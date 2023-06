బరువు తగ్గడం కాదు, పెరగడానికి ఇంటి చిట్కాలు..!

బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవారే కాదు, బరువు తక్కువగా ఉండి సమస్యలు ఎదుర్కొనేవారు కూడా ఉన్నారు. ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువ బరువు ఉన్నవారు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.



ఈ రోజుల్లో బరువు తగ్గాలని తాపత్రయపడేవారు ఎంత మంది ఉన్నారో, పెరగాలని ప్రయత్నాలు చేసేవారు కూడా అంతే ఉన్నారు. బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవారే కాదు, బరువు తక్కువగా ఉండి సమస్యలు ఎదుర్కొనేవారు కూడా ఉన్నారు. ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువ బరువు ఉన్నవారు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.



సన్నగా ఉన్నవారిని కూడా చాలా మంది ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు. బరువు పెరగడానికి చాలా మంది మందులు కూడా వాడుతుంటారు. అయినా, ప్రయోజనం ఉండదు. అలాంటివారు కనుక ఈ కింది హోం రెమిడీస్ వాడితే,సులువుగా బరువు పెరుగుతారు.



బరువు పెరగడానికి తీసుకోవాల్సిన ఆహారం.. కావలసినవి

• రసాయన రహిత బెల్లం 1 టేబుల్ స్పూన్ (4-5 గ్రా)

• ఆవు నెయ్యి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఈ హోం రెమెడీని ఎలా తీసుకోవాలి

• బెల్లం, నెయ్యి సమపాళ్లలో కలిపి తినండి.

• భోజన సమయంలో లేదా తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం.

• 2 వారాల తర్వాత మీరు మిశ్రమం మోతాదును పెంచవచ్చు.

• ఈ హోం రెమెడీ మీ బరువును పెంచుతుంది. మీకు తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది.



నెయ్యి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: తీపి వంటలలో, కొన్ని వంటకాల తయారీలో నెయ్యిని ఉపయోగించే సంప్రదాయం మనకు ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో సర్వసాధారణంగా ఉండే నెయ్యి సహజంగానే బరువును పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెయ్యి కూడా తియ్యగా ఉంటుంది. నెయ్యి శరీరంపై చల్లదనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది వాత, పితలను కూడా తగ్గిస్తుంది. కొంతమంది భోజనంలో నెయ్యి కూడా తీసుకుంటారు. దీంతో జీర్ణక్రియ తేలికవుతుంది. నెయ్యి కణజాలాలకు పోషణను కూడా అందిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల కండరాలు దృఢంగా తయారవుతాయి. నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు, చర్మం, సంతానోత్పత్తి, రోగనిరోధక శక్తి, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి. చాలామంది చిన్న పిల్లల తలకు, తలకు నెయ్యి రాస్తారు. గాయానికి నెయ్యి రాసేవారూ ఉన్నారు. నెయ్యి గాయాలను నయం చేస్తుందని నమ్ముతారు.



ఎలాంటి నెయ్యి వాడాలి? : మంచి జీవక్రియ ఉన్న స్త్రీలు బరువు పెరగడానికి నెయ్యి తీసుకోవచ్చు. A2 దేశీ ఆవు నెయ్యి జీవక్రియ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వారు తీసుకోవచ్చు. A2 అనేది దేశీ ఆవు పాలలో లభించే ప్రోటీన్, ఇందులో అమైనో ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ మూలకం తల్లి పాలలో కూడా ఉంటుంది. ఇది సులభంగా జీర్ణమవుతుంది.ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావిస్తారు.

బెల్లం ప్రయోజనాలు: బెల్లం ఆరోగ్యకరమైన స్వీటెనర్. తెల్ల చక్కెర కంటే చాలా మంచిది. తినడానికి తీపి, బెల్లం వాత, పితలను సమతుల్యం చేస్తుంది. బెల్లం రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది తీపి కోసం కోరికను తొలగిస్తుంది. బెల్లం, మిరియాలతో కలిపి తింటే జలుబు తగ్గుతుంది. బెల్లంలో ఐరన్ ఉండటం వల్ల శరీరానికి ఎక్కువ శక్తిని ఇస్తుంది. బెల్లం ఒక సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటుంది.