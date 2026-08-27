Fridge: వీటిని ఫ్రిజ్ లో పెడితేనే తొందరగా పాడైపోతాయి, పొరపాటున కూడా పెట్టకూడదు..!
Fridge: ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలని చాలా మంది కూరగాయలను ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ, కొన్ని కూరగాయలను పొరపాటున కూడా ఫ్రిజ్ లో పెట్టకూడదు. ఫ్రిజ్ లో పెట్టడం వల్ల పాడైపోయే కూరగాయలు కూడా ఉన్నాయి
Fridge
చాలామంది ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయని భావించి కనిపించిన ప్రతిదాన్నీ తెచ్చి ఫ్రిజ్లో తోసేస్తుంటారు. కానీ కొన్ని రకాల ఆహారాలను ఫ్రిజ్లో పెట్టడం వల్ల వాటిలోని సహజమైన రుచి, వాసన, పోషకాలు నశించిపోవడమే కాకుండా అవి త్వరగా పాడైపోతాయి. అలా ఫ్రిజ్కు దూరంగా ఉంచాల్సిన 5 ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు, వాటిని ఫ్రిజ్ లో ఎందుకు పెట్టకూడదో ఇప్పుడు చూద్దాం..
ఉల్లిపాయలు..
ఉల్లిపాయలను పొరపాటున కూడా ఫ్రిజ్ లో పెట్టకూడదు.. ఎందుకు పెట్టకూడదు?: ఫ్రిజ్లో ఉండే అధిక తేమను ఉల్లిపాయలు త్వరగా పీల్చుకుంటాయి. దీనివల్ల అవి మెత్తగా మారి, దుర్వాసన రావడం, బూజు పట్టడం లాంటివి జరుగుతాయి.
సరైన నిల్వ విధానం: వీటిని ఎల్లప్పుడూ గాలి ధారాళంగా తగిలే పొడి ప్రదేశంలో, బుట్టలలో ఉంచాలి.
ముఖ్య గమనిక: ఉల్లిపాయలను బంగాళాదుంపలతో కలిపి ఒకే చోట ఉంచకూడదు. బంగాళాదుంపలు విడుదల చేసే వాయువుల వల్ల ఉల్లిపాయలు ఇంకా త్వరగా కుళ్ళిపోతాయి.
2. బంగాళాదుంపలు ఎందుకు పెట్టకూడదు?:
చల్లని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద బంగాళాదుంపల్లో ఉండే సంక్లిష్ట పిండి పదార్థం వేగంగా చక్కెరగా మారిపోతుంది. దీనివల్ల వండేటప్పుడు అవి స్వీట్గా అనిపించడమే కాకుండా, అధిక వేడి వద్ద వండినప్పుడు ఆరోగ్యానికి హానిచేసే అక్రిలమైడ్ అనే రసాయనం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
సరైన నిల్వ విధానం: వీటిని కవర్లలో కాకుండా కాగితపు సంచుల్లో లేదా ప్లాస్టిక్ లేని బాస్కట్లలో, సూర్యరశ్మి పడని చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
3. వెల్లుల్లి ఎందుకు పెట్టకూడదు?:
చల్లదనానికి వెల్లుల్లి లోపల రబ్బరులా మారి, చేదు రుచిని సంతరించుకుంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రిజ్ వాతావరణం వల్ల దానికి త్వరగా మొలకలు వస్తాయి.
సరైన నిల్వ విధానం: వెల్లుల్లి రెబ్బలను విడదీయకుండా ఆ పాయను అలాగే గాలి తగిలే నెట్ బ్యాగుల్లో ఉంచితే నెలల తరబడి తాజాగా ఉంటుంది.
తేనె ఎందుకు పెట్టకూడదు?:
తేనె అనేది ఎప్పటికీ పాడవని ఒకే ఒక్క సహజ సిద్ధమైన ఆహార పదార్థం. దీనిని ఫ్రిజ్లో పెడితే గడ్డకట్టి, స్పటికాలుగా మారిపోతుంది. దాంతో దాన్ని సీసా నుంచి బయటకు తీయడం , వాడటం కష్టమవుతుంది.
సరైన నిల్వ విధానం: గాజు సీసాలో పోసి, మూత గట్టిగా పెట్టి సాధారణ వంటగది రాక్లో ఉంచితే దశాబ్దాల తరబడి పాడవకుండా ఉంటుంది.
టమాటాలు ఎందుకు పెట్టకూడదు?: ఫ్రిజ్లోని చల్లని గాలి టమాటా కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల టమాటా తన సహజమైన రుచిని, సువాసనను కోల్పోయి, గట్టిగా మారిపోతుంది.
సరైన నిల్వ విధానం: వీటిని గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద తొడిమ భాగాన్ని కిందికి పెట్టి ఉంచితే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి.
ఇంకా ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడని మరికొన్ని పదార్థాలు..
కాఫీ పొడి : ఫ్రిజ్లోని తేమను పీల్చుకుని తన సువాసనను కోల్పోతుంది.
బ్రెడ్ : ఫ్రిజ్లో పెడితే బ్రెడ్ త్వరగా ఎండిపోయి గట్టిగా మారుతుంది.
బాదం, జీడిపప్పు వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్: గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఉంచితేనే మంచిది.