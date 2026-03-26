Samsung నుంచి అదిరిపోయే 2 కొత్త ఫోన్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే !
Samsung Galaxy A57 Galaxy A37 : శాంసంగ్ తన పాపులర్ ఏ-సిరీస్లో గెలాక్సీ A57, A37 స్మార్ట్ఫోన్లను భారత్లో లాంచ్ చేసింది. ఎక్సినోస్ చిప్సెట్, 50MP కెమెరా, 6 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్తో ఇవి లభించనున్నాయి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం శాంసంగ్, భారత మార్కెట్లోకి తన గెలాక్సీ ఏ (Galaxy A) సిరీస్లో భాగంగా రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసింది. గెలాక్సీ A57 5G, గెలాక్సీ A37 5G మోడళ్లను శాంసంగ్ కంపెనీ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇవి గత ఏడాది విడుదలైన గెలాక్సీ A56, A36 మోడళ్లకు కొనసాగింపుగా వచ్చాయి. అధునాతన ఎక్సినోస్ చిప్సెట్లు, మెరుగైన కెమెరా హార్డ్వేర్, ప్రీమియం డిజైన్తో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A57 5G, గెలాక్సీ A37 5G ధర ఎంత?
భారతదేశంలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ A57, A37 ఫోన్లు వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. గెలాక్సీ A57 8GB+256GB వేరియంట్ ధర రూ. 56,999 కాగా, 12GB+256GB వేరియంట్ ధర రూ. 62,499 గా నిర్ణయించారు. ఇది ఆసమ్ నేవీ, ఆసమ్ ఐసీ బ్లూ, ఆసమ్ లైలాక్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
మరోవైపు, గెలాక్సీ A37 మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. 8GB+128GB మోడల్ ధర రూ. 41,999, 8GB+256GB మోడల్ రూ. 47,499, 12GB+256GB మోడల్ రూ. 52,999 గా ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆసమ్ లావెండర్, ఆసమ్ చార్కోల్, ఆసమ్ గ్రే గ్రీన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఏప్రిల్ 10 నుంచి ఇవి శాంసంగ్ వెబ్సైట్, అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ రిటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి. లాంచ్ ఆఫర్ కింద రూ. 3,000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ లేదా అప్గ్రేడ్ బోనస్ కూడా ఇస్తున్నారు.
గెలాక్సీ A57 5G, గెలాక్సీ A37 5G డిస్ప్లే, సూపర్ డిజైన్
రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు 6.7 అంగుళాల FHD+ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉన్నాయి. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది, దీనివల్ల విజువల్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా విజన్ బూస్టర్ టెక్నాలజీని ఇందులో వాడారు. గెలాక్సీ A57 మోడల్ 6.9mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. రక్షణ కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+, నీరు, ధూళి నుండి రక్షణ కోసం IP68 రేటింగ్ను అందించారు.
గెలాక్సీ A57 5G, గెలాక్సీ A37 5G పెర్ఫార్మెన్స్, సాఫ్ట్వేర్ వివరాలు
గెలాక్సీ A57 స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్సినోస్ 1680 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుండగా, గెలాక్సీ A37 ఎక్సినోస్ 1480 చిప్సెట్తో వస్తుంది. ఇవి రెండూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ యూఐ 8.5 (One UI 8.5) సాఫ్ట్వేర్పై నడుస్తాయి. శాంసంగ్ ఈ ఫోన్లకు 6 జెన్ ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్డేట్స్, 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను ప్రామిస్ చేసింది. గేమింగ్ సమయంలో వేడి తగ్గించడానికి మునుపటి కంటే 13 శాతం పెద్ద వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ఇందులో అమర్చారు.
గెలాక్సీ A57 5G, గెలాక్సీ A37 5G కెమెరా, ఏఐ ఫీచర్లు
ఈ ఫోన్లలో కెమెరాకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. రెండింటిలోనూ 50MP ప్రధాన కెమెరా (OIS), 5MP మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి. అయితే అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ విషయానికి వస్తే A57లో 12MP లెన్స్ ఉండగా, A37లో 8MP లెన్స్ ఇచ్చారు. సెల్ఫీల కోసం 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ మెరుగుపరచడం వల్ల తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు వస్తాయి. ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ ఎరేజర్, బెస్ట్ ఫేస్, వాయిస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఏఐ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
గెలాక్సీ A57 5G, గెలాక్సీ A37 5G బ్యాటరీ, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్
రెండు ఫోన్లలో 5,000mAh భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది సాధారణ వాడకంతో రెండు రోజుల పాటు వస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇవి సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 2.0 (45W) కి సపోర్ట్ చేస్తాయి, దీనివల్ల కేవలం 30 నిమిషాల్లో 60 శాతం బ్యాటరీ నిండుతుంది. భద్రత కోసం ఇందులో శాంసంగ్ నాక్స్ వాల్ట్ ఫీచర్ ఉంది, ఇది యూజర్ల సున్నితమైన డేటాను హార్డ్వేర్ స్థాయిలో సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.