- Deceased person Cloths: మరణించిన వ్యక్తి నగలు, దుస్తులు మరొకరు వాడుకోవచ్చా? వాడితే ఏమవుతుంది?
Deceased person Cloths: ఇంట్లో ప్రియమైన వారు మరణించాక వారి ఆభరణాలు, దుస్తులు ఏం చేయాలో తెలియక చాలామంది వాటిని అలానే ఉంచేస్తారు. మరికొందరు వాటిని వాడుతూ ఉంటారు. అయితే మరణించిన వారి దుస్తులు ఆభరణాలు ఏం చేయాలో గరుడ పురాణం స్పష్టంగా చెప్పింది.
గరుణపురాణం ఏం చెబుతోంది?
దుస్తులు వేసుకుంటే?
గరుడ పురాణం ప్రకారం మరణించిన వ్యక్తి దుస్తులు మరొకరు వేసుకోవడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా మరణించిన వ్యక్తికి సన్నిహితంగా ఉన్నవారు వాటిని వేసుకోకూడదు. మరణించిన వ్యక్తి దుస్తులను వేసుకోవడం వల్ల వారి ఆత్మను ఆకర్షించినట్టు అవుతుంది. దీనివల్ల ఆ ఆత్మ మీతో అనుబంధాన్ని పెంచుకుని ఇబ్బందిపడుతుంది. తనవారి నుంచి దూరంగా వెళ్లలేక సతమతమవుతుంది. ఇది పితృ దోషానికి కారణమవుతుంది
మరణించిన వారి వ్యక్తి దుస్తులను ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? మీతో లేదా మీ కుటుంబంతో మీ పూర్వీకులతో ఎటువంటి సంబంధం లేని నిరుపేదలకు వాటిని దానం చేస్తే మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల మీ పూర్వీకులు మరణానంతరం మోక్షం పొందుతారు. వారి ఆత్మలు కూడా ముక్తి పొందుతాయని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
మంచం పడేయండి
మరణించిన వ్యక్తి వాడిన మంచాన్ని కూడా ఇంట్లో వారు వాడకూడదు. ఆ మంచాన్ని బయటపడేసి కొత్త మంచాన్ని వాడుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల మరణించిన వారి ఆత్మకు త్వరగా విముక్తి ,మోక్షం, శాంతి లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగారు నగలు ఏం చేయాలి?
ఇక బంగారు నగలను బయట వారికి దానం చేయలేము. కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. చనిపోయిన వ్యక్తి బంగారాన్ని వెంటనే ఎవరు వేసుకోకూడదు. అలా వేసుకుంటే వారి ఆత్మ అశాంతికి గురవుతుంది. ఆభరణాలతో ఆత్మకు కొంత అనుబంధం ఉంటుంది. ఆభరణాలను గంగాజలంతో పూర్తిగా శుద్ధి చేయాలి. లేదా ఆభరణాలను కరిగించి కొత్త ఆభరణాలుగా చేయించుకొని ధరించడం ఉత్తమం.