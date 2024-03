ఈ ఫుడ్స్ కొకైన్ కంటే ప్రమాదం తెలుసా?

ఒక్కసారి నోట్లో పెట్టుకుంటే, మళ్లీ మళ్లీ తినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవి తినడం కూడా ఒక వ్యసనంగా మారుతుంది. ఈ విషయం మేం చెబుతున్నది కాదు. పరిశోధకులే చెబుతున్నారు.

Ice Cream And Potato Chips

ఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈ మండే ఎండల్లో చాలా మందికి చల చల్లగా ఐస్ క్రీమ్ తినాలని ఉంటుంది.తింటూ ఉంటారు కూడా. కొందరికి అయితే.. కాలంతో సంబంధం లేదు.. ఏ కాలం అయినా.. ఐస్ క్రీమ్ లను ఇష్టంగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. ఐస్ క్రీమ్ మాత్రమే కాదు.. సమయం సందర్భం లేకుండా.. ఆలూ చిప్స్ ని ఇష్టంగా తినేవారు కూడా ఉన్నారు. అయితే... ఈ రెండూ ఆరోగ్యంపై చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయో మీకు తెలుసా?

ఐస్ క్రీమ్, పొటాటో చిప్స్.. ఈ రెండింటినీ కొంచెం తిని ఆపలేం. ఒక్కసారి నోట్లో పెట్టుకుంటే, మళ్లీ మళ్లీ తినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవి తినడం కూడా ఒక వ్యసనంగా మారుతుంది. ఈ విషయం మేం చెబుతున్నది కాదు. పరిశోధకులే చెబుతున్నారు.

తాజా అధ్యయనంలో తేలిన విషయం ఏమిటంటే.. చాలా మంది ఐస్‌క్రీం, చిప్స్‌కు బానిసలుగా మారుతున్నారట. మద్యం, ధూమపానం వ్యసనమైనట్లే, బంగాళదుంప చిప్స్ , ఐస్ క్రీం కూడా వ్యసనపరుస్తుంది. ఒకట్రెండు రోజులు తినక పోతే అశాంతి మొదలవుతుంది. 10 మందిలో 2 మంది అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్‌తో బాధపడుతున్నారు. ఈ ఆహారాలలో కార్బోహైడ్రేట్లు , కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి. మనం బానిసలుగా మారడానికి ఇదే కారణం.



ఐస్ క్రీం , బంగాళదుంప చిప్స్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల మీ ఆరోగ్యంపై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. మీకు అనేక వ్యాధులు వస్తాయి. మధుమేహం మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇది కాకుండా, ప్రజలు గుండె జబ్బులు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు, దంతాల నష్టం వంటి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ఐస్‌క్రీం, బంగాళదుంప చిప్స్‌కి అలవాటు పడితే మానేయడం చాలా కష్టం. నోరు మూసుకుని కూర్చోలేరు. మీరు దీన్ని చాలా అరుదుగా తీసుకుంటే, పెద్దగా నష్టం లేదు. కానీ.. రెగ్యులర్ గా తింటే మాత్రం కాస్త ఆలోచించాల్సిందే.

మీకు బంగాళాదుంప చిప్స్ తినాలని అనిపించినప్పుడల్లా, మీరు ప్రత్యామ్నాయ ఆహారం కోసం వెతకాలి. మీరు చిప్స్ తినాలనుకుంటే, వేయించిన చిక్పీస్ లేదా మఖానా తినడం ప్రారంభించండి. చిప్స్ ప్యాకెట్‌ను చింపి, ప్యాకెట్‌ని పట్టుకుని టీవీ లేదా మొబైల్ చూడకుండా ఉండండి. ఈ సమయంలో మీరు ఎంత తింటున్నారో మీకు తెలియదు. ప్లేట్‌లో చిప్స్‌ వేసి, అంతే తినండి. వీలైనంత వరకు బంగాళదుంప చిప్స్ కొనడం మానేయడం మంచిది. మీ వద్ద ఇంట్లో చిప్స్ స్టాక్ లేనప్పుడు, మీరు మీ తీసుకోవడం తగ్గించవచ్చు. ఐస్ క్రీం, చిప్స్ వినియోగాన్ని ఒకేసారి తగ్గించడం లేదా ఆపడం సాధ్యం కాదు. మీరు నెమ్మదిగా తగ్గితే, మీరు కొన్ని రోజుల్లో పూర్తిగా వ్యసనం నుండి బయటపడవచ్చు.