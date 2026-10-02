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Dandruff: కొబ్బరి నూనెలో ఇదొక్కటి కలిపి రాస్తే చుండ్రు మళ్లీ రాదు

life Oct 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

చుండ్రుకి ఎలా చెక్ పెట్టాలి?

తలలో చుండ్రుతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఎంత ఖరీదైన షాంపూలు వాడినా ఆ చుండ్రు తగ్గడం లేదా? అయితే… నిమ్మరసంతో ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి. 

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నిమ్మలో విటమిన్ సి

నిమ్మకాయలో విటమిన్ 'సి', యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తలమీద ఉండే ఫంగస్‌ను, మృతకణాలను మూలాల నుంచి తొలగిస్తాయి.

Image credits: objecttalkkannada Instagram
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మిశ్రమం తయారీ ఇలా

ఒక చెంచా తాజా నిమ్మరసానికి రెండు చెంచాల స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె కలిపి బాగా మిక్స్ చేయండి. కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు మంచి మాయిశ్చరైజర్‌లా పనిచేస్తుంది.

Image credits: objecttalkkannada Instagram
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వాడే విధానం

ఈ మిశ్రమాన్ని దూదితో జుట్టు కుదుళ్లకు సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. కేవలం 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేసి, ఆ తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.

Image credits: objecttalkkannada Instagram
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అద్భుతమైన ఫలితం

వారంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఈ సింపుల్ ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు. చుండ్రు పూర్తిగా మాయమై మీ జుట్టు సహజంగా మెరుస్తుంది.

Image credits: objecttalkkannada Instagram

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