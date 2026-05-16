- Home
- Life
- Gardening
- Home Decor: పాత బొమ్మలని పారేయకండి..ఇలా చేస్తే వింటేజ్ లుక్ తో మీ ఇల్లు అదిరిపోద్ది
Home Decor: పాత బొమ్మలని పారేయకండి..ఇలా చేస్తే వింటేజ్ లుక్ తో మీ ఇల్లు అదిరిపోద్ది
Home Decor: పిల్లలు ఆడుకుని విరగ్గొట్టిన పాత బొమ్మలను పారేస్తాం. అలా ప్రతిసారీ పారేయడం కంటే కాస్త క్రియేటివిటీతో ఇంటిని అందంగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. బొకే, బుక్ షెల్ఫ్, ఫోటో ఫ్రేమ్ ఇలా రకరకాలుగా తయారు చేసి మీ ఇంటికి వింటేజ్ లుక్ ఇవ్వొచ్చు.
Home Decor: ఈ క్రియేటివిటీతో పిల్లల జ్ఞాపకాలు పదిలం
ఇంట్లో పాతబడిన బొమ్మలను పారేయకుండా వాటితో ఇంటిని అందంగా మార్చుకోవడం ఇప్పుడు సరికొత్త ట్రెండ్. పాత టెడ్డీ బేర్లు, కార్లతో ఇంటికి స్టైలిష్ లుక్ ఇవ్వడానికి పాత బొమ్మ కార్ల పైభాగాన్ని తీసేసి, వాటిలో చిన్న చిన్న ఇండోర్ మొక్కలను నాటి కిటికీల దగ్గర ప్లాంటర్లుగా అమర్చవచ్చు. అలాగే పాత బొమ్మలకు నచ్చిన రంగులు వేసి, బుక్ షెల్ఫ్లో పుస్తకాలు పడిపోకుండా సపోర్ట్గా ఉండేలా వాడుకోవచ్చు. విరిగిపోయిన చిన్న ప్లాస్టిక్ బొమ్మలను ఒక పాత మిర్రర్ లేదా ఫోటో ఫ్రేమ్ చుట్టూ గ్లూతో అంటించి అద్భుతమైన కలర్ఫుల్ బోర్డర్గా మార్చవచ్చు. పాత టెడ్డీ బేర్లను సోఫా మూలల్లో వింటేజ్ లుక్ వచ్చేలా సర్దడం వల్ల జ్ఞాపకాలు పదిలంగా ఉండటమే కాకుండా ఇల్లు కూడా ఎంతో వెరైటీగా కనిపిస్తుంది.
'3D వాల్ ఆర్ట్'తో ఇంటికి వింటేజ్ లుక్
ఇంట్లో పడివున్న చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ బొమ్మలను ఒక ఖాళీ ఫ్రేమ్పై అందంగా పేర్చి, గ్లూతో అతికించడం ద్వారా సరికొత్త '3D వాల్ ఆర్ట్'ను తయారు చేయొచ్చు. ఈ బొమ్మలన్నింటికీ ఒకే రకమైన బ్రైట్ కలర్ లేదా గోల్డ్ స్ప్రే పెయింట్ వేస్తే అది ఒక వింటేజ్, మోడర్న్ ఆర్ట్ పీస్లా మెరిసిపోతుంది. దీన్ని పిల్లల గదిలో లేదా లివింగ్ ఏరియా గోడలపై తగిలిస్తే, ఇంటికి వచ్చే వారిని ఎట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇంటీరియర్కు లగ్జరీ, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
పాత ప్లాస్టిక్ బొమ్మలతో డిజైనర్ కుండీలు
పాత ప్లాస్టిక్ బొమ్మల పైభాగాన్ని కట్ చేసి, వాటిని డిజైనర్ కుండీలుగా మార్చడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా పాత ఏనుగులు, డైనోసార్లు వంటి జంతువుల బొమ్మలు లేదా బొమ్మ కార్లలో మనీ ప్లాంట్, మినీ కాక్టస్, సక్యూలెంట్స్ వంటి తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే మొక్కలను నాటితే చూసేందుకు ఎంతో యూనిక్గా, క్రియేటివ్గా కనిపిస్తాయి. వీటికి కాస్త బ్రైట్ కలర్స్ వేసి స్టడీ టేబుల్పై, ఆఫీస్ డెస్క్ లేదా కిటికీ పక్కన పెడితే ఆ ప్రదేశానికే ఒక సరికొత్త రాయల్ లుక్ వచ్చేస్తుంది.
'టెడ్డీ బేర్ కుషన్లు'తో సాఫ్ట్ అండ్ క్యూట్ లుక్
దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ కనీసం ఒక్క టెడ్డీ బేర్ అయినా ఉంటుంది. అయితే మీ ఇంట్లో కూడా పాత టెడ్డీ బేర్లు దుమ్ము పట్టి, మూలన పడి ఉంటే వాటిని పారేయకుండా ఒక సూపర్ క్యూట్ ఐడియాతో రీసైకిల్ చేయవచ్చు. ఆ బొమ్మల వెనుక వైపు భాగాన్ని జాగ్రత్తగా కట్ చేసి లేదా రీస్టైల్ చేసి, ప్లెయిన్ కుషన్ కవర్లపై గ్లూతో అంటించవచ్చు లేదా కుట్టేయవచ్చు. ఇలా తయారు చేసిన 'టెడ్డీ బేర్ కుషన్లు' పిల్లల గదిలోని బెడ్పై లేదా స్టడీ చైర్పై పెడితే ఆ రూమ్కే ఒక సాఫ్ట్ అండ్ క్యూట్ లుక్ వస్తుంది. పిల్లలు కూడా తమ పాత బొమ్మ కొత్త రూపంలో పక్కనే ఉండేసరికి ఎంతో ఇష్టపడతారు.
'లెగో ఫోటో ఫ్రేమ్' తో మోడరన్ ఆర్ట్ లుక్
పిల్లలు ఆడుకునే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఇంట్లో ఉంటే అవి ఇల్లంతా చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండి, కొన్నిసార్లు అవి మన కాళ్ల కింద పడి చిరాకుగా ఉంటుంది. అలా అని వాటిని పారేయకుండా, ఒకదానికొకటి గ్లూతో అందంగా అతికించి ఒక అద్భుతమైన 'లెగో ఫోటో ఫ్రేమ్' తయారు చేయవచ్చు. ఈ కలర్ఫుల్ అండ్ క్రియేటివ్ ఫ్రేమ్లో పిల్లల చిన్నప్పటి ఫోటోలను గానీ, లేదా వారు గీసిన డ్రాయింగ్స్ను గానీ ఉంచి లివింగ్ రూమ్లో పెడితే ఎంతో యూనిక్గా కనిపిస్తుంది. ఇది పిల్లల చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చడమే కాకుండా, మన ఇంటి గోడలకు ఒక మోడరన్ ఆర్ట్ లుక్ తీసుకొస్తుంది.
స్టడీ టేబుల్కు క్రియేటివ్ లుక్
ఇంట్లో మూలన పడున్న లేదా విరిగిపోయిన ప్లాస్టిక్ బొమ్మ కార్లను పారేయకుండా, వాటికి నచ్చిన బ్రైట్ కలర్స్ వేసి సరికొత్త లుక్ ఇవ్వవచ్చు. ఆ కారు పైభాగంలో ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ లేదా వేస్ట్ కప్పును గ్లూతో గట్టిగా అతికిస్తే చాలు... ఒక అద్భుతమైన 'టాయ్ కార్ పెన్ స్టాండ్' రెడీ అయిపోతుంది. దీనిని పిల్లల స్టడీ టేబుల్పై పెట్టి అందులో పెన్నులు, పెన్సిళ్లు, స్కెచ్లు సర్దుకోవచ్చు. ఇది టేబుల్ను నీట్గా ఉంచుతుంది. పిల్లల చదువుకునే స్టడీ టేబుల్కు క్రియేటివ్ లుక్ ఇస్తుంది.