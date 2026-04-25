- ఉదయమా, సాయంత్రమా.? సమ్మర్లో చెట్లకు నీళ్లు ఎప్పుడు పోయాలి.? చాలా మంది చేసే తప్పు ఇదే
ఉదయమా, సాయంత్రమా.? సమ్మర్లో చెట్లకు నీళ్లు ఎప్పుడు పోయాలి.? చాలా మంది చేసే తప్పు ఇదే
Gardening: ఎండలు ఓ రేంజ్లో దంచికొడుతున్నాయి. భారీగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మనుషుల ఆరోగ్యంతో పాటు చెట్లు, మొక్కల ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి సమ్మర్లో గార్డెనింగ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
వేసవిలో మొక్కల సంరక్షణ ఎందుకు ముఖ్యం?
వేసవికాలం మనుషులకు మాత్రమే కాదు, మొక్కలకు కూడా కఠినమైన సమయం. ఈ కాలంలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరుగుతాయి. దీనికి తోడు పొడి గాలులు వీస్తుండటంతో మొక్కల్లోని తేమ వేగంగా తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మొక్కలు వాడిపోవడం, మట్టిలో తేమ లేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ పరిస్థితిలో చాలా మంది ఎక్కువగా నీళ్లు పోయడం ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించాలని భావిస్తారు, కానీ అది సరైన పద్ధతి కాదు.
ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తే ఏమవుతుంది?
మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయనే భయంతో ఎక్కువగా నీళ్లు పోయడం వల్ల మొక్కలకు నష్టం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ నీరు పోయడం వల్ల మట్టిలో నీరు నిల్వవుతుంది, దీనివల్ల వేర్లకు గాలి సరిగా అందదు. ఫలితంగా వేర్లు కుళ్లిపోవచ్చు. ఇలా జరిగితే మొక్క ఎదుగుదల మందగించి చివరకు మొక్క పూర్తిగా నష్టపోవచ్చు. అందుకే నీళ్లు ఎంత పోయాలి అనేది మాత్రమే కాదు, ఎప్పుడు పోయాలి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం.
ఉదయం నీళ్లు పోస్తే లాభాలు
వేసవిలో మొక్కలకు నీళ్లు పోయడానికి ఉదయం సమయం అత్యుత్తమంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండటంతో నీరు నెమ్మదిగా మట్టిలోకి చొచ్చుకుపోతుంది. దీంతో నీరు వేర్ల వరకు సులభంగా చేరుతుంది. ఉదయం నీళ్లు పోయడం వల్ల మొక్కలు రోజంతా తేమను నిల్వ చేసుకుని వేడిని తట్టుకునే శక్తిని పొందుతాయి. అలాగే ఉదయం పోసిన నీరు ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉండదు కాబట్టి ఫంగస్ లేదా ఇతర వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.
సాయంత్రం నీళ్లు పోస్తే..
సాయంత్రం సమయంలో కూడా మొక్కలకు నీళ్లు పోయవచ్చు, ముఖ్యంగా రోజంతా ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది కొంత ఉపశమనం ఇస్తుంది. అయితే ఈ సమయంలో పోసిన నీరు రాత్రంతా మట్టిలో అలాగే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వల్ల తేమ ఎక్కువగా ఉండి ఫంగస్ లేదా పురుగులు పెరగడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. అందుకే సాయంత్రం నీళ్లు పోయేటప్పుడు చాలా ఆలస్యంగా కాకుండా కొంచెం ముందుగానే పోయడం మంచిది. అలాగే ఆకులపై నీరు ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
సరైన సమయం ఏది?
మొత్తం చూస్తే వేసవిలో మొక్కలకు నీళ్లు పోయడానికి ఉదయం సమయమే ఉత్తమం. ఈ సమయంలో నీళ్లు పోయడం వల్ల మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాకుండా వాటి ఎదుగుదల కూడా మెరుగుపడుతుంది. అయితే చాలా ఎక్కువ వేడి ఉన్నప్పుడు లేదా మట్టి పూర్తిగా ఎండిపోయినప్పుడు సాయంత్రం కూడా కొద్దిగా నీళ్లు పోయవచ్చు. అయినప్పటికీ ప్రధానంగా ఉదయం నీళ్లు పోయడం అలవాటు చేసుకుంటే మొక్కలు తాజాగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి.