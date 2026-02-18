Health: కడుపులో గ్యాస్కి తలనొప్పికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటో తెలుసా.?
Health: తలనొప్పి రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. అయితే జీర్ణ సమస్యల వల్ల తలనొప్పి వస్తుందని మీకు తెలుసా.? దీనినే గ్యాస్ట్రిక్ హెడెక్ అంటారు. ప్రతి తలనొప్పి టెన్షన్ వల్లనే వస్తుందని అనుకోవడం తప్పు. కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు కారణం కడుపులో ఉంటుంది
గ్యాస్ వల్ల తలనొప్పి ఎలా వస్తుంది?
మన కడుపు, మెదడు మధ్య గట్టి సంబంధం ఉంది. దీనిని గట్ బ్రెయిన్ కనెక్షన్ అంటారు. అజీర్ణం, ఎసిడిటీ, గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉండటం వంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు శరీరం ప్రతిస్పందిస్తుంది. కొందరిలో ఈ అసౌకర్యం తలనొప్పిగా బయటపడుతుంది. మసాలా ఆహారం, టైమ్కు భోజనం చేయకపోవడం, ఎక్కువ టీ–కాఫీ, ఒత్తిడి ఇవన్నీ ఈ సమస్యను పెంచుతాయి.
సాధారణ గ్యాస్ట్రిక్ తలనొప్పి, గ్యాస్ట్రిక్ మైగ్రేన్ తేడా
బెంగళూరులోని బెంగళూరు గ్యాస్ట్రో సెంటర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం గ్యాస్ట్రిక్ హడెక్, గ్యాస్ట్రిక్ మైగ్రేన్ రెండు వేర్వేరు. గ్యాస్ట్రిక్ హెడెక్ తేలికపాటి లేదా నిరంతర నొప్పి ఉంటుంది. అలాగే కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణంతో కలిసి ఉంటుంది. గ్యాస్ట్రిక్ మైగ్రేన్లో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది. కాంతి, శబ్దం అసహనం, మలబద్ధకం, వాంతులు ఉండవచ్చు. రెండింటికీ మూల కారణం జీర్ణ సమస్యలే.
ఎప్పుడు ప్రమాద సూచనగా భావించాలి?
ఎప్పుడో ఒకసారి తలనొప్పి వస్తే పెద్దగా ఆందోళన అవసరం లేదు. కానీ వారానికి రెండుసార్లకంటే ఎక్కువ తలనొప్పి, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం, తరచూ వాంతులు, తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి వంటి లక్షణాలు ఉంటే ఇది కేవలం గ్యాస్ సమస్య కాకపోవచ్చు. క్రానిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్, పెప్టిక్ అల్సర్, గాల్బ్లాడర్ వ్యాధి, ఇర్రిటేబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్, జీఈఆర్డీ వంటి సమస్యల సూచన కావచ్చు.
డాక్టర్ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?
ఇంట్లో మందులు వేసుకుని మానిపోతుందనుకోవడం సరికాదు. తరచూ తిరిగి వచ్చే తలనొప్పి, ఇంట్లో ట్రీట్మెంట్తో ఉపశమనం లేకపోవడం, తీవ్రమైన కడుపు సమస్యలు వంటివి ఎక్కువగా కనిపిస్తే వెంటనే గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ను కలవాలి. అవసరమైతే ఎండోస్కోపీ వంటి పరీక్షల ద్వారా జీర్ణ వ్యవస్థ పరిస్థితి తెలుసుకుంటారు. చికిత్సలో కేవలం పెయిన్కిల్లర్లు కాదు, జీర్ణ వ్యవస్థ సరిచేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంటుంది.
గ్యాస్ట్రిక్ తలనొప్పి నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలి?
ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే కొన్ని సూచనలు పాటించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. టైమ్కు భోజనం చేయాలి, తక్కువ మసాలా, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవాలి, రోజుకు సరిపడా నీరు తాగాలి, ఒత్తిడిని నియంత్రించాలి, ఎక్కువ టీ, కాఫీ తగ్గించాలి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.