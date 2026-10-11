Trump Ocean: ఇకపై ఆ సముద్రం పేరు ట్రంప్.. మరో సంచలన ప్రతిపాదన
Trump Ocean: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తనదైన శైలిలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచంలోని ప్రధాన భౌగోళిక ప్రాంతాల పేర్లను మార్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. 2028లోపు ఒక మహాసముద్రానికి కొత్త పేరు పెట్టాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
మహాసముద్రానికి తన పేరు పెట్టాలనుకుంటున్న ట్రంప్
టెన్నెస్సీలోని క్లార్క్స్విల్లులో శనివారం నిర్వహించిన ర్యాలీలో ట్రంప్ ఈ ప్రతిపాదనను ప్రస్తావించారు. అమెరికా అధ్యక్ష పదవి నుంచి దిగిపోయేలోపు మరో ముఖ్యమైన భౌగోళిక ప్రాంతానికి పేరు మార్చాలని భావిస్తున్నట్లు ఆయన తన మద్ధతుదారులతో అన్నారు. ఈ క్రమంలో అట్లాంటిక్, పసిఫిక్ మహాసముద్రాల్లో దేనికైనా కొత్త పేరు పెట్టే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ‘ట్రంప్ మహాసముద్రం’ లేదా ‘అమెరికాల మహాసముద్రం’ అనే పేర్లను సూచించారు. అయితే ఈ ప్రతిపాదనపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా పేరు మార్పు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టత లేదు.
హడ్సన్, మిసిసిపి నదుల పేర్లు ఎందుకు మార్చరు?
మహాసముద్రాల పేర్ల మార్పు గురించి మాట్లాడిన ట్రంప్.. హడ్సన్, మిసిసిపి నదుల విషయంలో మాత్రం తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టం చేశారు. హడ్సన్ నది పేరును మార్చే ఉద్దేశం లేదని తెలిపారు. ప్రసిద్ధ అన్వేషకుడు హెన్రీ హడ్సన్కు గుర్తుగా ఆ నదికి ఆ పేరు వచ్చిందని, ఆయనపై తనకు గౌరవం ఉందని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఆ పేరును మార్చబోనని చెప్పారు. మరోవైపు, మిసిసిపి నది పేరు మార్చడం కూడా తనకు ఇష్టం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడంలో మిసిసిపి ప్రాంతం కీలక పాత్ర పోషించిందని ట్రంప్ అన్నారు. దీంతో ఏ ప్రాంతానికి పేరు మార్చాలనే విషయంలో ట్రంప్ తనదైన కారణాలను ముందుకు తెస్తున్నారని చర్చ జరుగుతోంది.
ట్రంప్పై నెటిజన్ల సెటైర్లు.. భూగ్రహం పేరు కూడా మారుస్తారా?
ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో హాస్యానికి దారితీశాయి. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలు, సంస్థలకు తన పేరును జోడించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారనే విమర్శల నేపథ్యంలో నెటిజన్లు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ‘ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో భూమి పేరును కూడా ట్రంప్ ప్లానెట్గా మార్చేస్తారేమో’ అంటూ ఒక యూజర్ ఎద్దేవా చేశారు. మరో వ్యక్తి వాషింగ్టన్ డీసీ పేరును ట్రంప్విలేజ్గా మార్చే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ తన పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా చేయాలనుకుంటున్నారని కొందరు విమర్శిస్తుండగా, మరికొందరు ఆయన వ్యాఖ్యలను రాజకీయ ప్రచారంలో భాగంగా చూస్తున్నారు. మహాసముద్రం పేరు మార్పు ప్రతిపాదనపై అధికారిక చర్యలు ఏమైనా ఉంటాయా అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇప్పటికే గల్ఫ్, పర్వతం పేర్ల మార్పునకు చర్యలు
ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భౌగోళిక పేర్ల మార్పునకు సంబంధించి పలు చర్యలు తీసుకున్నారు. మెక్సికో గల్ఫ్ను అమెరికా ఫెడరల్ ప్రభుత్వ వినియోగంలో ‘గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికా’గా పేర్కొనేలా కార్యనిర్వాహక ఆదేశం జారీ చేశారు. అలాగే అలాస్కాలోని డెనాలి పర్వతానికి గతంలో ఉపయోగించిన ‘మౌంట్ మెక్కిన్లీ’ పేరును తిరిగి తీసుకురావడానికి చర్యలు చేపట్టారు. సైనిక స్థావరాల పేర్ల విషయంలోనూ ఆయన ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది. నార్త్ కరోలినాలోని ఫోర్ట్ లిబర్టీకి తిరిగి ఫోర్ట్ బ్రాగ్ అనే పేరు పెట్టడం ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు. ఈ నిర్ణయాలన్నీ అమెరికా ప్రభుత్వ పరిధిలో అమలయ్యే పేర్ల మార్పులకు సంబంధించినవి. అయితే అమెరికా ప్రభుత్వం ఒక పేరును అధికారికంగా ఉపయోగించడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ భౌగోళిక ప్రాంతానికి అదే పేరు గుర్తింపు పొందడం రెండూ ఒకటి కావు.
సంస్థల నుంచి విమానాశ్రయం వరకు.. ట్రంప్ పేరు ఎక్కడెక్కడంటే?
భౌగోళిక ప్రాంతాలకే కాకుండా పలు సంస్థలు, భవనాల పేర్ల విషయంలోనూ ట్రంప్ పేరు ప్రస్తావనకు వస్తోంది. కెన్నెడీ సెంటర్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పీస్కు సంబంధించిన భవనాలపై ఆయన పేరు జోడించారు. నేషనల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లాబొరేటరీ పేరును నేషనల్ లాబొరేటరీ ఆఫ్ ది రాకీస్గా మార్చే నిర్ణయం కూడా ట్రంప్ ప్రభుత్వ చర్యల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఆయన ఫొటోతో కూడిన ప్రత్యేక పాస్పోర్టులు, నేషనల్ పార్క్ సర్వీస్ పాస్లు, ఆయన సంతకం ఉండే కరెన్సీ వంటి ప్రతిపాదనలు లేదా చర్యలపైనా చర్చ జరిగింది. ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ట్రంప్ పేరు పెట్టే అంశం కూడా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే వీటిలో ప్రతి అంశం అమలు స్థితి, సంబంధిత చట్టపరమైన అనుమతులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అట్లాంటిక్ లేదా పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి తన పేరు పెట్టాలనే ట్రంప్ తాజా ఆలోచన ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తుందో చూడాలి.