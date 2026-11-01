90s kids vs 2k kids: రెండు జనరేషన్స్ ని ఊపేస్తున్న ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్....మీరూ ఓ లుక్కేయండి
90s kids vs 2k kids: ఒకప్పుడు అంటే 90s లో బ్యాగీ ప్యాంట్లు, టీ షర్టులకు ఫుల్ ట్రెండ్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఓవర్సైజ్ టీ-షర్టులు, వైడ్ లెగ్ జీన్స్ వచ్చేశాయి. ఇలా అప్పటి తరం నుంచి ఇప్పటి యువత వరకు మారిన ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్పై ఓ లుక్కేద్దాం.
ఫ్యాషన్లో వచ్చిన మార్పులేంటి?
ప్రతి జనరేషన్కు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాషన్ టేస్ట్ ఉంటుంది. 90ల్లో పెరిగిన వాళ్లు వేసుకున్న బట్టలకు, 2000 తర్వాత పుట్టిన వాళ్లు ఇష్టపడే డ్రెస్సులకు చాలా తేడాలున్నాయి. అప్పట్లో పాపులర్ అయిన కొన్ని డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ ఇప్పుడు మళ్లీ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. అలాగే, ఇప్పటి కుర్రాళ్లు ఇష్టపడే ఓవర్సైజ్ బట్టలు, స్ట్రీట్వేర్ లాంటి స్టైల్స్ ఒక కొత్త ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేశాయి. ప్యాంట్లు, షర్టులు, అమ్మాయిల డ్రెస్సులు, చెప్పులు.. ఇలా ఈ రెండు జనరేషన్ల ఫ్యాషన్లో వచ్చిన మార్పులను ఒకసారి చూద్దాం.
బ్యాగీ ప్యాంట్లు vs వైడ్ లెగ్ జీన్స్!
90ల్లో లూజ్ ప్యాంట్లు, బెల్ బాటమ్, స్ట్రెయిట్ కట్ జీన్స్ బాగా పాపులర్. ముఖ్యంగా కింద వెడల్పుగా ఉండే బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్లు అప్పటి ఫ్యాషన్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశాయి. ఆ తర్వాత స్కిన్నీ జీన్స్ లాంటి టైట్ ప్యాంట్లు వచ్చాయి. కానీ, ఇప్పటి యూత్ మళ్లీ వైడ్ లెగ్ జీన్స్, లూజ్ ఫిట్, బ్యాగీ ప్యాంట్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. అంటే, పాత కాలంలో ట్రెండ్ అయిన లూజ్ ప్యాంట్ల స్టైల్స్ ఇప్పుడు కొత్త రూపంలో మళ్లీ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలోకి వచ్చాయన్నమాట.
ఫిట్టెడ్ షర్టులు vs ఓవర్సైజ్ షర్టులు!
90ల్లో బాడీకి కరెక్ట్గా సరిపోయే ఫిట్టెడ్ షర్టులు, టీ-షర్టులు ఎక్కువగా వేసుకునేవాళ్లు. గీతలున్న షర్టులు, పెద్ద కాలర్లు, కలర్ఫుల్ ప్రింట్స్ ఉన్న షర్టులు అప్పటి ఫ్యాషన్లో భాగం. కానీ, ఇప్పటి కుర్రాళ్లు ఓవర్సైజ్ టీ-షర్టులు, లూజ్ షర్టులు, గ్రాఫిక్ ప్రింట్స్, లేయర్డ్ స్టైల్స్ను తెగ ఫాలో అవుతున్నారు. బాడీకి అతుక్కుపోయే బట్టల కంటే ఫ్రీగా ఉండే బట్టలనే ఇప్పటి యూత్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ రెండు కాలాల్లోనూ ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ మారిపోయాయి.
చుడీదార్ vs కుర్తీ, వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులు!
90ల్లో, 2000ల ప్రారంభంలో అమ్మాయిలు ఎక్కువగా చుడీదార్, సల్వార్ కమీజ్ లాంటి ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులనే వేసుకునేవాళ్లు. రానురాను కుర్తీలు, లెగ్గిన్స్, జీన్స్, టాప్స్ లాంటివి వాడటం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటి అమ్మాయిల వార్డ్రోబ్లో కుర్తీలు, వైడ్ లెగ్ ప్యాంట్లు, క్రాప్ టాప్స్, కో-ఆర్డ్ సెట్స్, జీన్స్ లాంటి ఎన్నో రకాల డ్రెస్సులు ఉంటున్నాయి. ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులకు మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చి కొత్త ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్ను క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
డెనిమ్ జాకెట్ vs హుడీ, స్వెట్షర్ట్!
