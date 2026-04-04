USA: అమెరికాకు ఓటమి కొత్తేం కాదు.. గతంలో వైఫల్యం చెందిన యుద్ధాలివే
USA: అమెరికా ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక శక్తిగా భావిస్తారు. ఈ దేశానికి ఓటమి అనేది తెలియదని అనుకుంటాం. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్న దేశాలు కూడా అమెరికాకు గట్టి ప్రతిఘటన చూపించాయి. చివరకు అమెరికా వెనక్కి తగ్గాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
వియత్నాం యుద్ధం – అమెరికాకు పెద్ద దెబ్బ
వియత్నాం యుద్ధం అమెరికా చరిత్రలో అత్యంత పెద్ద సైనిక వైఫల్యాల్లో ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా లక్షలాది సైనికులను పంపింది. ఆధునిక ఆయుధాలు కూడా విస్తృతంగా వినియోగించింది. అయినా ఉత్తర వియత్నాం సైన్యం, వియట్కాంగ్ గెరిల్లా యోధులు అమెరికా సేనకు తీవ్ర ప్రతిఘటన ఇచ్చారు. వీరు అడవులు, భూగర్భ సొరంగాలు ఉపయోగించి ఆకస్మిక దాడులు చేశారు. ఈ యుద్ధంలో 58 వేలకుపైగా అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అమెరికా లోపల కూడా యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా భారీ నిరసనలు జరిగాయి. చివరకు 1973లో అమెరికా తన సేనలను వెనక్కి తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. 1975 నాటికి పూర్తిగా వియత్నాం నుంచి బయటకు వచ్చింది.
అఫ్గానిస్తాన్లో రెండు దశాబ్దాల తర్వాత వెనక్కి
2001లో జరిగిన 9/11 ఉగ్రదాడుల తర్వాత అమెరికా అఫ్గానిస్తాన్పై దాడి చేసింది. లక్ష్యం అల్కైదా ఉగ్రవాదులను అంతం చేయడం, తాలిబాన్ ప్రభుత్వాన్ని తొలగించడం. ఈ యుద్ధం అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత దీర్ఘకాలిక యుద్ధంగా మారింది. దాదాపు 20 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. ఈ కాలంలో అమెరికా వేల కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. అయినా దేశంలో స్థిరత్వం తీసుకురావడంలో పూర్తి విజయం సాధించలేకపోయింది. తాలిబాన్ తిరిగి బలపడింది. స్థానిక పరిస్థితులు, భౌగోళిక పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంది. 2021 ఆగస్టులో అమెరికా సేనలు అఫ్గానిస్తాన్ నుంచి వెళ్లిపోయాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే తాలిబాన్ మళ్లీ దేశంపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించింది.
సోమాలియా – మోగాదిషు ఘటనతో వెనుదిరిగిన అమెరికా
1990ల ప్రారంభంలో సోమాలియాలో అంతర్యుద్ధం మొదలైంది. ఆ సమయంలో మానవతా సహాయం అందించేందుకు అమెరికా అక్కడ జోక్యం చేసుకుంది. అయితే మోగాదిషు నగరంలో జరిగిన ఒక సైనిక ఆపరేషన్ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చింది. సోమాలి యోధులు అమెరికా “బ్లాక్ హాక్” హెలికాప్టర్లను కూల్చివేశారు. తర్వాత నగరంలో తీవ్ర పోరాటం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 18 మంది అమెరికా సైనికులు మరణించారు. ఈ సంఘటన అమెరికా ప్రజల్లో తీవ్ర స్పందన కలిగించింది. దీని తర్వాత అమెరికా తన సైనికులను త్వరగా అక్కడి నుంచి వెనక్కి తీసుకుంది.
లావోస్ – ప్రపంచానికి తెలియని రహస్య యుద్ధం
వియత్నాం యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో లావోస్లో కూడా మరో యుద్ధం కొనసాగింది. ఈ యుద్ధం గురించి ప్రపంచానికి ఎక్కువగా తెలియదు. అందుకే దీనిని “సీక్రెట్ వార్” అని కూడా అంటారు. కమ్యూనిస్ట్ గ్రూప్ పాథెట్ లావో అధికారంలోకి రాకుండా అమెరికా ప్రయత్నించింది. భారీ బాంబుదాడులు కూడా చేసింది. సీక్రెట్ ఆపరేషన్లు కూడా నిర్వహించింది. అయినా చివరికి పాథెట్ లావో విజయం సాధించింది. అమెరికా తన లక్ష్యాన్ని సాధించలేకపోయింది.
చిన్న దేశాలు కూడా అమెరికాకు సవాల్
అమెరికా సైనిక శక్తి ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. కానీ వియత్నాం, అఫ్గానిస్తాన్, సోమాలియా, లావోస్ వంటి ఉదాహరణలు ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. యుద్ధంలో కేవలం ఆధునిక ఆయుధాలు, భారీ సైన్యం మాత్రమే విజయాన్ని నిర్ణయించవు. స్థానిక ప్రజల మద్ధతు, భౌగోళిక పరిస్థితులు, గెరిల్లా వ్యూహాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే చరిత్రలో కొన్ని చిన్న దేశాలు కూడా అమెరికాను వెనక్కి తగ్గేలా చేశాయి. మరి ప్రస్తుతం ఇరాన్తో జరుగుతోన్న యుద్ధం ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందో చూడాలి.