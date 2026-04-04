హైదరాబాద్లో 100 ఎకరాల్లో అద్భుత నిర్మాణం.. ట్రాఫిక్కు చెక్, రియల్ ఎస్టేట్కు బూస్ట్
Hyderabad: హైదరాబాద్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో రవాణా వ్యవస్థను మరింత సమర్థంగా మార్చేందుకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నగరంలో ఇప్పటికే ఉన్న MGBS తరహాలో మరో భారీ బస్ టెర్మినల్ నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్కు మరో మెగా బస్ టెర్మినల్
ప్రస్తుతం నగరంలో ప్రధాన బస్ కేంద్రంగా ఉన్న ఎంజీబీఎస్ పై భారీ ఒత్తిడి ఉంది. నగరం విస్తరించడంతో పశ్చిమ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికుల రాకపోకలు వేగంగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో జీడిమెట్ల వద్ద కొత్త బస్ టెర్మినల్ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ టెర్మినల్ నిర్మాణం పూర్తయితే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే బస్సులు నగరంలోకి వెళ్లకుండా ఇక్కడే నిలిపే విధానం అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
రోడ్లపై ఆగే బస్సులకు శాశ్వత పరిష్కారం
కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ, బాచుపల్లి, గాజులరామారం, గండిమైసమ్మ వంటి ప్రాంతాలు గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందాయి. కొత్త కాలనీలు పెరగడంతో ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం అనేక అంతర్రాష్ట్ర బస్సులు, రాష్ట్ర సర్వీసులు రోడ్లపై ఆగి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీవ్రంగా మారుతున్నాయి. కొత్త టెర్మినల్ నిర్మాణంతో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. దాదాపు 30 ఎకరాల్లో అంతర్రాష్ట్ర బస్సుల టెర్మినల్ నిర్మించాలనే ప్రణాళిక ఉంది. దీంతో బస్సులు రోడ్లపై ఆగకుండా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసే టెర్మినల్లోనే నిలిపేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
సిటీ బస్సులకు ప్రత్యేక టెర్మినల్
ఈ ప్రాంతం నుంచి నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు రోజూ వేల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. కూకట్పల్లి, బీహెచ్ఈఎల్, లింగంపల్లి, బాచుపల్లి ప్రాంతాలకు సిటీ బస్సులు ఎక్కువగా నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సిటీ సర్వీసులకు కూడా ప్రత్యేకంగా టెర్మినల్ నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాదాపు 20 ఎకరాల్లో సిటీ బస్ టెర్మినల్ నిర్మించనున్నారు. ఇది పూర్తయితే నగర బస్సుల నిర్వహణ మరింత సులభం అవుతుంది. ప్రయాణికులకు కూడా ఒకే ప్రదేశంలో బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల డిపో, భారీ చార్జింగ్ సెంటర్
భవిష్యత్తులో పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్ట్యా ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న PM e-Drive పథకం కింద తెలంగాణ ఆర్టీసీకి సుమారు 2000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మంజూరయ్యాయి. ఇవి వచ్చే ఏడాది లోపు దశల వారీగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జీడిమెట్ల టెర్మినల్ వద్దనే 10 ఎకరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల డిపో, 15 ఎకరాల్లో భారీ చార్జింగ్ స్టేషన్ నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇక్కడి చార్జింగ్ సదుపాయం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు కూడా ఉపయోగపడేలా ఏర్పాటు చేసే యోచన ఉంది. అదనంగా ప్రయాణికుల కోసం మల్టీలెవల్ పార్కింగ్ యార్డ్ కూడా నిర్మించనున్నారు. భూగర్భంలో పార్కింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి భారీ ఊపు
కొత్త బస్ టెర్మినల్ నిర్మాణం జీడిమెట్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి పెద్ద ఊపునిస్తుంది అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా మెట్రో, బస్ టెర్మినల్, రైల్వే స్టేషన్ వంటి పెద్ద రవాణా కేంద్రాలు ఏర్పడితే ఆ ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభావంతో కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ, బాచుపల్లి, గండిమైసమ్మ, గాజులరామారం, జీడిమెట్ల ప్రాంతాల్లో నివాస ప్రాజెక్టులు, కమర్షియల్ కాంప్లెక్సులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగవడంతో కొత్త గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లు, షాపింగ్ సెంటర్లు అభివృద్ధి చెందుతాయని రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అంచనా వేస్తోంది.
మొత్తం మీద జీడిమెట్ల వద్ద నిర్మించబోయే ఈ మెగా బస్ టెర్మినల్ హైదరాబాద్ రవాణా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు తీసుకురానుంది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గడం మాత్రమే కాదు, పశ్చిమ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూడా ఇది ఊతమివ్వనుంది.