90ల్లో, ఆ తర్వాత యూత్లో బాగా పాపులర్ అయిన డ్రెస్సుల్లో డెనిమ్ జాకెట్ ఒకటి. జీన్స్ ప్యాంట్పై డెనిమ్ జాకెట్ వేసుకోవడం అప్పట్లో ఒక స్టైల్ స్టేట్మెంట్. కానీ, ఇప్పటి కుర్రాళ్లు హుడీలు, స్వెట్షర్టులు, జిప్-అప్ జాకెట్లు, ఓవర్సైజ్ జాకెట్లను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా నార్మల్ టీ-షర్ట్పై హుడీ వేసుకోవడం స్ట్రీట్వేర్ ఫ్యాషన్లో ఒక ట్రెండ్. డెనిమ్ జాకెట్లను ఇప్పటికీ వాడుతున్నా.. వాటి డిజైన్, వేసుకునే స్టైల్ మాత్రం కాలానికి తగ్గట్టుగా మారిపోయాయి.
అప్పటి చెప్పులు vs ఇప్పటి స్నీకర్లు!
90ల్లో నార్మల్ కాన్వాస్ షూస్, లెదర్ షూస్, చెప్పులు, స్పోర్ట్స్ షూస్ లాంటివి ఎక్కువగా వాడేవాళ్లు. కొన్ని బ్రాండ్ల స్పోర్ట్స్ షూస్కు అప్పట్లో యూత్లో భలే క్రేజ్ ఉండేది. కానీ, ఇప్పటి జనరేషన్కు స్నీకర్లు ఒక ముఖ్యమైన ఫ్యాషన్ ఐటెమ్గా మారిపోయాయి. చంకీ స్నీకర్లు, రెట్రో స్నీకర్లు, హై-టాప్ షూస్ లాంటి ఎన్నో మోడల్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. జీన్స్, కార్గో ప్యాంట్లు, ఓవర్సైజ్ డ్రెస్సులపైకి స్నీకర్లు వేసుకోవడం ఇప్పటి యూత్లో కామన్ స్టైల్ అయిపోయింది.
అప్పటి యాక్సెసరీస్ vs ఇప్పటి యాక్సెసరీస్!
బట్టల్లాగే వాటిపైకి వేసుకునే యాక్సెసరీస్లో కూడా కాలానికి తగ్గట్టుగా మార్పులొచ్చాయి. 90ల్లో పెద్ద డయల్ ఉన్న వాచీలు, బెల్టులు, సన్గ్లాసెస్, టోపీలు అబ్బాయిల ఫ్యాషన్లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేశాయి. అమ్మాయిలైతే హెయిర్ బ్యాండ్లు, క్లిప్పులు, ఇయర్రింగ్స్, హ్యాండ్బ్యాగ్స్ ఎక్కువగా వాడేవాళ్లు. ఇప్పటి జనరేషన్ స్మార్ట్వాచీలు, సింపుల్ జ్యువెలరీ, క్యాప్స్, స్టైలిష్ సన్గ్లాసెస్, స్లింగ్ బ్యాగ్స్ లాంటివి వాడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా, సెలబ్రిటీల ఫ్యాషన్ స్టైల్స్ ఇప్పటి యాక్సెసరీస్ ట్రెండ్స్ను డిసైడ్ చేస్తున్నాయి.
పాత ఫ్యాషన్ మళ్లీ వస్తోందా?
90ల్లో పాపులర్ అయిన చాలా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ ఇప్పుడు మళ్లీ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాయి. బ్యాగీ జీన్స్, బెల్ బాటమ్, డెనిమ్ జాకెట్లు, పెద్ద ప్రింట్స్ ఉన్న టీ-షర్టులు ఇందుకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పటి జనరేషన్ వాటిని ఉన్నదున్నట్టుగా కాకుండా, కొత్త డిజైన్లు, స్టైల్స్తో కలిపి వాడుతున్నారు. అలాగే, 90ల్లో లేని ఎన్నో కొత్త డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ కూడా ఇప్పుడు వచ్చాయి. 90s కిడ్స్, 2K కిడ్స్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్లో తేడాలున్నా.. ఫ్యాషన్ అనేది పాత ట్రెండ్స్, కొత్త టేస్ట్లను కలుపుకుంటూ ఎప్పుడూ మారుతూనే ఉంటుంది.