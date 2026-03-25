Headache: అగ్గిపుల్లతో తలనొప్పి మాయం, అదెలానో తెలుసా?
Headache: చాలా మందికి మైగ్రేన్ సమస్య ఉంటుంది. కొంతమందికి కుడివైపు , కొంతమందికి ఎడమవైపు వస్తుంది. ఎప్పుడైనా విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తే వెంటనే టాబ్లెట్ వేసుకోకుండా ఇలా చేయండి. వెంటనే రిలీఫ్ ఉంటుంది.
మెడిసిన్ లేకుండానే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది
మైగ్రేన్ తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు విపరీతమైన వాంతులు, తల పట్టేసినట్లు ఉంటుంది. అసలు ఆ తీవ్రతను అనుభవించేవాళ్లకే తప్ప ఎదుటివారికి అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ప్రతి 10 మందిలో ఆరుగురికి ఈ తలనొప్పి వస్తోందంట. ఈ తలనొప్పి తట్టుకోలేక విపరీతమైన మందులు వాడేస్తుంటారు. హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతారు. కానీ ఎన్ని చేసినా తగ్గదు. ఏళ్ల తరబడి ఆ సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. చాలా మందికి వారంలో నాలుగైదు సార్లు వచ్చేస్తుంది. తల భారంగా ఉంటుంది. ఏ పనీ చేయాలనిపించదు. తట్టుకోలేని పెయిన్తో బాధపడుతుంటారు. ఒక్కోసారి దాన్ని భరించలేకపోతుంటారు.
అయితే ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండానే తలనొప్పి తగ్గించొచ్చు. 5 నిమిషాల్లో మాయమవుతుంది. ఈ టిప్స్ గనుక తెలిస్తే వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు.
అగ్గిపుల్లతో మైగ్రేన్ మాయం
ఒక్క అగ్గిపుల్లను సగం విరగగొట్టి పేపర్ టేప్ కు అతికించండి. ఎడమవైపు తలనొప్పి వస్తే మిడిల్ ఫింగర్కు గోరు కింద పెట్టుకుని బ్యాండేజీ స్టికర్లా అంటించుకోవాలి. నిమిషం పాటు అలా ఉంచుకుంటే...తలనొప్పి తగ్గుతూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ తగ్గకపోతే ఆ స్టిక్కర్ను మళ్లీ రివర్స్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇంకా పూర్తిగా తగ్గిపోతే వెంటనే స్టిక్కర్ తీసేయాలి. లేదంటే మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ టిప్ హెవీగా మైగ్రేన్ తలనొప్పి వస్తున్నప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
స్కెచ్ పెన్తో తలనొప్పి పరార్
కేవలం 3 స్కెచ్ పెన్స్ తో కూడా తలనొప్పిని తగ్గించొచ్చు. డార్క్ గ్రీన్, పర్పల్, స్కై బ్లూ స్కెచెస్ తీసుకోవాలి. కుడి చేతి చిటికిన వేలు గోరు కింద స్కై పర్పల్ స్కెచ్ పెన్తో రౌండ్గా దిద్దుకోవాలి. అదే విధంగా ఎడమచేతి చిటికిన వేలు దగ్గర స్కై బ్లూ స్కెచ్ పెన్తో రౌండ్ దిద్దుకోవాలి. డార్క్ గ్రీన్తో చూపుడువేలు గోరు కింద అడ్డంగా గీత గీసుకోవాలి.ఉదయం పూట మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అలా 4 గంటలు ఉంచుకోవాలి. దాని తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి. 20 రోజుల నుంచి నెల రోజులపాటు ఇలా చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ మైగ్రేన్ పెయిన్ తగ్గుతుంది.
అల్లం టీ లేదా అల్లం రసం
అల్లంలో ఉండే 'జింజెరోల్' అనే పదార్థం మైగ్రేన్ వల్ల వచ్చే వాంతులు, తలనొప్పిని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది మెదడులోని రక్తనాళాల వాపును తగ్గిస్తుంది. ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను నలిపి నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి, ఆ టీని నెమ్మదిగా తాగండి. అల్లం రసాన్ని సమాన భాగం నిమ్మరసంతో కలిపి రోజుకు రెండుసార్లు తాగితే మైగ్రేన్ తీవ్రత తగ్గుతుంది.
ఐస్ ప్యాక్ పెట్టడం వల్ల ఉపశమనం
రక్తనాళాలు వ్యాకోచించడం వల్ల తలనొప్పి వస్తుంది. చల్లని ఐస్ ప్యాక్ పెట్టడం వల్ల ఆ రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి నొప్పి తగ్గుతుంది. ఒక మెత్తని గుడ్డలో కొన్ని ఐస్ ముక్కలను చుట్టి, దాన్ని నుదుటి మీద లేదా మెడ వెనుక భాగంలో 10-15 నిమిషాల పాటు ఉంచండి. ఇది ఆ ప్రాంతాన్ని కాస్త మొద్దుబారేలా చేసి, నొప్పి నుంచి తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
అయితే ఈ టిప్ కూడా చూడండి. మీ అరచేతిలో బొటనవేలు, చూపుడు వేలు కలిసే చోట ఉండే మెత్తని కండర భాగంపై గట్టిగా ఒత్తిడి చేస్తూ మసాజ్ చేయండి. ఇలా 2 నిమిషాలు చేయడం వల్ల తలనొప్పి తగ్గుతుందని చాలా పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.