Kitchen Gadgets: వంటగదిలో పని తగ్గించే 8 సూపర్ గ్యాడ్జెట్స్..టైమ్, శ్రమ రెండూ ఆదా
Kitchen Gadgets: ఇంట్లో వంట చేయడం అంటే పెద్ద పనిలా అనిపిస్తుంది. కూరగాయలు కట్ చేయడం, వంటలు చేయడం..ప్రతి పనికీ టైం పడుతుంది. అయితే ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటే మీ పనులన్నీ చాలా ఈజీ. కిచెన్ లో టైం ఆదా చేసే 8 గ్యాడ్జెట్స్ గురించి చూద్దాం.
ఒకే కుక్కర్లో రకరకాల వంటలు
వంట చేసేటప్పుడు అన్నం, పప్పు, కూరగాయలు విడివిడిగా వండాలంటే చాలా టైమ్ పడుతుంది. గిన్నెలు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. 'Pot-in-Pot Cooker Containers' ఈ కష్టాన్ని సులువుగా తగ్గిస్తాయి.
వీటిని ఉపయోగించి కుక్కర్లో వేర్వేరు గిన్నెల్లో అన్నం, పప్పు లేదా కూరగాయలను ఒకేసారి వండేయొచ్చు. దీనివల్ల ప్రతిదానికీ విడిగా కుక్కర్ పెట్టాల్సిన పని తప్పుతుంది. ఉదాహరణకు, కుక్కర్లో అన్నం కోసం ఒక గిన్నె, పప్పు కోసం మరో గిన్నె పెట్టి ఒకేసారి రెండింటినీ ఉడికించవచ్చు. అయితే, వండే పదార్థాన్ని బట్టి నీళ్లు, ఉడికే సమయం మారుతుంటాయి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా చూసుకోవాలి.
ఇడ్లీ పిండి కింద పడకుండా వేసే గ్యాడ్జెట్!
ఇంట్లో ఇడ్లీలు వేసేటప్పుడు పిండిని కరెక్ట్గా గుంటల్లో వేయడం కొంచెం కష్టమే. ముఖ్యంగా ఎక్కువ ఇడ్లీలు వేస్తున్నప్పుడు పిండి కింద పడి గిన్నెలన్నీ పాడవుతాయి. ఇలాంటి టైమ్లో 'Idli Batter Dispenser' భలేగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇందులో పిండిని నింపి, హ్యాండిల్ నొక్కుతూ ఇడ్లీ ప్లేట్లలో కరెక్ట్గా వేయొచ్చు. కొన్ని మోడల్స్లో పిండి ఎంత పడాలో కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల పిండి కింద పడదు, వంటగది శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఇడ్లీలు తరచుగా వేసుకునే ఇళ్లకు ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది. కొనేముందు దీన్ని కడగడం సులువో కాదో, పిండి ఇరుక్కుపోకుండా ఉంటుందో లేదో చూసుకోవాలి.
కూరగాయలన్నీ ఒకే సైజులో కట్ చేయొచ్చు!
బంగాళదుంపలు, కీరదోస, ఉల్లిపాయలను ఒకే సైజులో కట్ చేయాలా? దానికి 'Adjustable Mandoline Slicer' బాగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో కూరగాయలను పెట్టి స్లైడ్ చేస్తే చాలు, పదునైన బ్లేడ్ వాటిని ముక్కలుగా కట్ చేస్తుంది. కొన్ని మోడల్స్లో ముక్కల మందాన్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పొడవాటి ముక్కలు కూడా కట్ చేయొచ్చు. చిప్స్, సలాడ్స్ చేయడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. చాకుతో కట్ చేసేకంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్. కానీ బ్లేడ్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది కాబట్టి, కూరగాయలు చిన్నగా అయ్యాక చేత్తో కాకుండా సేఫ్టీ టూల్ వాడాలి.
నూనెలో చిన్న చిన్న ముక్కలను ఈజీగా తీయొచ్చు!
బజ్జీలు, బోండాలు నూనెలో వేయించినప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలు గరిటెకు రాకుండా నూనెలోనే ఉండిపోతాయి. ఇలాంటి వాటిని తీయడానికి 'Fine Mesh Frying Skimmer' బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మామూలు చిల్లుల గరిటె కంటే ఇందులో ఉండే సన్నని వల లాంటి డిజైన్ వల్ల చిన్న ముక్కలు కూడా ఈజీగా బయటకు వస్తాయి. పైగా అదనపు నూనె అంతా కిందకు కారిపోతుంది. ముఖ్యంగా చిన్న సైజు బోండాలు, నూనెలో వేయించిన చిన్న ఐటెమ్స్ తీయడానికి ఇది చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. వేడి నూనెలో వాడేటప్పుడు పొడవాటి హ్యాండిల్ ఉన్నది వాడటం మంచిది. వాడిన తర్వాత వలలో ఏమీ ఇరుక్కోకుండా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
గిన్నె మార్చకుండానే నీళ్లు వంపేయొచ్చు!
