Bank Jobs: డిగ్రీ ఉంటే చాలు.. రాతపరీక్ష లేకుండా నేరుగా ఎస్బిఐ బ్యాంకులో ఉద్యోగాలు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) 996 స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్, ఇతర పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. గ్రాడ్యుయేట్లకు ఈ ఉద్యోగాలకు రాతపరీక్ష లేదు, షార్ట్లిస్టింగ్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
గ్రాడ్యుయేట్లకు అద్భుత అవకాశం
భారత్లో బ్యాంకు ఉద్యోగం చాలా మంది యువత కల. సురక్షితమైన పని, మంచి జీతం, గౌరవం దీన్ని ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. ఇప్పుడు SBI 996 ఖాళీలతో భారీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఇది గ్రాడ్యుయేట్లకు గొప్ప అవకాశం.
SBI లో ఖాళీల భర్తీ
SBI ఈ నోటిఫికేషన్తో స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్ (SCO), ఇతర పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. టెక్నాలజీ, ఫైనాన్స్, ఐటీ, సెక్యూరిటీ రంగాల్లో ఆసక్తి ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్లకు ఇది గొప్ప అవకాశం. మొత్తం 996 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
అర్హతలు
విద్యార్హత : గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా డిగ్రీ. కొన్ని పోస్టులకు అనుభవం అవసరం.
వయోపరిమితి : 21-45 ఏళ్లు (పోస్టును బట్టి మారుతుంది). రిజర్వేషన్ వర్గాలకు వయో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం
ఎంపిక విధానం : రాతపరీక్ష లేదు. షార్ట్లిస్టింగ్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం: SBI అధికారిక వెబ్సైట్ www.sbi.co.in లో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు : ఎస్సి, ఎస్టి, పిడబ్ల్యుడి అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు.
జనరల్, ఓబిసి, ఈడబ్ల్యుఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.750 ఫీజు ఉంది.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం : 02 డిసెంబర్ 2025
దరఖాస్తులకు చివరితేదీ : 05 జనవరి 2026.