భారత్ సహా 14 దేశాలపై ట్రంప్ సర్కారు టారిఫ్ పిడుగు.. చైనాపై మరింత ఎక్కువ
Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్, చైనా, జపాన్ సహా 14 దేశాలపై దిగుమతి సుంకాలు పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. కొన్ని దేశాలపై 25 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టారిఫ్లు విధించే ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
14 దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న అమెరికా
అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం (USTR) తాజాగా రూపొందించిన ప్రతిపాదనల్లో 14 వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలకు చోటు కల్పించింది. భారత్, చైనా, బంగ్లాదేశ్, కంబోడియా, యూరోపియన్ యూనియన్, ఇండోనేషియా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, మలేసియా, సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్, తైవాన్, థాయ్లాండ్, వియత్నాంపై కొత్తగా సుంకాలు విధించాలని భావిస్తోంది. ఇదే సమయంలో గతంలో పరిశీలనలో ఉన్న మెక్సికో, నార్వే దేశాలను తాజా జాబితా నుంచి తప్పించింది. ఈ దేశాల వాణిజ్య విధానాలు అమెరికా తయారీ రంగానికి నష్టం కలిగిస్తున్నాయన్నది ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రధాన ఆరోపణ.
ఎనిమిది నెలల దర్యాప్తు తర్వాత ప్రతిపాదనలు
ఈ టారిఫ్ల వెనుక అమెరికా వాణిజ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 301 ఉంది. అన్యాయమైన వాణిజ్య విధానాల ద్వారా అమెరికా కంపెనీలకు నష్టం కలుగుతోందనే ఆరోపణలపై ఈ నిబంధన కింద USTR దర్యాప్తు చేపట్టింది. మొత్తం 16 దేశాల వాణిజ్య కార్యకలాపాలను సుమారు ఎనిమిది నెలల పాటు పరిశీలించింది. ఆ దర్యాప్తు ఆధారంగానే తాజా సుంకాల ప్రతిపాదనలను రూపొందించింది. ఆయా దేశాలు తమ దేశీయ అవసరాలకు మించిన స్థాయిలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు తయారు చేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విక్రయిస్తున్నాయని అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల అమెరికా తయారీ సంస్థలు ధరల పోటీలో వెనుకబడుతున్నాయని వాదిస్తున్నారు.
చైనాపై మరింత కఠినంగా ట్రంప్ నిర్ణయం
కొత్త ప్రతిపాదనల్లో చైనాకు సంబంధించి అమెరికా ప్రత్యేకంగా కఠిన వైఖరి ప్రదర్శిస్తోంది. చైనా భారీ స్థాయిలో తక్కువ ధరలకు వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసి ప్రపంచ మార్కెట్లలోకి పంపుతోందని వాషింగ్టన్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ విధానం వల్ల అమెరికా పరిశ్రమలకు తీవ్ర పోటీ ఎదురవుతోందని పేర్కొంటోంది. అంతేకాకుండా గతంలో వాషింగ్టన్తో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందంలోని నిబంధనలను చైనా పాటించకపోతే అదనంగా 20 శాతం సుంకం విధించాలని ప్రతిపాదించింది. ఇప్పటికే ఉన్న సుంకాలతో కలిపి చైనాపై మొత్తం టారిఫ్ భారం 40 శాతం వరకు చేరే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ యంత్రాంగం సంకేతాలిచ్చింది.
భారత్పై 25 శాతం.. వియత్నాంకు 35 శాతం?
ప్రతిపాదిత సుంకాల విషయంలో దేశాల వారీగా వేర్వేరు రేట్లను అమెరికా పరిశీలిస్తోంది. వియత్నాం నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై 35 శాతం వరకు టారిఫ్ విధించాలని భావిస్తోంది. భారత్తో పాటు మిగిలిన పలు దేశాలపై 25 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే ప్రతిపాదన ఉంది. ప్రస్తుతం భారత్, వియత్నాం దేశాలు మాత్రమే అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఇంకా ఖరారు చేసుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త టారిఫ్ల ప్రతిపాదనలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. సుంకాల పెంపు ఒత్తిడితో వాణిజ్య చర్చల్లో తమకు అనుకూలమైన ఒప్పందాలను సాధించవచ్చని అమెరికా భావిస్తున్నట్లు విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి.
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై ఎలాంటి ప్రభావం?
అమెరికా తాజా ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వస్తే భారత్ నుంచి అక్కడికి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్పై ఆధారపడే భారతీయ తయారీ సంస్థలకు ధరల పోటీ మరింత కఠినంగా మారవచ్చు. ఎగుమతిదారులు అదనపు సుంకాల భారాన్ని భరించాల్సి రావచ్చు లేదా ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచాల్సి రావచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఇవి ప్రతిపాదనల దశలోనే ఉన్నాయి. ఏ దేశంపై ఎంత శాతం సుంకం విధించాలనే తుది వివరాలను అమెరికా ఫెడరల్ రిజిస్టర్ ద్వారా అధికారికంగా వెల్లడించాల్సి ఉంది. ఆ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాకే టారిఫ్ల అమలు, వాటి ప్రభావంపై స్పష్టత రానుంది. అప్పటివరకు భారత్ సహా ఇతర దేశాల వాణిజ్య వర్గాలు అమెరికా తదుపరి నిర్ణయాలపై దృష్టి సారించనున్నాయి.