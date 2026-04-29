Beer: ఆరోగ్యానికి బీర్ మంచిదా.? ఇందులో నిజంగానే విటమిన్ బీ6 ఉంటుందా.?
Beer: విస్కీతో పోల్చితే బీర్ ఆరోగ్యానికి మంచిదని కొందరు భావిస్తుంటారు. అందుకే మందు అలవాటు లేని వారు కూడా బీర్ తాగుతుంటారు. అయితే ఈ అభిప్రాయాలకు బలం చేకూరుస్తూ కొన్ని పరిశోధనల్లో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
బీర్లో విటమిన్ B6 ఉందా?
అప్పుడప్పుడు ఒక గ్లాస్ బీర్ తాగితే శరీరానికి కొంతమేర పోషకాలు అందుతాయని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్ B6 పరంగా బీర్లో కొంత మోతాదు ఉండటం గమనించారు. మెదడు పనితీరు, రక్త నిర్మాణం, రోగనిరోధక శక్తి వంటి అంశాల్లో ఈ విటమిన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఇందుకోసం నిజంగానే బీరు తాగాలా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం మాత్రం అంత సులభం కాదు.
విటమిన్ B6 ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
విటమిన్ B6 మన శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన పోషకాలలో ఒకటి. ఇది ముఖ్యంగా మెదడు సక్రమంగా పనిచేయడానికి సహాయపడటంతో పాటు నాడీ వ్యవస్థను సక్రమంగా ఉంచుతుంది. రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ తయారీలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శరీరంలో ప్రోటీన్ల వినియోగం, శక్తి ఉత్పత్తి వంటి ప్రక్రియల్లో కూడా ఇది అవసరం. మన శరీరం ఈ విటమిన్ను తయారు చేసుకోలేకపోవడం వల్ల, మనం తీసుకునే ఆహారంపైనే ఇది ఆధారపడుతుంది.
బీర్ తయారీతో విటమిన్ B6 సంబంధం
బీర్ తయారీలో ఉపయోగించే ముడి పదార్థాల వల్ల ఇందులో విటమిన్ B6 ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బార్లీ, గోధుమలు, బ్రూవర్స్ ఈస్ట్ వంటి పదార్థాల్లో ఈ విటమిన్ సహజంగానే లభిస్తుంది. తయారీ ప్రక్రియలో కొంతమేర నష్టం జరిగినా, మొత్తం పూర్తిగా నశించదు. అందువల్ల తయారైన బీర్లో కొంతమేర ఈ విటమిన్ మిగులుతుంది. పరిశోధనల ప్రకారం ఒక గ్లాస్ బీర్ ద్వారా రోజుకు అవసరమైన విటమిన్ B6లో కొంత శాతం లభించవచ్చు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆల్కహాల్ లేని బీర్లో కూడా ఈ విటమిన్ స్థాయిలు ఉండటం గమనించారు.
ఏ రకాల బీర్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది?
వివిధ రకాల బీర్లను పరిశీలించినప్పుడు వాటి మధ్య విటమిన్ B6 పరిమాణంలో తేడాలు కనిపించాయి. బలమైన రుచితో ఉండే కొన్ని ప్రత్యేక బీర్లలో ఈ విటమిన్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండగా, సాధారణ లాగర్ బీర్లలో కూడా గణనీయమైన మోతాదు ఉంది. గోధుమతో తయారయ్యే బీర్లు కూడా ఈ విషయంలో మంచి స్థాయిలో నిలిచాయి. అయితే బియ్యం ఆధారంగా తయారయ్యే బీర్లలో మాత్రం ఈ విటమిన్ తక్కువగా ఉండటం గమనించారు. ఆల్కహాల్ తీసివేసిన బీర్లలో విటమిన్ స్థాయి కొంత ఎక్కువగా ఉండటం మరో విశేషం.
పోషకాల కోసం బీర్పై ఆధారపడాలా?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బీర్ను పోషకాల ప్రధాన వనరుగా పరిగణించడం సరైంది కాదు. విటమిన్ B6 సహజంగా అనేక ఆహారాల్లో లభిస్తుంది. మాంసం, చేపలు, శనగలు, ఓట్స్, బంగాళదుంపలు వంటి ఆహారాల ద్వారా ఈ విటమిన్ సులభంగా పొందవచ్చు. సాధారణంగా సమతుల్య ఆహారం తీసుకునే వ్యక్తుల్లో ఈ విటమిన్ లోపం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి బీర్ ద్వారా విటమిన్ పొందాలని ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆల్కహాల్ విషయంలో జాగ్రత్త తప్పనిసరి
బీర్లో కొంతమేర విటమిన్ ఉందని చెప్పడం వల్ల ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యకరం అని భావించడం మంచిదికాదు. ఆల్కహాల్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంపై దుష్ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి ఆల్కహాల్ తీసుకునే వారు కూడా పరిమితిని పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉన్నవారిలో లేదా కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారిలో పోషక లోపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే పోషకాలు ఆహారం నుంచే పొందడం ఉత్తమ మార్గం.
గమనిక: బీర్లో విటమిన్ B6 ఉండటం నిజమే అయినా, అది ఆరోగ్యానికి ప్రధాన ఆధారం కాదు. అందుకే బీర్ ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పడంలో 100 శాతం నిజం లేదు. అలాగే ఈ వివరాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించినంతత వరకు వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే మంచిది.