ఆటగాళ్లకు కండోమ్ సమస్య.. 3 రోజుల్లోనే 10 వేల స్టాక్ ఖతం. అసలేంటీ కండోమ్ల గొడవ
Olympics Condoms: ఒలింపిక్ క్రీడల్లో పాల్గొనే ఆటగాళ్లకు నిర్వాహకులు ఉచితంగా కండోమ్స్ అందిస్తారని తెలిసిందే. తాజాగా జరుగుతోన్న వింటర్ ఒలంపిక్స్లో కూడా ఇదే ట్రెడిషన్ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈసారి ఊహించని ఓ సంఘటన ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
మిలాన్–కోర్టినా 2026లో అనూహ్య సమస్య
ఇటలీలో జరుగుతున్న Milan–Cortina 2026 Winter Olympics క్రీడల్లో ఒక విభిన్న పరిస్థితి చర్చనీయాంశమైంది. అథ్లెట్ల గ్రామంలో ఉచితంగా అందించిన కండోమ్స్ నిల్వలు కేవలం మూడు రోజుల్లోనే పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యాయి. సుమారు 92 దేశాలకు చెందిన 2,900 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొంటున్న ఈ వింటర్ గేమ్స్ కోసం ప్రారంభంలోనే దాదాపు 10,000 ప్యాకెట్లు సిద్ధం చేశారు. కానీ ఊహించని వేగంతో అవి పంపిణీ అయిపోయాయి. ఈ పరిణామం నిర్వాహకులను తక్షణ చర్యలకు దారితీసింది. కొత్త నిల్వలను అత్యవసరంగా తెప్పించే ప్రక్రియ మొదలైంది.
మూడు రోజుల్లోనే స్టాక్ ఖాళీ ఎలా?
వింటర్ ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనే క్రీడాకారుల సంఖ్య సమ్మర్ గేమ్స్తో పోలిస్తే తక్కువ. అందుకే నిర్వాహకులు కూడా అవసరానికి సరిపడే స్థాయిలోనే నిల్వలు ఉంచారు. ఒక్కో అథ్లెట్కు సగటున మూడు నుంచి నాలుగు ప్యాకెట్లు సరిపోతాయని అంచనా వేశారు. అయితే, ఈసారి డిమాండ్ అనూహ్యంగా పెరిగింది. క్రీడాకారులు, కొంతమంది సిబ్బంది కలిపి వినియోగం పెరగడంతో మూడో రోజుకే నిల్వలు ముగిశాయి. ఇటాలియన్ మీడియా సంస్థ La Stampa ఈ అంశాన్ని ప్రధాన కథనంగా ప్రచురించింది. దీంతో ఈ విషయం అంతర్జాతీయంగా చర్చకు వచ్చింది.
ఒలింపిక్స్లో కండోమ్స్ సంప్రదాయం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?
అథ్లెట్లకు ఉచితంగా కండోమ్స్ అందించడం అనేది కొత్త విషయం కాదు. ఇది 1988లో జరిగిన Seoul 1988 Summer Olympics నుంచే ప్రారంభమైన సంప్రదాయం. ఆ కాలంలో హెచ్ఐవీ వ్యాప్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగించింది. క్రీడాకారులు వేర్వేరు దేశాల నుంచి వచ్చి వారాలపాటు ఒకే గ్రామంలో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు అవసరమయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒలింపిక్ గేమ్స్లో సురక్షిత లైంగిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించేందుకు కండోమ్స్ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఇది కేవలం పంపిణీ కార్యక్రమం కాదు. ఆరోగ్య భద్రతపై స్పష్టమైన సందేశం కూడా.
పారిస్ గేమ్స్తో పోలిస్తే తేడా
గత ఏడాది జరిగిన Paris 2024 Summer Olympics సమయంలో భారీ స్థాయిలో నిల్వలు ఉంచారు. సుమారు 10,500 మంది క్రీడాకారుల కోసం లక్షల్లో కండోమ్స్ సిద్ధం చేశారు. అందులో మేల్, ఫిమేల్ కండోమ్స్ రెండూ ఉన్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడం వల్ల ముందుగానే అధిక పరిమాణంలో సరఫరా చేశారు. వింటర్ గేమ్స్లో పాల్గొనే అథ్లెట్లు తక్కువగా ఉండటంతో ఈసారి నిల్వలు కూడా తగ్గించారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తే డిమాండ్ అంచనాలకు మించి ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఎందుకు అందిస్తారు? అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి?
ఒలింపిక్ గ్రామం అనేది ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చిన యువ క్రీడాకారులు వారాలపాటు కలిసి నివసించే స్థలం. క్రీడల ఒత్తిడి, పోటీ ఉద్రిక్తత మధ్య వ్యక్తిగత సంబంధాలు సహజంగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో అసురక్షిత లైంగిక సంబంధాల వల్ల వ్యాధులు వ్యాపించకుండా ఉండేందుకు నిర్వాహకులు ముందస్తు జాగ్రత్తగా కండోమ్స్ అందిస్తారు. హెచ్ఐవీ, ఇతర లైంగిక వ్యాధుల నియంత్రణ ప్రధాన లక్ష్యం. ఆరోగ్య భద్రతే ముఖ్యమన్న సందేశాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయడమే దీని ఉద్దేశం.
ఇప్పుడు మిలాన్–కోర్టినా నిర్వాహకులు కొత్త స్టాక్ త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. గేమ్స్ ముగిసే వరకు అవసరమైనన్ని నిల్వలు ఉంచుతామని ప్రకటించారు. అథ్లెట్ల ఆరోగ్యం, భద్రతకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.