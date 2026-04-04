- Home
- Technology
- Gadgets
Doorbell: ఇంకా అవే పాత డోర్ బెల్స్ వాడుతున్నారా.? స్మార్ట్ బెల్ గురించి తెలిస్తే వెంటనే కొనేస్తారు
Doorbell: డోర్ బెల్స్ ఉపయోగించడం సర్వసాధారణం. అయితే మారిన కాలంతో పాటు డోర్ బెల్స్ కూడా మారిపోయాయి. ప్రస్తుత స్మార్ట్ ప్రంచానికి అనుగుణంగా మార్కట్లోకి స్మార్ట్ డోర్ బెల్స్ వచ్చాయి. అలాంటి ఒక బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫుల్ HD వీడియోతో స్పష్టమైన విజువల్
ఇంటి వద్ద ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు వెళ్లారు అనే విషయం ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవడం కోసం స్మార్ట్ వీడియో డోర్బెల్ కెమెరాలు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇలాంటి వాటిలో Calyrex Smart Video Doorbell Camera ఒకటి. ఇందులో 1080p HD వీడియో, AI మోషన్ డిటెక్షన్, నైట్ విజన్ వంటి ఫీచర్లతో ఇంటి భద్రతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది వైఫై ద్వారా మొబైల్కు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ డివైస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఈ స్మార్ట్ డోర్బెల్ కెమెరాలో 1080p Full HD వీడియో రికార్డింగ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల పగటి సమయంలో మీ ఇంటి ముందు జరిగే ప్రతి కదలిక స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. హై డెఫినిషన్ వీడియో క్వాలిటీ, విస్తృత కోణం (Wide Angle) లెన్స్తో ఇంటి గుమ్మం ముందు ఉన్న మొత్తం ప్రాంతం కవర్ అవుతుంది. ఈ ఫీచర్ వల్ల మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చిన వ్యక్తిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
నైట్ విజన్తో రాత్రి కూడా పూర్తి భద్రత
రాత్రి సమయంలో కూడా స్పష్టంగా చూడటానికి ఈ డోర్బెల్ కెమెరాలో ఇన్ఫ్రారెడ్ నైట్ విజన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా క్లియర్ వీడియో, ముఖాలు, కదలికలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. రాత్రి సమయంలో కూడా నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ వల్ల 24 గంటల భద్రత అందుబాటులో ఉంటుంది.
AI మోషన్ డిటెక్షన్ – అవసరమైన అలర్ట్స్ మాత్రమే
ఈ కెమెరాలో AI ఆధారిత మోషన్ డిటెక్షన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. మనుషుల కదలికలను మాత్రమే గుర్తిస్తుంది. అవసరం లేని నోటిఫికేషన్లు తగ్గుతాయి, మొబైల్కు వెంటనే అలర్ట్ వస్తుంది. దీనివల్ల మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా వచ్చిన వెంటనే సమాచారం పొందవచ్చు.
రెండు వైపులా మాట్లాడే సౌకర్యం
ఈ డోర్బెల్లో Two-Way Audio ఫీచర్ ఉంది. కెమెరాలో మైక్, స్పీకర్ ఉంటాయి. మొబైల్ ద్వారా నేరుగా మాట్లాడవచ్చు. ఇంట్లో లేకపోయినా గెస్ట్లతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు డెలివరీ బాయ్ వస్తే మీరు బయట ఉన్నా మొబైల్ ద్వారా మాట్లాడి సూచనలు ఇవ్వవచ్చు.
సులభమైన ఇన్స్టాలేషన్, స్మార్ట్ ఫీచర్లు
ఈ స్మార్ట్ డోర్బెల్ కెమెరాను వైఫై ద్వారా చాలా సులభంగా కనెక్ట్ చేయవచ్చు. 2.4GHz Wi-Fi కనెక్టివిటీ, ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ మొబైల్ యాప్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇది బ్యాటరీ ద్వారా పని చేస్తుంది. ఇంట్లో పెట్టుకునే వైర్లెస్ చైమ్ కూడా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కెమెరా యాక్సెస్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది బయట వాతావరణానికి తట్టుకునే విధంగా (Weather Proof) రూపొందించారు.