LPG: అమెరికాలో కూడా ఇంటికి గ్యాస్ సిలిండర్లు డెలివరీ చేస్తారా.? అక్కడి వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది
LPG: ఎల్పీజీ గ్యాస్ అనగానే మనకు పెద్ద సిలిండర్ గుర్తొస్తుంది. అయితే అమెరికాలో గ్యాస్ సిస్టమ్ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇంతకీ అమెరికాలో గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అమెరికాలో గ్యాస్ ఎలా వాడుతారు?
అమెరికాలో ఎల్పీజీని సాధారణంగా “ప్రోపేన్” అని పిలుస్తారు. పెద్ద నగరాల్లో ఎక్కువగా గ్యాస్ పైప్లైన్ ద్వారా ఇళ్లకు చేరుతుంది. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం ప్రోపేన్ గ్యాస్ వాడుతారు. అక్కడ ప్రతి ఇంటి బయట పెద్ద ట్యాంక్ అమర్చుతారు. ఈ ట్యాంక్ నేలపై లేదా నేల కింద ఉంటుంది. ఇది మన సిలిండర్ కంటే చాలా పెద్దది.
సిలిండర్ కాదు… ట్యాంక్ రీఫిల్ సిస్టమ్
భారత్లో సిలిండర్ ఖాళీ అయితే కొత్తది తీసుకువస్తారు. కానీ అమెరికాలో అలాంటిది ఉండదు. అక్కడ పెద్ద ట్యాంకర్ ట్రక్ ఇంటికి వచ్చి, పైపు ద్వారా బయట ఉన్న ట్యాంక్లో గ్యాస్ నింపుతుంది. అంటే సిలిండర్ మార్చడం కాదు… ట్యాంక్ను నేరుగా రీఫిల్ చేస్తారు.
ఆటోమేటిక్ డెలివరీ సిస్టమ్
అమెరికాలో గ్యాస్ అయిపోయిందని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. కంపెనీలు ట్యాంక్లో సెన్సర్లు అమర్చుతాయి లేదా వినియోగాన్ని ట్రాక్ చేస్తాయి. గ్యాస్ స్థాయి తగ్గగానే వారికి సమాచారం వెళుతుంది. వెంటనే ట్రక్ వచ్చి ట్యాంక్ నింపి వెళుతుంది. ఇది పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ సర్వీస్ లా పనిచేస్తుంది. భారత్లో అయితే మనం బుకింగ్ చేసి డెలివరీ కోసం ఎదురు చూడాలి.
ట్యాంక్ యాజమాన్యం, చిన్న సిలిండర్ల వాడకం
అమెరికాలో ఈ పెద్ద ట్యాంక్ను ఇల్లు యజమాని కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా గ్యాస్ కంపెనీ నుంచి అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. కంపెనీ ట్యాంక్ అయితే అదే కంపెనీ నుంచి గ్యాస్ తీసుకోవాలి. అలాగే చిన్న సిలిండర్లు కూడా అక్కడ ఉంటాయి, కానీ అవి ప్రధానంగా బార్బిక్యూ, క్యాంపింగ్ కోసం వాడతారు. వీటిని సూపర్ మార్కెట్ లేదా పెట్రోల్ బంక్లలో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.