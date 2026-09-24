- Home
- International
- అమెరికా సైనికులు ఎందుకు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.? అసలేం జరుగుతోంది.?
అమెరికా సైనికులు ఎందుకు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.? అసలేం జరుగుతోంది.?
US Iran War: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు కేవలం ఆ ప్రాంత దేశాలపైనే కాకుండా అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న సైనికులపైనా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సముద్రంలోనే ఉండాల్సి రావడంతో కొందరు సైనికులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు.
సెనెట్కు ఇచ్చిన సమాధానంతో వెలుగులోకి ఘటన
అమెరికా సెనేట్ సాయుధ సేవల కమిటీలో సభ్యురాలిగా ఉన్న న్యూయార్క్ డెమొక్రాట్ సెనేటర్ కిర్స్టెన్ గిల్లిబ్రాండ్.. అబ్రహాం లింకన్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది మానసిక ఆరోగ్యం, మనోధైర్యంపై ప్రశ్నలు సంధించారు. గతంలో రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్కు ఆమె పంపిన లేఖలోనూ ఇదే అంశంపై వివరాలు కోరారు. దీనికి నేవీ తాత్కాలిక సెక్రటరీ హంగ్ కావో లిఖితపూర్వకంగా సమాధానం ఇచ్చారు.
ఇరాన్పై అమెరికా నిర్వహించిన పోరాట కార్యకలాపాల సమయంలో యూఎస్ నేవీ క్యారియర్ స్ట్రైక్ గ్రూప్కు చెందిన ఎనిమిది మంది ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు ఆ సమాధానంలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సంఖ్య అబ్రహాం లింకన్ నౌకలోని సిబ్బందికి మాత్రమే సంబంధించినది కాదని స్పష్టం చేశారు. మొత్తం క్యారియర్ స్ట్రైక్ గ్రూప్ పరిధిలో నమోదైన ఘటనల సంఖ్యగా వివరించారు. ముఖ్యంగా ఈ ఘటనల్లో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదని తెలిపారు.
ఒక్క నౌకకు పరిమితం కాని సిబ్బంది
క్యారియర్ స్ట్రైక్ గ్రూప్ అనేది ఒకే యుద్ధ నౌకతో కూడిన వ్యవస్థ కాదు. ఇందులో అబ్రహాం లింకన్ సిబ్బందితో పాటు క్యారియర్ ఎయిర్ వింగ్, స్ట్రైక్ గ్రూప్కు చెందిన సిబ్బంది, డిస్ట్రాయర్ స్క్వాడ్రన్, ఎస్కార్ట్ డిస్ట్రాయర్లు, వివిధ ఏవియేషన్ స్క్వాడ్రన్ల సిబ్బంది ఉంటారు. అందువల్ల వెల్లడైన ఎనిమిది ఆత్మహత్యాయత్నాలను కేవలం విమాన వాహక నౌకలో పనిచేసే సిబ్బందికే ఆపాదించలేమని నేవీ స్పష్టం చేసింది.
ఈ స్ట్రైక్ గ్రూప్లో సుమారు 7,500 మంది సైనికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో ఎక్కువ మంది నావికులే. ఇరాన్కు సంబంధించిన సైనిక కార్యకలాపాల్లో భాగంగా ఈ బృందం సుదీర్ఘకాలం పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో విధులు నిర్వహించింది. యుద్ధ పరిస్థితుల్లో నిరంతర అప్రమత్తతతో పనిచేయాల్సి రావడం సిబ్బందిపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.
సాధారణం కంటే ఎక్కువ కాలం సముద్రంలోనే నౌక
అబ్రహాం లింకన్ సాధారణ మోహరింపు కాలంతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ సమయం సముద్రంలో గడిపింది. సాధారణంగా ఒక క్యారియర్ మోహరింపు ఆరు నుంచి ఏడు నెలల వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో ఇంధనం, ఆహారం వంటి అవసరాలను భర్తీ చేసుకునేందుకు నిర్ణీత విరామాలు ఉంటాయి. అయితే లింకన్ విషయంలో పరిస్థితులు భిన్నంగా మారాయి.
ఈ నౌక గతేడాది నవంబర్లో శాన్ డియాగో నుంచి బయలుదేరింది. మొదట దాని మోహరింపు మేలో ముగియాల్సి ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరిలో యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్రం కావడంతో మోహరింపు కాలాన్ని పొడిగించారు. దీంతో సిబ్బంది అంచనా వేసిన దానికంటే ఎక్కువ కాలం కుటుంబాలకు దూరంగా సముద్రంలోనే విధులు నిర్వర్తించాల్సి వచ్చింది. దాదాపు 286 రోజుల పాటు ఏ ఓడరేవులోనూ ఆగకుండా సముద్రంలో ఉండటం సిబ్బందికి సవాలుగా మారింది. ప్రస్తుతం నౌక శాన్ డియాగో వైపు తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఆహారం, కుటుంబాలకు దూరంతో పెరిగిన ఆందోళన
సుదీర్ఘ మోహరింపు సమయంలో సిబ్బంది ఎదుర్కొన్న సమస్యలపై వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా ఆహార సరఫరాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్నాయని కొందరు కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఎక్కువకాలం సముద్రంలో ఉండటం వల్ల నావికుల మానసిక స్థితిపై ప్రభావం పడుతుందనే ఆందోళన కూడా వ్యక్తమైంది.
అయితే వేసవిలో నౌకలో ఆత్మహత్య ఆలోచనలు లేదా ప్రయత్నాలు అసాధారణంగా పెరిగినట్లు తమకు ఎలాంటి సంకేతాలు కనిపించలేదని నేవీ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. సిబ్బంది సంక్షేమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. యుద్ధ పరిస్థితుల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సైనికులకు మానసికంగా అండగా ఉండేందుకు నౌకలో ప్రత్యేక సిబ్బందిని కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.
నావికులకు మానసిక ఆరోగ్య సహాయం
అబ్రహాం లింకన్లో సిబ్బందికి మానసిక, భావోద్వేగ సహాయం అందించేందుకు ఐదుగురు మత గురువులు ఉన్నారు. వీరితో పాటు ఒక క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్, ఒక క్లినికల్ సోషల్ వర్కర్, బిహేవియరల్ హెల్త్ టెక్నీషియన్లు, సమగ్ర నివారణ కార్యక్రమానికి చెందిన సలహాదారు కూడా పనిచేస్తున్నారు. యుద్ధ ప్రాంతాల్లో సైనికులపై శారీరక ప్రమాదాలతో పాటు మానసిక ఒత్తిడి కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సుదీర్ఘ మోహరింపులు, కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండటం, విశ్రాంతి తగ్గడం వంటి అంశాలు ఆ ఒత్తిడిని మరింత పెంచవచ్చు. అబ్రహాం లింకన్ స్ట్రైక్ గ్రూప్లో నమోదైన ఎనిమిది ఆత్మహత్యాయత్నాల వివరాలు కూడా ఈ అంశంపై మరోసారి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. అయితే ఘటనల వెనుక వ్యక్తిగత కారణాలు ఏమిటన్నది ఈ లేఖలో పూర్తిగా వెల్లడించలేదు.