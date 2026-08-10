Jowar Roti: జొన్న రొట్టెతో ఈ 5 కూరలు తింటే డబుల్ బెనిఫిట్! ఒకసారి ట్రై చేయండి
Jowar Roti: ప్రస్తుతం చాలామంది అన్నానికి బదులు జొన్న రొట్టె తినడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే జొన్నరొట్టెను సరైన కూరతో తింటే శరీరానికి మరిన్ని పోషకాలు అందుతాయి అంటున్నారు నిపుణులు. మరి జొన్నరొట్టెతో ఎలాంటి కూరలు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో చూద్దాం.
జొన్న రొట్టెతో తినాల్సిన కూరలు
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది హెల్తీ ఫుడ్ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అలా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవాటిలో జొన్నలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. వీటిలో ఫైబర్, రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్, వివిధ రకాల ఫైటో కెమికల్స్, ఫీనాలిక్ సమ్మేళనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. జొన్న రొట్టెలను సరైన కూరలతో కలిపి తింటే ఆరోగ్యానికి మరింత మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.
ఆకుకూరలు
పాలకూర, తోటకూర, మెంతికూర, చుక్కకూర వంటి ఆకుకూరలను తక్కువ నూనెతో వండుకుని జొన్నరొట్టెతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఆకుకూరలు.. విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైటోన్యూట్రియెంట్లను అందిస్తాయి. ఒకే రకమైన కూరను ప్రతిరోజూ తినడం కంటే రంగులు, రకాలు మార్చుతూ కూరగాయలను తీసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పప్పులు
జొన్న రొట్టెతో పాటు కందిపప్పు, పెసరపప్పు, మినప్పప్పు లేదా శనగపప్పును తగిన మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి ప్రోటీన్ కూడా అందుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన భోజనంలో ధాన్యాలతో పాటు పప్పులు, గింజలు వంటి ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ వనరులను చేర్చుకోవాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. జొన్నరొట్టెతో పప్పు కూర రుచితో పాటు పోషక విలువలను కూడా పెంచుతుందని చెబుతున్నారు.
బీన్స్ వంటి కూరలు
బీన్స్, చిక్కుడు వంటి వాటిని ఎక్కువగా వేయించకుండా తక్కువ నూనెతో వండుకుంటే జొన్నరొట్టెకు మంచి సైడ్ డిష్ అవుతుంది. కూరగాయలను ఎక్కువగా, జొన్న రొట్టెను తగిన మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రంగు రంగుల కూరగాయలు
వంకాయ, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, టమాట వంటి రంగు రంగుల కూరగాయలను ఆహారంలో మార్చి మార్చి తినడం ద్వారా మొక్కల నుంచి లభించే ఫైటో న్యూట్రియెంట్లు అందే అవకాశం ఉంటుంది. జొన్నలో కూడా ఫీనాలిక్ సమ్మేళనాలు, ఇతర బయోయాక్టివ్ పదార్థాలు ఉన్నాయని కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలు
సొరకాయ, బీరకాయ, దొండకాయ వంటి నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలను తక్కువ నూనె, తక్కువ ఉప్పుతో వండుకుని జొన్నరొట్టెతో తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా భోజనంలో కూరగాయల పరిమాణాన్ని పెంచడం ద్వారా ప్లేట్లో ధాన్యంతో పాటు మొక్కల ఆధారిత ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జొన్నరొట్టె ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పుటికీ మోతాదుకు మించి తినకూడదు. జొన్న రొట్టెలో కూడా కార్బోహైడ్రేట్లు, కేలరీలు ఉంటాయి. రొట్టె పరిమాణం, దానితో తీసుకునే కూర, పప్పు, నూనె వంటి మొత్తం భోజనాన్ని బట్టి పోషక విలువ మారుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.