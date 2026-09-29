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- 10 నిమిషాల్లో 1.5 లీటర్ల కూల్డ్రింక్ తాగిన యువకుడు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్
10 నిమిషాల్లో 1.5 లీటర్ల కూల్డ్రింక్ తాగిన యువకుడు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్
Viral News: కూల్ డ్రింక్స్ ఆరోగ్యానికి మంచివి కావని తెలిసిందే. ఇందులోని షుగర్ కంటెంట్ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తుందని వైద్యులు సైతం హెచ్చరిస్తుంటారు. అయితే కూల్డ్రింక్ తాగితే మనిషి చనిపోతారంటే నమ్ముతారా.? ఈ షాకింగ్ సంఘటన నిజంగా జరిగింది.
చైనాలో షాకింగ్ ఘటన
చైనాలోని బీజింగ్లో ఓ షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు 22 ఏళ్ల యువకుడు కేవలం 10 నిమిషాల్లో 1.5 లీటర్ల కోకాకోలా తాగాడు. ఆ తర్వాత అతడికి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై వైద్య నిపుణులు పలు అంశాలను వెల్లడించారు.
1.5 లీటర్ల కోల్డ్ డ్రింక్ ఒక్కసారిగా..
మీడియా కథనాల ప్రకారం.. యువకుడు 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే 1.5 లీటర్ల కోకాకోలా తాగాడు. ఆ తర్వాత సుమారు ఆరు గంటలకు అతడికి తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, కడుపు ఉబ్బరం మొదలయ్యాయి. పరిస్థితి విషమించడంతో అతడిని బీజింగ్లోని చావోయాంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఒక్కసారిగా పడిపోయిన రక్తపోటు
ఆసుపత్రిలో వైద్యులు పరీక్షించగా యువకుడి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, శ్వాస నెమ్మదిగా ఉండటం, రక్తపోటు చాలా తక్కువగా ఉండటం గుర్తించారు. అలాగే అతడికి ఇస్కీమిక్ హెపటైటిస్ లేదా ‘షాక్ లివర్’ సమస్య ఉన్నట్లు తేలింది. సాధారణంగా కాలేయానికి రక్తం, ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గినప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీంతో కాలేయ కణాలకు తీవ్రమైన నష్టం కలగొచ్చు.
శరీరంలో గ్యాస్ పెరగడమే కారణమా?
‘క్లినిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ’ జర్నల్లో ప్రచురితమైన కేసు రిపోర్ట్ ప్రకారం.. వేగంగా పెద్ద మొత్తంలో సోడా తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థలో అధికంగా గ్యాస్ ఏర్పడినట్లు వైద్యులు భావించారు. ఆ గ్యాస్ కారణంగా కాలేయానికి రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ప్రధాన రక్తనాళంలోకి గ్యాస్ చేరి, రక్తప్రసరణకు ఆటంకం ఏర్పడినట్లు రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. వైద్యులు మందులతో చికిత్స అందించినా, 12 గంటల తర్వాత కాలేయానికి తీవ్రమైన నష్టం జరిగినట్లు పరీక్షల్లో వెల్లడైంది.
18 గంటల తర్వాత మృతి..
చికిత్స ప్రారంభించిన 18 గంటల తర్వాత యువకుడు మరణించాడు. ఈ ఘటనకు ముందు అతడు పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు కేసు రిపోర్ట్లో పేర్కొన్నారు. అయితే కేవలం కోల్డ్ డ్రింక్ను వేగంగా తాగడం వల్లే ఇంత తీవ్రమైన పరిస్థితి ఏర్పడిందని కచ్చితంగా చెప్పలేమని యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్కు చెందిన బయోకెమిస్ట్ ప్రొఫెసర్ నాథన్ డేవిస్ అభిప్రాయపడ్డారు. గ్యాస్ ఏర్పడటానికి ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కారణమై ఉండొచ్చని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు అసలు కారణాన్ని నిర్ధారించేందుకు మరిన్ని వైద్య పరీక్షలు అవసరం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.