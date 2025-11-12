- Home
- నవంబర్లో 5 గ్రహాల మార్పులు... ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్లే, కొందరికి మాత్రం డేంజర్
Zodiac sign: నవంబర్ లో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాల్లో కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. దీంతో పలు రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మార్పుతో ఎవరికీ అదృష్టం కలిసి రానుంది, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే..
నవంబర్లో ప్రధాన గ్రహ మార్పులు
నవంబర్ 2025లో ఐదు ప్రధాన గ్రహాలు తమ గమనాన్ని మార్చుకుంటున్నాయి. ఇది రాశులపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది.
శని – నవంబర్ 28న కుంభరాశిలో ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
శుక్రుడు – నవంబర్ 2న తులా రాశిలోకి, తరువాత నవంబర్ 26న వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
బుధుడు – నవంబర్ 10న తిరోగమనం, నవంబర్ 29న ప్రత్యక్షం.
సూర్యుడు – నవంబర్ 16న వృశ్చిక రాశిలోకి వెళ్తాడు.
బృహస్పతి – నవంబర్ 11న కర్కాటక రాశిలో తిరోగమనం.
ఈ గ్రహ పరివర్తనల వల్ల సంపద, ఆరోగ్యం, కెరీర్, కుటుంబం, ఆలోచనలపై స్పష్టమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
అదృష్ట రాశులు
ఈ నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
మేషం: శని, సూర్య ప్రభావంతో పాత పనులు పూర్తి అవుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాలు.
* అదృష్ట రంగు: ఎరుపు | అదృష్ట సంఖ్య: 9
* పరిహారం: మంగళవారం హనుమంతుడికి బెల్లం, పప్పు నైవేద్యం.
వృషభం: శుక్రుడు బలం ఇవ్వడంతో వైవాహిక సుఖం, ఆస్తి లాభం.
* అదృష్ట రంగు: తెలుపు | సంఖ్య: 6
* పరిహారం: శుక్రవారం బియ్యం, పెరుగు దానం చేయండి.
సింహం: సూర్యుడు కొత్త ఉత్సాహాన్ని తెస్తాడు. కెరీర్లో గౌరవం, నాయకత్వం పెరుగుతుంది.
* రంగు: నారింజ | సంఖ్య: 1
* పరిహారం: ప్రతిరోజూ సూర్యుడికి నీరు సమర్పించండి.
తులా: శుక్ర, సూర్య ప్రభావం వల్ల ప్రేమ, పెట్టుబడులు, వృత్తిలో విజయాలు.
* రంగు: గులాబీ | సంఖ్య: 2
* పరిహారం: శుక్రవారం సువాసన పువ్వులు సమర్పించండి.
కుంభం: శని ప్రత్యక్ష సంచారం వల్ల అదృష్టం తిరిగి పుంజుకుంటుంది. పెట్టుబడుల్లో లాభం.
* రంగు: నీలం | సంఖ్య: 8
* పరిహారం: శని ఆలయంలో దానధర్మాలు చేయండి.
జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు
కొన్ని రాశులు ఈ నెలలో సంయమనం అవసరం.
మిథునం: బుధుడు తిరోగమనం వల్ల అపార్థాలు సంభవించవచ్చు. మాటల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
* అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ | సంఖ్య: 5
* పరిహారం: గణేశుడిని పూజించండి.
కన్యా: బుధుడు-శుక్రుడు కలయికతో పనుల్లో ఒడిదుడుకులు. పాత వివాదాలు తీరతాయి.
* రంగు: ఆకాశ నీలం | సంఖ్య: 7
* పరిహారం: గణేష్ చతుర్థి రోజున ఆకుపచ్చ పండ్లు దానం చేయండి.
వృశ్చికం: సూర్యుడు, బుధుడు కలయిక ఆత్మవిశ్వాసం ఇస్తుంది కానీ కోపం నియంత్రించాలి.
* రంగు: మెరూన్ | సంఖ్య: 8
* పరిహారం: మహామృత్యుంజయ మంత్రం జపించండి.
ధనుస్సు: విదేశీ లాభాలు వస్తాయి, కానీ ఖర్చులు అధికమవుతాయి.
* రంగు: బంగారం | సంఖ్య: 3
* పరిహారం: గురువారం ఆవుకు ఆహారం ఇవ్వండి.
మీనం: బృహస్పతి తిరోగమనం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గవచ్చు. ధ్యానం ఉపయోగం చేస్తుంది.
* రంగు: పసుపు | సంఖ్య: 7
* పరిహారం: విష్ణు సహస్రనామం పారాయణం చేయండి.
ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రభావాలు
వైద్య, సాంకేతిక రంగాల్లో కొత్త ఆవిష్కరణలు జరగనున్నాయి. వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు అభివృద్ధి దిశగా సాగనున్నాయి. కానీ, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, విమాన ప్రమాదాలు, అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాజకీయ అస్థిరత, నిరసనలు, సంస్థాగత మార్పులు కూడా సంభవించవచ్చు
చెడు ప్రభావాల నివారణకు సూచనలు
గ్రహ దుష్ప్రభావాలను తగ్గించడానికి కొన్ని సులభమైన ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులు పాటించాలి. వీటిలో ప్రధానంగా..
* ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.
* మహామృత్యుంజయ మంత్రం, దుర్గా సప్తశతి పారాయణం చేయండి.
* శివుడు, దుర్గాదేవి పూజలు చేయండి.
* దానధర్మాలు, సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ఇంటర్నెట్ వేదికగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.