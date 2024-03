షుగర్ రావడానికి ముందే ఇలా గుర్తించొచ్చు.. తెలుసా?

కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో.. డయాబెటిక్స్ కి హింట్స్ ఇస్తాయి. వాటిని కనుక మనం ముందుగానే గుర్తిస్తే... షుగర్ ని ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే కంట్రోల్ చేయవచ్చు. మరి.. ఆ లక్షణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..



ఈరోజుల్లో చాలా మంది షుగర్ తో బాధపడుతున్నారు. చిన్న వయసు వారిలోనూ షుగర్ వచ్చేస్తోంది. చాలా మంది అది పీక్ స్టేజ్ వరకు వెళ్లే వరకు గుర్తించరు. ఆలస్యం చేయడం వల్ల.. కూడా షుగర్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అయితే.. షుగర్ రావడానికి ముందే.. మనకు కొన్ని సంకేతాలు చూపిస్తుందట.

ప్రస్తుత కాలంలో ఎక్కువ మంది బాధపడుతున్న అనారోగ్య సమస్యలలో డయాబెటిస్ ఒకటి. ప్రతి పదిమందిలో ఏడు మంది ఈ డయాబెటిస్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే చాలామంది చక్కెరను అధికంగా తినడం వల్ల డయాబెటిస్ వస్తుందని భావిస్తుంటారు. మరి నిజంగానే చక్కెర తినడం వల్ల డయాబెటిస్ వస్తుందా? డయాబెటిస్ రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి?ఈ విషయంపై నిపుణులు ఏమంటున్నారు అనే విషయానికి వస్తే...



ముందుగానే.. మన శరీరంలో కొన్ని మార్పులు వచ్చేస్తాయి. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో.. డయాబెటిక్స్ కి హింట్స్ ఇస్తాయి. వాటిని కనుక మనం ముందుగానే గుర్తిస్తే... షుగర్ ని ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే కంట్రోల్ చేయవచ్చు. మరి.. ఆ లక్షణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..

Diabetics

1.కంటి చూపు..

నిపుణులు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు, అది రెటీనాలోని రక్త నాళాలను ప్రభావితం చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది వివిధ కంటి సంబంధిత సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఇందులో కంటిచూపు మసకబారడంతోపాటు క్యాటరాక్ట్ ఫిర్యాదు కూడా రావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.



Do this for diabetics to stay healthy in the summer

2. పాదాలకు గాయాలు..

చక్కెర స్థాయి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పాదాలు రెండు రకాలుగా కనిపిస్తాయి. మొదటిది- కాలులో ఒకరకమైన అనుభూతి కలగవచ్చు. రెండవది- కాళ్లలో రక్త ప్రసరణ సరిగా ఉండదు. మీ కాలు గాయాలు ఎక్కువ కాలం నయం కావు.



Tips for control diabetics

3. సిర సమస్యలు

అధిక రక్త చక్కెర నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. దీనిని డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అని కూడా అంటారు. తిమ్మిరి లేదా నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఇది కాకుండా, జలదరింపు, మంట, తీవ్రమైన నొప్పి , తిమ్మిరి వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి.



4. తరచుగా మూత్రవిసర్జన

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మూత్రపిండాలు వాటి పనితీరును మెరుగుపరిచే చిన్న రక్త నాళాలను కలిగి ఉంటాయి. అధిక రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఈ నాళాలను దెబ్బతీస్తాయి, ఇది మూత్రపిండాల వ్యాధికి దారితీస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, తరచుగా మూత్రవిసర్జన ప్రారంభమవుతుంది. పాదాలు, కాళ్లు, చేతులు, కళ్ళు వాపు, వికారం, వాంతులు, అలసట సంభవించవచ్చు.



5. స్ట్రోక్ లేదా గుండె జబ్బు

అధిక రక్త చక్కెర రక్త నాళాలను దెబ్బతీస్తుంది. ఇది స్ట్రోక్ , గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అనేక సార్లు పెంచుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు గుండె సంబంధిత సమస్యలను గమనించినట్లయితే, మీరు వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లాలి.

6. చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, చిగుళ్ల వ్యాధి అంటే పీరియాంటల్ వ్యాధి కూడా రక్తంలో అధిక చక్కెర వల్ల వస్తుంది. దీని కారణంగా, రక్తనాళాలు అడ్డుపడటం లేదా గట్టిపడటం వలన చిగుళ్ళకు రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది. దీని కారణంగా కండరాలు బలహీనపడటం ప్రారంభిస్తాయి. దీని కారణంగా, బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది, ఇది చిగుళ్ల వ్యాధికి దారితీస్తుంది. చిగుళ్లలో రక్తం కారడం, చిగుళ్లలో నొప్పి వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయి.