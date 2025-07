ఇలాంటి సూపర్ స్పీడ్ రైలు భారత్‌లో ప్రవేశిస్తే రైల్వే రంగంలో విప్లవాత్మ‌క మార్పులు వ‌స్తాయి. ఉదాహరణకి, హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి వరకు దాదాపు 560 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ప్రస్తుతమున్న సర్వీసుల ద్వారా త‌క్కువ‌లో త‌క్కువ‌ 10–12 గంటల సమయం పడుతుంది.

అయితే, మాగ్లెవ్ రైలు వస్తే.. ఈ దూరాన్ని కేవలం 60 నిమిషాల్లో అధిగమించవచ్చు. ప్ర‌స్తుతం భార‌త్‌లో తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప‌నులు శ‌ర‌వేగంగా సాగుతున్నాయి. దీంతో ఈ మాగ్లెవ్ రైలు భార‌త్‌లో రావ‌డానికి క‌నీసం మ‌రో పాతికేళ్లు అయినా ప‌డుతుంద‌న‌డంలో సందేహం లేదు.

Ever wondered what 600 km/h feels like on the ground? 🚄

Hop on the world’s fastest train and get ready for an insane, mind-blowing ride.

This isn't sci-fi — it’s happening in China! 🇨🇳💨#FastestTrain #ChinaSpeed #Maglev #NextLevelTravel #FutureIsNow #HighSpeedRail #600kmh… pic.twitter.com/1Eq4Flm6U1

— Chengdu China (@Chengdu_China) July 14, 2025