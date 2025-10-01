- Home
- Heart Attack: 90 శాతం గుండెపోటు కేసులకు ఇదే కారణం.. మీరు కూడా ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా?
Heart Attack: మారిన జీవన విధానం, తీసుకుంటున్న ఆహారంలో మార్పుల కారణంగా గుండె సంబంధిత సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా గుండె సంబంధిత సమస్యలకు సంబంధించి నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
గుండెపోటు, స్ట్రోక్ కేసుల పెరుగుదల
గత కొన్ని సంవత్సరాలలో గుండెపోటు, స్ట్రోక్ సంబంధిత కేసులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ సమస్యలు ఒక్కసారి ఎదురైనా, వ్యక్తులు సాధారణంగా తమ జీవనశైలిలో కొన్ని తప్పులను చేసిన కారణంగానే వచ్చాయని ఒక తాజా అధ్యయనం సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా, గుండె సమస్యలు ఎదుర్కొనే వారు తరచుగా నాలుగు ప్రధాన హృదయ సంబంధ సమస్యలలో కనీసం ఒకదానిని కలిగి ఉంటారు, కానీ వాటిని ఎక్కువసార్లు విస్మరిస్తారు. ఈ పరిశోధన ద్వారా గుండె సమస్యలను ముందే గుర్తించడం, వాటిని నివారించడం ఎంత ముఖ్యమో స్పష్టమైంది.
పరిశోధన వివరాలు
ఈ అధ్యయనాన్ని అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ కార్డియాలజీలో ప్రచురించారు. ఇందులో పాల్గొన్న 99 శాతం మందిలో గుండెపోటు లక్షణాలకు ప్రధాన కారణాలుగా అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, క్రమరహిత చక్కెర స్థాయిలు, పొగాకు వాడకం వంటి వాటిని గుర్తించారు. వీటిలో అధిక రక్తపోటు అత్యంత సాధారణంగా ఉంది. ఈ అధ్యయనానికి దక్షిణ కొరియా నుంచి 6 లక్షల మంది, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి 1,000 మంది యువతను 20 సంవత్సరాలపాటు పరిశీలించారు. దక్షిణ కొరియాలో పాల్గొన్న వారిలో 95% మందికి అధిక రక్తపోటు ఉంది. అమెరికాలో 93% మంది అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం
ఈ అధ్యయనం సీనియర్ రచయిత ఫిలిప్ గ్రీన్లాండ్ (నార్త్ వెస్ట్రన్ యూనివర్సిటీ ఫీన్బర్గ్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ప్రొఫెసర్) ప్రకారం, “రక్తపోటు సమస్యలు సులభంగా గుర్తించవచ్చు. అయితే అవి ఎక్కువసార్లు లక్షణాలు కనిపించని కారణంగా గుర్తించలేకపోవచ్చు. ఈ అధ్యయనం వాటిని ట్రాక్ చేయడం, నియంత్రించడం ముఖ్యమని సూచిస్తుంది.” అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రకారం. రక్తపోటు 120/80 స్థాయి కంటే ఎక్కువ అయితే చికిత్స అవసరం. కొలెస్ట్రాల్ 200 mg/dL లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇది ప్రమాదకరంగా పరిగణిస్తున్నారు.
జన్యుశాస్త్రం, ఇతర కారణాలు
గుండె జబ్బులు కొన్నిసార్లు జన్యుశాస్త్రం, రక్త లక్షణాల వల్ల ఏర్పడతాయి. గ్రీన్లాండ్ తెలిపినట్లుగా, ఈ కారణాలను పూర్తిగా నివారించడం లేదా నియంత్రించడం కష్టం. అందువల్ల వ్యక్తులు జీవనశైలిని మార్చడం, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, చక్కెర నియంత్రణలో ఉండడం చాలా అవసరం.
నివారణ, నియంత్రణ పద్ధతులు
* రక్తపోటు తనిఖీ: వయస్సు, ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆధారంగా వైద్యుల సలహాతో నిదానంగా తనిఖీ చేయడం.
* ఆహారం, వ్యాయామం: తీసుకునే ఆహారంలో కొవ్వు తక్కువ, ఫలాలు, కూరగాయలు ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి. వ్యాయామం చేయడాన్ని కచ్చితంగా అలవాటు చేసుకోవాలి.
* పొగాకు, మద్యపానం వంటి అలవాట్లను పూర్తిగా మానేయాలి.