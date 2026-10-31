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- Visa free countries: ఇండియన్స్ వీసా లేకుండా వెళ్లగలిగే 10 దేశాలు.. ప్రకృతి, సంస్కృతి, సాహసాలకు కేరాఫ్
Visa free countries: ఇండియన్స్ వీసా లేకుండా వెళ్లగలిగే 10 దేశాలు.. ప్రకృతి, సంస్కృతి, సాహసాలకు కేరాఫ్
Visa free countries: విదేశీ టూర్ అనగానే వీసా ఖర్చులు, అప్లికేషన్ల తిప్పలు గుర్తొస్తాయా? అయితే భారతీయులకు వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ, వీసా ఆన్ అరైవల్ వంటి సదుపాయాలు కల్పించే కొన్ని దేశాలున్నాయి. ప్రకృతి అందాలు, భిన్న సంస్కృతులతో ఆకట్టుకునే ఆ దేశాలేవో చూద్దాం.
టువాలు (Tuvalu)
విదేశీ ప్రయాణం చేయాలని చాలామందికి ఉంటుంది. కానీ విమాన టికెట్లు, హోటల్ ఖర్చులతో పాటు వీసా కోసం చేసే అప్లికేషన్లు, ఫీజులతో చికాకు పుడుతుంది. అయితే ప్రతి దేశానికి ముందుగానే వీసా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని దేశాలు భారతీయులకు వీసా లేకుండానే ప్రవేశం కల్పిస్తుండగా.. మరికొన్ని దేశాలు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తర్వాత వీసా ఇచ్చే సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఇంకొన్ని దేశాలకు ఆన్లైన్లో ఈ-వీసా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాంటి దేశాల్లో పర్యాటకులకు పెద్దగా పరిచయం లేని, ప్రకృతి అందాలు, ప్రత్యేకమైన సంస్కృతులతో ఆకట్టుకునే పది దేశాల గురించి తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న దేశాల్లో ఒకటైన టువాలు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉంది. చిన్న చిన్న దీవులు, నీలిరంగు మడుగులు, పగడపు దిబ్బలు ఈ దేశానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు. ఇక్కడి ప్రజల జీవనశైలి, పాలినేషియన్ సంప్రదాయాలు పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి. వాతావరణ మార్పులు, సముద్ర మట్టం పెరుగుదల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్న దేశాల్లో టువాలు కూడా ఒకటి. భారత విదేశాంగ శాఖ జాబితాలో వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉన్న దేశంగా దీని పేరు ఉంది. అయితే ప్రయాణానికి ముందు వీసా ఫీజు, అనుమతించే బస వ్యవధి, ప్రవేశ నిబంధనలను అధికారికంగా నిర్ధారించుకోవాలి.
మైక్రోనేషియా (Federated States of Micronesia)
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని మైక్రోనేషియా దీవులు సముద్ర సాహస యాత్రలకు ప్రసిద్ధి. నీలిరంగు మడుగులు, పగడపు దిబ్బలు, స్కూబా డైవింగ్కు అనువైన ప్రాంతాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చుక్ లగూన్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి నౌకల శిథిలాలను నీటి అడుగున చూడొచ్చు. నాన్ మడోల్లోని పురాతన రాతి నిర్మాణాలు చరిత్రపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే భారతీయ పాస్పోర్టుదారులకు ప్రస్తుతం వీసా మినహాయింపు ఉందా, ఎంతకాలం ఉండవచ్చనే అంశాన్ని ప్రయాణానికి ముందు మైక్రోనేషియా అధికారిక ఇమ్మిగ్రేషన్ విభాగం ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.
కాబో వెర్డే (Cabo Verde)
అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న కాబో వెర్డే అగ్నిపర్వత దీవుల సమూహం. నల్లటి ఇసుక తీరాలు, పర్వతాలు, నీలి సముద్రం ఈ దేశాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. ఫోగో అగ్నిపర్వతం, సాంటో అంటావో దీవిలోని ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు సాహస యాత్రికులను ఆకర్షిస్తాయి. మోర్నా అనే సంగీత సంప్రదాయం కూడా ఈ దేశానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు. భారతీయులకు 30 రోజుల పర్యాటక వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉంది. అయితే ప్రయాణానికి ముందు EASE ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించాలి.
కొమొరోస్ (Comoros)
ఆఫ్రికా తూర్పు తీరానికి సమీపంలో హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్న దీవుల సమూహమే కొమొరోస్. సువాసనగల య్లాంగ్ య్లాంగ్ పూల సాగు ఎక్కువగా ఉండటంతో వీటిని ‘పర్ఫ్యూమ్ ఐలాండ్స్’ అని కూడా పిలుస్తారు. అగ్నిపర్వతమైన మౌంట్ కార్తాలా, అందమైన సముద్ర తీరాలు ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణలు. ఆఫ్రికన్, అరబ్, ఫ్రెంచ్ సంస్కృతుల ప్రభావం స్థానిక జీవనశైలిలో కనిపిస్తుంది. భారతీయులకు 45 రోజుల వరకు వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉంది. ఇందుకోసం 30 యూరోల ఫీజుతో పాటు వసతి, తిరుగు ప్రయాణ టికెట్ వివరాలు అవసరం.
రువాండా (Rwanda)
‘వెయ్యి కొండల దేశం’గా పేరొందిన రువాండా ప్రకృతి అందాలకు ప్రసిద్ధి. పచ్చని కొండలు, సరస్సులు, అడవులు ఇక్కడ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా వోల్కేనోస్ నేషనల్ పార్క్లో పర్వత గొరిల్లాలను దగ్గరగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. కిగాలీ నగరం, కివు సరస్సు కూడా సందర్శించదగిన ప్రదేశాలు. భారతీయులకు రువాండాలో 30 రోజుల వరకు వీసా ఫ్రీ ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు.
తిమోర్-లెస్టే (Timor-Leste)
ఆగ్నేయాసియాలోని చిన్న దేశం తిమోర్-లెస్టే. పర్యాటకుల రద్దీ తక్కువగా ఉండే ప్రశాంతమైన బీచ్లు, కొండలు, పగడపు దిబ్బలు ఇక్కడి ప్రత్యేకత. అటౌరో దీవి సముద్ర జీవవైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి. పోర్చుగీస్, స్థానిక సంస్కృతుల ప్రభావం ఇక్కడి ఆహారం, సంప్రదాయాల్లో కనిపిస్తుంది. భారతీయులకు పర్యాటక ప్రయోజనాల కోసం 30 రోజుల వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉంది. దీనికి 30 అమెరికన్ డాలర్ల ఫీజు చెల్లించాలి.
మాల్దీవులు (Maldives).
తెల్లటి ఇసుక తీరాలు, నీలిరంగు సముద్రం, అందమైన దీవులు.. మాల్దీవులను ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చాయి. స్కూబా డైవింగ్, స్నార్కెలింగ్ వంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఖరీదైన రిసార్టులతో పాటు స్థానిక దీవుల్లోనూ బస చేసే అవకాశాలున్నాయి. భారతీయులకు మాల్దీవుల్లో 90 రోజుల వరకు ఉచిత వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉంది. అయితే రిటర్న్ టికెట్, వసతి వివరాలు, ఇతర ప్రవేశ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
మడగాస్కర్
ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకమైన జీవవైవిధ్యానికి మడగాస్కర్ ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ కనిపించే లెమూర్లు, అరుదైన మొక్కలు, అడవులు, బావోబాబ్ చెట్లు పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి. సముద్ర తీరాలు, సున్నపురాయి శిలారూపాలు కూడా ఇక్కడి ఆకర్షణలు. భారతీయులకు మడగాస్కర్లో వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉంది. భారత విదేశాంగ శాఖ వివరాల ప్రకారం 60 రోజుల వీసా కోసం 37 అమెరికన్ డాలర్ల ఫీజు చెల్లించాలి. వసతి వివరాలు, తిరుగు ప్రయాణ టికెట్ కూడా అవసరం కావచ్చు.
సురినామ్
దక్షిణ అమెరికాలోని సురినామ్ ప్రకృతి ప్రేమికులకు మంచి గమ్యస్థానం. అమెజాన్ అడవులు, నదులు, విభిన్న వన్యప్రాణులు ఇక్కడి ప్రత్యేకత. రాజధాని పరమారిబోలో కనిపించే డచ్ వలసకాలపు భవనాలు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. భారతీయులు, ఆఫ్రికన్లు, ఇండోనేషియన్లు, స్థానిక ప్రజల సంస్కృతుల కలయిక ఇక్కడి జీవనశైలిలో కనిపిస్తుంది. భారతీయ పాస్పోర్టుదారులకు ఈ-వీసా సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ప్రయాణానికి ముందే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
సమోవా దీవులు
దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని సమోవా దీవులు ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరు. అగ్నిపర్వతాల వల్ల ఏర్పడిన భూభాగాలు, జలపాతాలు, అందమైన బీచ్లు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. టో సువా ఓషన్ ట్రెంచ్ అనే సహజ నీటి కొలను పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. పాలినేషియన్ సంస్కృతి, సంప్రదాయ నృత్యాలు, స్థానిక ఆహారాలు ఇక్కడి ప్రత్యేకత. భారతీయులు 60 రోజుల వరకు వీసా లేదా ఎంట్రీ పర్మిట్ తీసుకోకుండా ప్రయాణించవచ్చు. అయితే సాధారణ ప్రవేశ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
ప్రయాణానికి ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
వీసా ఫ్రీ, వీసా ఆన్ అరైవల్, ఈ-వీసా.. ఈ మూడింటికీ తేడా ఉంది. వీసా ఫ్రీ అంటే ముందస్తు వీసా అవసరం లేకుండా నిర్దిష్ట నిబంధనలతో ప్రవేశం కల్పించడం. వీసా ఆన్ అరైవల్ అంటే దేశానికి చేరుకున్న తర్వాత విమానాశ్రయం లేదా నిర్దేశిత ప్రవేశ కేంద్రంలో వీసా పొందడం. ఈ-వీసా అంటే ప్రయాణానికి ముందే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుని అనుమతి పొందడం. కొన్ని దేశాల్లో ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్, ఫీజు చెల్లింపు కూడా తప్పనిసరి.