పాస్తా లేదా ఉడికించిన కూరగాయల్లోని నీళ్లు వంపాలంటే, వాటిని వేరే జాలి గిన్నెలోకి మార్చాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల గిన్నెలు ఎక్కువవుతాయి, ఒక్కోసారి ఫుడ్ కింద పడిపోతుంది. 'Clip-on Pot Strainer' ఈ పనిని చాలా సులువు చేస్తుంది. దీన్ని గిన్నె అంచుకు తగిలించి, ఫుడ్ కింద పడకుండా నీళ్లను మాత్రమే వంపేయొచ్చు. దీనివల్ల పెద్ద జాలి గిన్నె వాడాల్సిన పనుండదు. చిన్న వంటగదుల్లో గిన్నెల వాడకం తగ్గించుకోవాలనుకునే వాళ్లకు ఇది బెస్ట్. అయితే, అన్ని గిన్నెలకు ఇది సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. మీ గిన్నె సైజుకు సరిపోయేది చూసి తీసుకోవాలి. వేడి నీళ్లు వంపేటప్పుడు చేతుల మీద పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఫుడ్ సరిగ్గా ఉడికిందో లేదో ఈ టూల్ చెప్తుంది!
కొన్ని వంటలు బయట ఉడికినట్లు కనిపించినా, లోపల పచ్చిగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మాంసం, బేకింగ్ ఐటమ్స్ చేసేటప్పుడు అవి లోపల ఉడికాయో లేదో కచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి 'Digital Food Thermometer' ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి ఉండే మెటల్ పిన్ను ఫుడ్లో గుచ్చితే, లోపలి ఉష్ణోగ్రతను డిజిటల్ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది. రంగు చూసి ఫుడ్ ఉడికిందని భ్రమపడాల్సిన పనిలేదు. నాన్-వెజ్ వండేవాళ్లకు, కేకులు చేసేవాళ్లకు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అయితే, ఒక్కో ఫుడ్కు ఒక్కో టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి చూసుకోవాలి. వాడిన ప్రతిసారీ ఆ పిన్ను శుభ్రంగా కడగడం మర్చిపోవద్దు.
మొక్కజొన్న గింజలను ఈజీగా తీసే చిన్న టూల్!
ఉడకబెట్టిన మొక్కజొన్న కంకి నుంచి గింజలను ఒక్కొక్కటిగా తీయాలంటే చాలా టైమ్ పడుతుంది. 'Corn Kernel Stripper' ఈ పనిని చాలా ఈజీ చేస్తుంది. దీన్ని మొక్కజొన్న కంకి మీద పెట్టి కిందకు లాగితే చాలు, అందులో ఉండే పదునైన బ్లేడ్ గింజలను సులువుగా వేరు చేస్తుంది. సలాడ్స్, సూప్స్, ఫ్రైడ్ రైస్ లాంటివి చేసేటప్పుడు ఇది భలేగా ఉపయోగపడుతుంది. చాకుతో కట్ చేసేకంటే ఇది చాలా బెటర్. కొనేముందు ఇది కంకి సైజుకు సరిపోతుందా, గింజలు నలగకుండా వస్తున్నాయా అనేది చూసుకోవాలి.
నూనెను తగినంతగా స్ప్రే చేసే టూల్!
పెనం మీద లేదా కూరగాయల మీద నూనె వేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఎక్కువ పడిపోతుంది. నూనెను కరెక్ట్గా, తక్కువగా వాడటానికి 'Refillable Oil Sprayer' బాగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో నూనె పోసి, పెనం మీద లేదా ఫుడ్ మీద స్ప్రే చేయొచ్చు. కూరగాయలు వేయించేటప్పుడు, బేకింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. నూనె నేరుగా పోయకుండా ఇలా స్ప్రే చేయడం వల్ల వాడకం తగ్గుతుంది. అయితే, స్ప్రేయర్ వాడినంత మాత్రాన ఫుడ్ హెల్తీ అయిపోదు, మనం వాడే నూనె క్వాంటిటీని బట్టి ఉంటుంది. మంట దగ్గర దీన్ని స్ప్రే చేయకూడదు. స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక లేదా కొంచెం దూరంగా ఉండి వాడాలి. మీ వంటగది అవసరాలను బట్టి ఇలాంటి టూల్స్ ఎంచుకుంటే టైమ్, శ్రమ రెండూ ఆదా అవుతాయి.