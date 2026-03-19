Thyroid: థైరాయిడ్ సమస్య ఉందా? ఇంట్లోనే ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు!
Thyroid: థైరాయిడ్ సమస్యను పూర్తిగా నయం చేయడానికి డాక్టర్ సూచించిన మందులు వాడుతూనే, జీవనశైలిలో, ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా దానిని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. ఇంట్లోనే పాటించదగ్గ కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
ఆహారంలో మార్పులు
థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయడానికి అయోడిన్ అవసరం. అయోడిన్ కలిగిన ఉప్పు, చేపలు, గుడ్లు వంటివి పరిమితంగా తీసుకోవాలి. సెలీనియం, జింక్...థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయి. గుమ్మడి గింజలు, సన్ఫ్లవర్ గింజలు, పప్పు ధాన్యాలు, నట్స్ తీసుకోవడం మంచిది. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది థైరాయిడ్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
తినకూడని ఆహారాలు
సోయా పాలు లేదా సోయా బీన్స్ థైరాయిడ్ మందుల పనితీరును అడ్డుకుంటాయి. క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ వంటివి పచ్చిగా తినకూడదు. వీటిని బాగా ఉడికించి మాత్రమే తినాలి, అందుకే తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాలి. మైదా, చక్కెర, ప్యాక్ చేసిన జంక్ ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండాలి.
ఇంట్లోనే చేసే చిన్న చిట్కాలు
ఒక గ్లాసు నీటిలో రెండు స్పూన్ల ధనియాలు వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే ఆ నీటిని మరిగించి, వడకట్టి గోరువెచ్చగా తాగడం వల్ల థైరాయిడ్ నియంత్రణలో ఉంటుందని చాలామంది నమ్ముతారు.
వంటల్లో స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనెను వాడటం వల్ల శరీర మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది థైరాయిడ్ ఉన్నవారికి మేలు చేస్తుంది.
ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఆమ్ల గుణాలు తగ్గి హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడుతుంది.
వ్యాయామం, యోగా
ఉజ్జయి ప్రాణాయామం ద్వారా థైరాయిడ్ గ్రంథిని ఉత్తేజితం చేయడానికి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
సర్వాంగాసనం ఈ ఆసనం మెడ భాగంలో రక్త ప్రసరణను పెంచి థైరాయిడ్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది- (అయితే ఇది నిపుణుల సమక్షంలోనే నేర్చుకోవాలి).
థైరాయిడ్ అనేది హార్మోన్ల సమస్య. కాబట్టి హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి కేవలం సాంత్వన కోసం మాత్రమే. డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులను ఎప్పుడూ ఆపకూడదు. క్రమం తప్పకుండా థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి.