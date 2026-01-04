- Home
Venezuela: వెనిజువెలా దేశంపై అమెరికా దాడి చేయడం యావత్ ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారిగా షాక్కి గురి చేసింది. ఏకంగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని. అతని భార్యను అరెస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ పరిణామాల వెనక ఉన్న అసలు కారణాలు ఏంటంటే.?
వెనిజువెలాపై అమెరికా మెరుపు సైనిక దాడి
అమెరికా వెనిజువెలాపై చేపట్టిన భారీ సైనిక చర్య ప్రపంచాన్ని ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. శుక్రవారం అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత అమెరికా సైన్యం ఆకస్మికంగా బాంబుదాడులు ప్రారంభించింది. ‘ఆపరేషన్ అబ్జల్యూట్ రిజాల్వ్’ అనే కోడ్ నేమ్తో జరిగిన ఈ చర్యలు అతి తక్కువ సమయంలో పూర్తయ్యాయి. కరాకస్ పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్ర పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. సైనిక స్థావరాలు, కీలక భవనాలే లక్ష్యంగా దాడులు జరిగినట్లు సమాచారం.
నికోలస్ మదురో అరెస్టు అంటూ ట్రంప్ ప్రకటన
ఈ దాడుల అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో కీలక ప్రకటన చేశారు. వెనిజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అదుపులోకి తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్ కూడా అమెరికా సైన్యం నిర్బంధంలో ఉన్నారని తెలిపారు. మదురో దంపతులను యూఎస్ నేవీ యుద్ధ నౌక ద్వారా న్యూయార్క్కు తరలిస్తున్నట్టు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. కళ్లకు గంతలు కట్టి, బేడీలు వేసిన ఫోటోలను కూడా విడుదల చేయటం వివాదాస్పదంగా మారింది.
వెనిజువెలా రక్షణ మంత్రి తీవ్ర హెచ్చరిక
అమెరికా ప్రకటనలపై వెనిజువెలా రక్షణ మంత్రి వ్లాదిమిర్ పడ్రినో స్పందించారు. విదేశీ సైనిక దళాల ఉనికిని వెనిజువెలా అంగీకరించబోదని స్పష్టం చేశారు. దేశ సార్వభౌమత్వంపై జరిగిన దాడిగా ఈ ఘటనను అభివర్ణించారు. పౌర ప్రాంతాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయని, మృతులు గాయపడిన వారి వివరాలు సేకరిస్తున్నామని తెలిపారు. చివరి శ్వాస వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
అసలేంటీ గొడవ.?
అమెరికాలోకి మాదకద్రవ్యాలను అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న ముఠాలకు మదురోనే నాయకుడని ట్రంప్ చాలాకాలంగా ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. మదురోపై మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ఆరోపణలతో 2020లో న్యూయార్క్ దక్షిణ జిల్లాలో కేసు నమోదైంది. అప్పటి నుంచి ఆయన అమెరికాకు మోస్ట్ వాంటెడ్గా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మదురోనే అమెరికా అదుపులోకి తీసుకుంది.
అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ప్రతిస్పందనలు
అమెరికా సైనిక చర్యపై పలు దేశాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ఈ దాడిని జాతీయ సార్వభౌమత్వంపై ఘోర ఉల్లంఘనగా పేర్కొంది. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కోరింది. క్యూబా విదేశాంగ మంత్రి బ్రూనో రోడ్రిగెజ్ ఈ దాడులను పిరికిపంద చర్యలుగా విమర్శించారు. చైనా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, బొలీవియా, చిలీ కూడా ఖండన ప్రకటించగా అర్జెంటీనా మాత్రం అమెరికా చర్యలకు మద్ధతు తెలిపింది. భారత్లో CPI(M) పార్టీ కూడా ఈ దాడులను అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని వ్యాఖ్యానించింది.
వెనిజువెలా సైనిక బలం – అమెరికాతో తలపడగలదా?
వెనిజువెలా సైన్యాన్ని నేషనల్ బొలివేరియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ (FANB)గా పిలుస్తారు. ఈ దళాలు ప్రధానంగా రక్షణ వ్యూహాలపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. ప్రస్తుతం సుమారు 1.9 లక్షల మంది క్రియాశీల సైనికులు ఉన్నట్టు అంచనా. రిజర్వ్ బలగాలు, మిలీషియా దళాలు కలిపితే మొత్తం బలం దాదాపు 2.2 లక్షల వరకు ఉంటుందని నిపుణుల అభిప్రాయం. అయితే సాంకేతికత, వైమానిక శక్తి, నావికా బలం పరంగా అమెరికాతో పోలిస్తే వెనిజువెలా చాలా వెనుకబడి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో పూర్తి స్థాయి యుద్ధం మొదలైతే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయనే అంశంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది.