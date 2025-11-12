ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే మీ కిడ్నీలు ప్రమాదంలో పడ్డట్లే.. వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి
Kidney Health: శరీరంలో కీలకమైన అవయవాల్లో కిడ్నీలు ముఖ్యమైనవి అనే విషయం తెలిసిందే. వీటి పనితీరు ఏమాత్రం దెబ్బతిన్నా అది వెంటనే శరీరంపై పడుతుంది. కిడ్నీల పనితీరు దెబ్బతిన్న విషయాన్ని కొన్ని లక్షణాల ద్వారా ముందే తెలుసుకోవచ్చు.
మూత్రపిండాలు ఎలా పనిచేస్తాయి?
మన శరీరంలో ఉన్న రెండు మూత్రపిండాలు నిరంతరం శ్రమిస్తూ, రక్తం నుండి విషపదార్థాలు, అదనపు నీటిని తొలగిస్తాయి. అలాగే రక్తపోటు నియంత్రణ, ఖనిజాల సమతుల్యత, ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తిలో కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే ఇవి సరిగా పనిచేయకపోతే శరీరం లోపల విషపదార్థాలు పేరుకుపోతాయి. దీనివల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. వాటిని తొందరగా గుర్తించడం అత్యంత అవసరం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 10 శాతం మంది ఏదో ఒక రకమైన మూత్రపిండాల వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు.
మూత్రపిండాల బలహీనతకు సంకేతాలు
మూత్రపిండాల సమస్యలు మొదట తేలికపాటి లక్షణాలతోనే కనిపిస్తాయి. కానీ వాటిని పట్టించుకోకపోతే పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీస్తాయి. ప్రధానంగా గుర్తించాల్సిన 5 హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అలసట, బలహీనత – శరీరంలో విషపదార్థాలు పేరుకుపోతే అలసట ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రంతా నిద్రపోయినా శక్తిలేకుండా అనిపిస్తే, ఇది మూత్రపిండాల పనితీరు తగ్గుతున్న సూచన.
వాపు (ఎడెమా) – మూత్రపిండాలు అదనపు ద్రవాన్ని తొలగించలేకపోతే పాదాలు, చేతులు, ముఖం వద్ద వాపు కనిపిస్తుంది.
మూత్రంలో మార్పులు – రంగు ముదురు కావడం, నురుగు లేదా బుడగలు రావడం, తరచుగా మూత్రవిసర్జన అవసరం కావడం, మంట అనిపించడం వంటి లక్షణాలు మూత్రపిండాల సమస్యను సూచిస్తాయి.
శ్వాసలో ఇబ్బంది – మూత్రపిండాలు ద్రవాన్ని ఫిల్టర్ చేయకపోతే, అది ఊపిరితిత్తుల్లో చేరి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టతరం చేస్తుంది.
పొడి చర్మం, దురద – రక్తంలో ఖనిజాల అసమతుల్యత ఏర్పడినప్పుడు చర్మం పొడిబారుతుంది, దురదగా మారుతుంది. ఇది సాధారణంగా కిడ్నీ వ్యాధి తుదిదశల్లో కనిపించే లక్షణం.
ఈ లక్షణాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
ఈ సంకేతాలు అన్ని సార్లు తీవ్రమైనవిగా కనిపించకపోవచ్చు, కానీ నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరం. మూత్రంలో రంగు మార్పు, శ్వాసలో ఇబ్బంది వంటి అంశాలు గుండె లేదా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలుగా అనిపించినా, మూలకారణం మూత్రపిండాలు కావచ్చు. కాబట్టి చిన్న మార్పు కనిపించినా వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకుంటే వ్యాధి ఎక్కువయ్యే ముందు చికిత్స ప్రారంభించవచ్చు.
కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ఆహారపు మార్పులు
మూత్రపిండాల పనితీరును కాపాడుకోవాలంటే ఆహారం కీలకం.
* ఉప్పు తగ్గించండి – అధిక సోడియం రక్తపోటును పెంచి కిడ్నీలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
* పొటాషియం తక్కువగా ఉన్న పండ్లు తినండి – ఆపిల్, బెర్రీలు, ద్రాక్ష, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, బెల్ పెప్పర్ వంటి కూరగాయలు ఉత్తమ ఎంపిక.
* లీన్ ప్రోటీన్ తీసుకోండి – చేపలు, పప్పు ధాన్యాలు, గుడ్డు తెల్లసొన వంటివి సరైన ప్రోటీన్ వనరులు.
* రెడ్ మీట్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తగ్గించండి – వీటిలో ఉన్న ప్రిజర్వేటివ్లు మూత్రపిండాలకు హానికరం.
యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం – శరీర వాపును తగ్గించి మూత్రపిండాల ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
మందులు వాడడంలో జాగ్రత్తలు
వైద్యుడి సలహా లేకుండా పదేపదే పెయిన్ కిల్లర్లు లేదా యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం కిడ్నీలను తీవ్రమైన నష్టానికి గురి చేస్తుంది. మూత్రపిండాలపై ప్రభావం చూపే మందులు దీర్ఘకాలం వాడితే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కు దారితీస్తాయి. అందుకే తీవ్ర నొప్పి లేదా అలసట ఉన్నప్పుడు స్వీయచికిత్స చేయకుండా, వైద్యుడి సూచనతో మాత్రమే మందులు వాడాలి.