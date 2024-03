పెళ్లి తర్వాత అబ్బాయిలు బరువు ఎందుకు పెరుగుతారు..?

అమ్మాయిలే కాదు.. అబ్బాయిలు కూడా బరువు పెరుగుతారు. అప్పటి వరకు ఫిట్ గా ఉన్నా.. పెళ్లి తర్వాత పొట్టలు వచ్చేస్తాయి. దీని వెనక కారణం ఏంటో చూద్దాం...



స్త్రీలు , పురుషులు వివాహం చేసుకున్నప్పుడు వారి జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన మార్పులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పెళ్లయిన తర్వాత ఇద్దరిలో శారీరక మార్పులు సహా అనేక మార్పులు రావడం సహజం. పెళ్లి తర్వాత చాలా మంది అమ్మాయిలు బరువు పెరుగుతారు. అయితే.. అమ్మాయిలే కాదు.. అబ్బాయిలు కూడా బరువు పెరుగుతారు. అప్పటి వరకు ఫిట్ గా ఉన్నా.. పెళ్లి తర్వాత పొట్టలు వచ్చేస్తాయి. దీని వెనక కారణం ఏంటో చూద్దాం...

చాలా మంది బరువు పెరగడానికి , వివాహానికి ఒకదానికొకటి సంబంధం లేదని అనుకుంటారు, అయితే ఇటీవలి పరిశోధనలో చాలా షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. పెళ్లి తర్వాత పురుషుల్లో బరువు పెరగడంతోపాటు ఊబకాయం పెరుగుతుందని పరిశోధకులు తెలిపారు. ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, వివాహం తర్వాత మహిళల బరువులో గణనీయమైన మార్పు లేదు.



ఇది మాత్రమే కాదు, డైలీ మెయిల్ నివేదిక ప్రకారం, చైనాలో నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, వివాహం తర్వాత పురుషులు లావుగా, సోమరిగా మారతారు. వివాహం అయిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత పురుషులు బరువు పెరగడం ప్రారంభిస్తారు ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వారు ఎక్కువ కేలరీల ఆహారాన్ని తింటారు.తక్కువ వ్యాయామం చేస్తారు.





పరిశోధన శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, పురుషుల బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI)పై వివాహం పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వివాహం తర్వాత, 5.2 శాతం మంది పురుషులు అధిక బరువు కలిగి ఉంటారు, ఊబకాయం రేటు 2.5 శాతం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పరిశోధనల్లో మహిళల్లో అలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. పెళ్లయ్యాక బరువు పెరగడంలో పురుషులే ముందున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.



మరొక పరిశోధన ప్రకారం, పెళ్లి తర్వాత బరువు పెరగడాన్ని సాధారణంగా 'హ్యాపీ ఫ్యాట్' అంటే హ్యాపీ ఫ్యాట్ అంటారు. పాశ్చాత్య దేశాలలో (యూరోపియన్ దేశాలు) నిర్వహించిన అనేక అధ్యయనాలలో ఇది నిర్దారణ అయ్యింది.



పరిశోధనా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పురుషులు వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఊబకాయం తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటారు, కాబట్టి వివాహం తర్వాత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. పెళ్లయిన తర్వాత కూడా పురుషులు శరీర బరువు పెరగకుండా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

ఎకనామిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ బయాలజీలో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, వివాహం తర్వాత మొదటి ఐదేళ్లలో పురుషుల BMI పెరుగుతూనే ఉంటుంది, ఆ తర్వాత వారి బరువు స్థిరంగా ఉంటుంది. అంతే కాదు, ఒక వ్యక్తి తమ సన్నిహిత సంబంధంతో ఎంత సంతృప్తి చెందుతారో, వారు స్థూలకాయులుగా మారే అవకాశం ఉంది.