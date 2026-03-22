Alcohol History: బీర్ తాగేప్పుడు చీర్స్ చెప్పుకుంటే మంచిది కాదా.? చరిత్ర ఏం చెబుతోంది..
Alcohol History: స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ఆల్కహాల్ తాగేటప్పుడు గ్లాసులను ఒకదానితో ఒకటి తాకిస్తూ “చియర్స్” అంటూ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు. కానీ ఓ దేశంలో మాత్రం బీర్ తాగేటప్పుడు గ్లాసులు ఢీకొట్టడం తప్పగా భావిస్తారు.
హంగేరీలో ప్రత్యేక సంప్రదాయం
హంగేరీలో ప్రజలు సాధారణంగా వైన్, షాంపైన్ లేదా కాక్టెయిల్ తాగేటప్పుడు గ్లాసులు ఢీకొట్టి చియర్స్ చెప్పడంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. కానీ బీర్ విషయంలో మాత్రం చాలా మంది ఇప్పటికీ గ్లాసులు తాకకుండా కేవలం పైకి ఎత్తి మాత్రమే చియర్స్ అంటారు. ఈ ప్రత్యేక సంప్రదాయం వెనుక 19వ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక చారిత్రక సంఘటన ఉంది.
1848లో జరిగిన హంగేరియన్ విప్లవం
1848లో హంగేరీ ప్రజలు ఆస్ట్రియన్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. అప్పట్లో హంగేరీపై హాబ్స్బర్గ్ వంశానికి చెందిన ఆస్ట్రియా పాలకులు అధికారంలో ఉన్నారు. స్వాతంత్రం కోసం జరిగిన ఈ ఉద్యమంలో హంగేరీ విప్లవకారులు పోరాడినా చివరికి ఆ ఉద్యమాన్ని ఆస్ట్రియన్ సైన్యం అణిచివేసింది. ఈ సంఘటన హంగేరీ హిస్టరీలో ఒక పెద్ద మలుపుగా నిలిచింది.
13 మంది జనరల్స్కు ఉరిశిక్ష
విప్లవం విఫలమైన తర్వాత ఆస్ట్రియన్ అధికారులు హంగేరీకి చెందిన 13 మంది జనరల్స్ను ఉరిశిక్ష విధించారు. వీరు స్వాతంత్ర పోరాటానికి నాయకత్వం వహించారు. 1849 అక్టోబర్లో అరాద్ నగరంలో వీరిని ఉరితీశారు. తర్వాత వీరిని “అరాద్ 13 మంది వీరమరణులు”గా గుర్తించి హంగేరీ ప్రజలు జాతీయ వీరులుగా స్మరించుకుంటున్నారు.
బీర్ గ్లాసులతో సంబంధం ఎలా ఏర్పడింది?
చారిత్రకారుల కథనం ప్రకారం, ఈ జనరల్స్కు ఉరిశిక్ష అమలు చేసిన తర్వాత ఆస్ట్రియన్ అధికారులు బీర్ తాగుతూ గ్లాసులు ఢీకొట్టి సంబరాలు జరుపుకున్నారని చెబుతారు. ఇది హంగేరీ ప్రజలకు చాలా బాధ కలిగించింది. అందుకే ఆ సంఘటనకు నిరసనగా హంగేరీ ప్రజలు బీర్ గ్లాసులు ఢీకొట్టకుండా ఉండాలని ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నారు.
150 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిన ప్రతిజ్ఞ
హంగేరీ ప్రజలు బీర్ తాగేటప్పుడు 150 సంవత్సరాల పాటు గ్లాసులు ఢీకొట్టబోమని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇది దేశ వీరుల పట్ల గౌరవాన్ని చూపించే విధంగా మారింది. ఈ సంప్రదాయం సమాజంలో బలంగా కొనసాగింది. అధికారికంగా ఈ 150 సంవత్సరాల కాలం 1998లో ముగిసింది. అయితే కాలపరిమితి ముగిసినా కూడా కొంతమంది హంగేరీ ప్రజలు ఇప్పటికీ ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అందుకే అక్కడ చాలా మంది బీర్ తాగేటప్పుడు గ్లాసులు ఢీకొట్టకుండా కేవలం పైకి ఎత్తి “చియర్స్” అంటారు. ఈ విధంగా ఒక చారిత్రక సంఘటన కారణంగా హంగేరీలో బీర్ తాగే విధానంలో ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయం ఏర్పడింది.