ఆయన ముందే వివరించాడు.
చాణక్య నీతి
ఆచార్య చాణక్యుడి రాసిన పుస్తకం నీతి శాస్త్రం. ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలు కేవలం రాజకీయం, అర్థశాస్త్రానికే పరిమితం కాలేదు. కుటుంబ జీవితం, సంబంధాల గురించి కూడా లోతైన విషయాలను ఆయన వివరించాడు. చాణక్య నీతి ప్రకారం ఒక ఆదర్శవంతమైన భార్యకు ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి ఇక్కడ వివరించాడు. ఎలా లక్షణాలు ఉన్న భార్య వస్తే ఆ భర్త అదృష్టవంతుడో తెలుకోండి.
తెెలివైన భార్య
చాణక్యుడు చెప్పిన ప్రకారం సంసారంలో సుఖదుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కష్ట సమయాల్లో భర్త వెంటే ఉంటూ ధైర్యం కోల్పోకుండా ఓర్పుతో ఉండే భార్య నిజమైన ఆదర్శ భార్య అని చెప్పుకోవాలి. ఇలాంటి మహిళను పొందిన ప్రతి పురుషుడు అదృష్టవంతుడే. ఈమె ఏ నిర్ణయాన్నీ తొందరపడి తీసుకోదు. బాగా ఆలోచించి అడుగు ముందుకు వేస్తుంది. కుటుంబం కోసమే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంది.
మంచి భార్య కేవలం తన భర్త గురించే కాకుండా మొత్తం కుటుంబం గురించి మంచి కోరుకుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఏకతాటిపై నడిపించే సామర్థ్యం ఉన్న స్త్రీ పురుషుడికి అతిపెద్ద బలంగా మారుతుందని చాణక్యుడు చెప్పాడు.
ఆర్ధికవ్యవహారాలు చక్కబెట్టే భార్య
ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రతి భార్య అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకు తగినట్టుగా నడుచుకోవాలి. ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో, ఎక్కడ పొదుపులో చేయాలో తెలిసిన భార్యే తెలివైనది. అనవసరంగా ఖర్చు చేయకుండా, అవసరానికి తగినట్టుగా డబ్బును వాడుతూ, పొదుపు చేసే భార్య ఆ భర్తకు పెద్ద ఆస్తి లాంటిది. ఇది కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది.
భార్య మాట తీరు కూడా చాలా ముఖ్యం ఆమె మాటతీరే ఇంటిని నిలబెడుతుంది. వినయంగా, మధురంగా మాట్లాడే భార్య దొరికిన పురుషుడు ఎంతో లక్కీ. ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ శాంతి, ప్రేమ నిండి ఉంటాయి. కఠినంగా మాట్లాడే మాటలు మాటలు బంధంలో పగుళ్లు ఏర్పడేలా చేస్తాయి.
భర్తని నమ్మే స్త్రీ
ఏ బంధంలోనైనా నమ్మకమే పునాది. తన భర్త పట్ల, బంధం పట్ల నిజాయితీగా ఉండే భార్య ఆ కుటుంబాన్ని బలంగా నిలబెడుతుంది. కష్ట సమయాల్లో భర్తకు మద్దతుగా నిలబడే భార్యను పొందిన ప్రతి పురుషుడు అదృష్టవంతుడే. చాణక్య నీతి ప్రకారం భార్య కేవలం గృహిణి మాత్రమే కాదు, ఆమె కుటుంబాన్ని కాపాడే శక్తి. పైన చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్న భార్యను పొందిన ప్రతి భక్త చాలా లక్కీ.