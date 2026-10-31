Grey Hair: ఈ పాతకాలం బ్యూటీ ట్రిక్ తో డై వేయకుండానే జుట్టు నిగనిగలాడుతుంది
Grey Hair: ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ కి వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ గ్రే హెయిర్ వచ్చేస్తోంది. అలా అని పదే పదే హెయిర్ డై వాడుతున్నారా? అయితే కెమికల్ లేకుండా ఇలా నేచురల్ గా కూడా జుట్టుకు కలర్ వేయొచ్చు. అదెలాగో ఇక్కడ చూద్దాం.
తెల్ల జుట్టుకు న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్
వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు చాలా మందికి చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు వచ్చేస్తోంది. దీన్ని కవర్ చేయడానికి రకరకాల హెయిర్ డైలు వాడుతుంటారు. అయితే, మనం రోజూ ఇంట్లో వాడే టీపొడితో తెల్ల జుట్టును తాత్కాలికంగా కవర్ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా?
అవును, టీపొడితో చేసే డికాషన్ జుట్టుకు రాయడం అనేది పాతకాలం నాటి బ్యూటీ ట్రిక్. అసలు దీని వల్ల నిజంగా లాభం ఉందా? దీన్ని ఎలా వాడాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టీ డికాషన్ తెల్ల జుట్టును ఎలా కవర్ చేస్తుంది?
బ్లాక్ టీలో సహజంగానే టానిన్స్ (Tannins), థియాఫ్లావిన్స్ (Theaflavins), థియారుబిగిన్స్ (Thearubigins) లాంటి పిగ్మెంట్లు ఉంటాయి. ఈ బ్లాక్ టీ డికాషన్ జుట్టుకు రాసినప్పుడు, ఆ ముదురు రంగు జుట్టు పైన ఒక లేయర్లా ఏర్పడి తాత్కాలికంగా నలుపు రంగును ఇస్తుంది.
దీనివల్ల తెల్ల జుట్టు నల్ల జుట్టులో కలిసిపోయి పెద్దగా బయటకు కనిపించదు. కానీ ఇక్కడో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టీ డికాషన్ తెల్ల జుట్టును శాశ్వతంగా నల్లగా మార్చదు. జుట్టు కుదుళ్లలో మెలనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, సహజమైన నలుపు రంగును తిరిగి తెస్తుందనడానికి ఎలాంటి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ లేదు.
టీ డికాషన్ ఎలా తయారు చేయాలి?
ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు.
కావాల్సినవి:
• 2 నుంచి 3 స్పూన్ల బ్లాక్ టీ పొడి.
• 2 కప్పుల నీళ్లు.
• ఒక గిన్నె.
తయారీ విధానం:
1. గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
2. అందులో 2, 3 స్పూన్ల టీపొడి వేయాలి.
3. సన్నని మంటపై 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి.
4. నీళ్లు ముదురు రంగులోకి మారగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
5. బాగా చల్లారాక వడకట్టుకోవాలి.
జుట్టుకు ఎలా రాయాలి?
• ముందుగా జుట్టును శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
• తయారు చేసి పెట్టుకున్న టీ డికాషన్ను జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు, ముఖ్యంగా తెల్ల జుట్టు ఉన్నచోట బాగా పట్టించాలి.
• ఒక 15 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
• ఆ తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో తలస్నానం చేయాలి.
• జుట్టు డ్రైగా అనిపిస్తే కండిషనర్ వాడుకోవచ్చు.
ఇది జుట్టు తత్వాన్ని బట్టి రిజల్ట్ మారుతుంది. కాబట్టి ముందుగా కొద్దిగా రాసి టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది.
టీ డికాషన్ వాడటం వల్ల లాభాలేంటి?
బ్లాక్ టీలోని పిగ్మెంట్లు జుట్టు పైన కోటింగ్ లాగా ఏర్పడి, తెల్ల జుట్టును కవర్ చేస్తాయి. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఖరీదైన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. కెమికల్ హెయిర్ డైలు వాడటం ఇష్టం లేనివాళ్లు, ఈ న్యాచురల్ పద్ధతిని ట్రై చేయొచ్చు. అయితే, టీ డికాషన్ వల్ల జుట్టు పెరుగుతుందని లేదా జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు.
వాడేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి:
టీ డికాషన్ అందరికీ ఒకేలా పనిచేయదు. జుట్టు మొత్తం తెల్లబడిపోయిన వాళ్లకు ఇది పెద్దగా రిజల్ట్ ఇవ్వకపోవచ్చు. చర్మానికి పడుతుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ నీళ్లు కళ్లలో పడకుండా చూసుకోవాలి. బట్టలు, దిండు కవర్ల మీద మరకలు పడే ఛాన్స్ ఉంది. దురద, మంట లేదా దద్దుర్లు వస్తే వెంటనే వాడటం ఆపేయాలి. మొక్కల నుంచి వచ్చే సహజమైన వస్తువులు కూడా కొందరికి ఎలర్జీని కలిగిస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు ఎందుకొస్తుంది?
తెల్ల జుట్టు రావడానికి ఒకే ఒక్క కారణం ఉండదు. ముఖ్యమైన కారణాలు చూస్తే..వంశపారంపర్యం, వయసు పెరగడం, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, పోషకాల లోపం, కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు. జుట్టుకు సహజమైన రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ (Melanin) ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు తెల్ల జుట్టు వస్తుంది. చిన్న వయసులోనే అకస్మాత్తుగా జుట్టు ఎక్కువగా తెల్లబడితే, వెంటనే డాక్టర్ను కలిసి టెస్టులు చేయించుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా విటమిన్ లోపం లాంటివి ఉన్నాయేమో తెలుసుకోవచ్చు.
తెలుసుకోవాల్సిన నిజం!
టీ డికాషన్ అనేది తెల్ల జుట్టును శాశ్వతంగా మాయం చేసే మ్యాజిక్ మెడిసిన్ కాదు. బ్లాక్ టీ రంగు వల్ల జుట్టుకు తాత్కాలికంగా నలుపు రంగు వస్తుందంతే. కాబట్టి, తెల్ల జుట్టును కవర్ చేయడానికి న్యాచురల్ పద్ధతులు వెతికేవాళ్లు దీన్ని ఒక తాత్కాలిక బ్యూటీ టిప్గా మాత్రమే చూడాలి. అసలు తెల్ల జుట్టు ఎందుకు వస్తుందో కారణం తెలుసుకుని, దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.