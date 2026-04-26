వారంలో ఒక్కరోజే ఉండే హైదరాబాద్ చోర్ బజార్. ఎక్కడుంది.? ఎలా వెళ్లాలి.? రూ. 3 వేలకు ఐఫోన్ ఏంటి అసలు
Hyderabad: జుమ్మెరాత్ బజార్ ఈ పేరు తెలియకపోయినా చోర్ బజార్ అంటే ఠక్కున గుర్తుపడతారు. ఎన్నో ఏళ్ల నేపథ్యం ఉన్న ఈ మార్కెట్కు ఇప్పటికీ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున క్యూ కడుతున్నారు. ఇంతకీ మార్కెట్ ఎక్కడుంది.? దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే..
జుమ్మెరాత్ బజార్ అంటే ఏమిటి?
“జుమ్మెరాత్” అనే పదానికి ఉర్దూలో గురువారం అని అర్థం. అందుకే ఈ మార్కెట్ను జుమ్మెరాత్ బజార్ అని పిలుస్తారు. దాదాపు 80 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ బజార్ ప్రతి వారం ఒకరోజే తెరుచుకుంటుంది. పాత వస్తువులు, యూజ్డ్ ఐటమ్స్, అరుదైన కలెక్షన్స్ అన్ని ఒకేచోట దొరికే ప్రదేశంగా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. కాలం మారినా ఈ బజార్ ప్రాధాన్యం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఉంటుంది?
ఈ బజార్ ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా ముస్లిం జంగ్ పాల్, పురాన పూల్ మధ్య రోడ్డంతా విస్తరించి ఉంటుంది. తెల్లారగానే ఈ ప్రాంతం మొత్తం మారిపోతుంది. రోడ్లు, ఫుట్పాత్లు అన్నీ దుకాణాలతో నిండిపోతాయి. చిన్న వ్యాపారులు తమ వస్తువులతో అక్కడే బజార్ ఏర్పాటుచేస్తారు.
ఇక్కడ ఏమేమి దొరుకుతాయి?
ఈ బజార్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… ఇక్కడ దొరకని వస్తువు దాదాపు ఉండదు. పాత టీవీలు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్ నుంచి మొదలుకుని యాంటిక్ వాచ్లు, స్టీల్ పాత్రలు, ఫర్నిచర్ వరకు అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. బట్టలు, షూస్, దుప్పట్లు, సైకిళ్లు, ఫ్యాన్లు, వైర్లు అన్నీ తక్కువ ధరల్లో దొరుకుతాయి. చిన్న చిన్న వస్తువులు కూడా ఇక్కడ సులభంగా లభిస్తాయి. అందుకే ఎలక్ట్రిషియన్లు, మెకానిక్స్, అలాగే కలెక్షన్ హాబీ ఉన్నవాళ్లు ఈ బజార్కు ఎక్కువగా వస్తుంటారు.
ఇక్కడ ధరలు ఎందుకు తక్కువగా ఉంటాయి?
జుమ్మెరాత్ బజార్లో ధరలు చాలా తక్కువగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడ అమ్మే వస్తువుల స్వభావమే. చాలా వస్తువులు సెకండ్ హ్యాండ్ లేదా వాడినవే ఉంటాయి. కొన్ని వస్తువులు ముంబై, సూరత్ వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగే ఆక్షన్ల నుంచి కొనుగోలు చేసి ఇక్కడ అమ్ముతారు. అలాగే పాత మార్కెట్ల నుంచి సేకరించిన వస్తువులు కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి. ఈ వస్తువులకు గ్యారంటీ లేదా వారంటీ ఉండదు. అయినప్పటికీ తక్కువ ధరల కారణంగా ప్రజలు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.
“చోర్ బజార్” అంటే అసలు ఏమిటి?
జుమ్మెరాత్ బజార్ను కొందరు “చోర్ బజార్” అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పేరు విన్నప్పుడు చాలా మందికి ఇది దొంగిలించిన వస్తువులు అమ్మే ప్రదేశం అనే భావన వస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి అలాంటిది పూర్తిగా కాదు. ఇక్కడ ఎక్కువగా పాత ఇళ్ల నుంచి తీసిన వస్తువులు, ఆక్షన్లలో కొనుగోలు చేసినవి, స్క్రాప్ మార్కెట్ల నుంచి సేకరించినవి అమ్ముతారు. అయితే కొన్ని అనుమానాల కారణంగా ఈ బజార్కు ఆ పేరు వచ్చిందని స్థానికులు చెబుతారు. ముఖ్యంగా రూ. 3 వేలకే ఐఫోన్ లాంటి బ్రాండెడ్ ఫోన్లు లభించడమే దీనికి కారణంగా చెప్పొచ్చు.
ఎవరు వస్తారు? ఎందుకు ఇంత క్రేజ్?
ఈ బజార్కు హైదరాబాద్ అంతటినుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు వస్తుంటారు. తక్కువ ధరల్లో ఉపయోగకరమైన వస్తువులు దొరకటం, అరుదైన యాంటిక్ ఐటమ్స్ లభించడం వల్ల ఈ మార్కెట్కు ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంది. కొంతమంది యాంటిక్ కలెక్టర్లు, నాణేలు సేకరించే వారు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. కొందరు వ్యాపారులు కూడా తమ వ్యాపారం కోసం ఇక్కడి నుంచి వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
టైమింగ్స్, ప్రత్యేకత
ఈ బజార్ ఉదయం సుమారు 6 గంటల సమయంలో ప్రారంభమవుతుంది. సాయంత్రం వరకు కొనుగోలు, అమ్మకాలు కొనసాగుతాయి. సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో వ్యాపారులు తమ దుకాణాలను మూసివేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఒక్కరోజే జరిగే ఈ బజార్, ఆ రోజంతా భారీగా జనసందడితో కిటకిటలాడుతుంది.
గమనిక: జుమ్మెరాత్ బజార్లో వస్తువులు తక్కువ ధరకు దొరుకుతాయన్న దాంట్లో ఎంత నిజం ఉందో. వాటికి ఎలాంటి వారెంటీ, గ్యారెంటీ ఉండవన్నది కూడా అంతే నిజం. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరకు లభించే స్మార్ట్ ఫోన్లను కొనుగోలు చేసే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి దొంగతనానికి గురైన ఫోన్లు కూడా అయ్యే అవకాశం ఉందని గుర్తించాలి.