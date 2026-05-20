- Projector: రూ. 3 వేలతో మీ ఇంటిని థియేటర్గా మార్చేయండి.. హైఎండ్ ఫీచర్లతో స్మార్ట్ ప్రొజెక్టర్
Projector: ఇంట్లోనే థియేటర్లాంటి అనుభూతిని కోరుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఓటీటీలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వీటికి ఆదరణ ఎక్కువగా లభిస్తోంది. అమెజాన్లో తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉన్న ఓ బెస్ట్ ప్రొజెక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం.
180 డిగ్రీలు తిరిగే ప్రత్యేక డిజైన్
తక్కువ ధరలో మంచి ఫీచర్లతో కూడిన ప్రొజెక్టర్ కోసం చూస్తున్న వారికి PANSEBA Smart Projector మంచి ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. ఆండ్రాయిడ్ 11 సపోర్ట్, 4K, 1080P వీడియో సపోర్ట్, WiFi 6 కనెక్టివిటీ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లతో ఈ ప్రొజెక్టర్ను కంపెనీ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ప్రొజెక్టర్ అసలు ధర రూ. 19,999 కాగా డిస్కౌంట్లో భాగంగా రూ. 3,399కి లభిస్తోంది. దీనికి అదనంగా అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్తో పే చేస్తే అదనంగా రూ. 100 వరకు డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు. ఈ ప్రొజెక్టర్లో 180 డిగ్రీలు తిరిగే రొటేటింగ్ స్టాండ్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీని వల్ల గోడపై మాత్రమే కాకుండా పైకప్పుపై కూడా వీడియోలను ప్రొజెక్ట్ చేయవచ్చు. దీంతో పడుకుని సినిమాలు చూడాలనుకున్నా కూడా సులభంగా యాంగిల్ మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 40 ఇంచుల నుంచి 130 ఇంచుల వరకు పెద్ద స్క్రీన్ అనుభవాన్ని ఇది అందిస్తుంది.
4K, 1080P వీడియో సపోర్ట్తో క్లియర్ విజువల్స్
PANSEBA స్మార్ట్ ప్రొజెక్టర్ 1920x1080 రిజల్యూషన్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. 4K వీడియో ప్లేబ్యాక్ సపోర్ట్ కూడా ఇందులో ఉంది. ఆటోమేటిక్ హారిజాంటల్ కీస్టోన్ కరెక్షన్ ఫీచర్ ఉండటంతో స్క్రీన్ వంకరగా కనిపించినా అది ఆటోమేటిక్గా సరిచేస్తుంది. దీంతో వీడియోలు మరింత క్లియర్గా, థియేటర్ అనుభూతికి దగ్గరగా కనిపిస్తాయి.
వైఫ్6, బ్లూటూత్ 5.0తో ఫాస్ట్ కనెక్టివిటీ
సాధారణ HDMI కేబుల్ అవసరం లేకుండా మొబైల్, ల్యాప్టాప్, ట్యాబ్ వంటి పరికరాలను ఈ ప్రొజెక్టర్కు వైర్లెస్గా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో WiFi 6 సపోర్ట్ ఇవ్వడంతో వీడియో స్ట్రీమింగ్ వేగంగా జరుగుతుంది. కనెక్షన్ డిలే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. Bluetooth 5.0 ఫీచర్ వల్ల స్పీకర్లు, హెడ్ఫోన్స్ వంటి డివైస్లను కూడా సులభంగా కనెక్ట్ చేయవచ్చు.
అనేక పరికరాలకు సపోర్ట్
ఈ ప్రొజెక్టర్లో HDMI, USB, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి పోర్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. టీవీ స్టిక్, గేమింగ్ కన్సోల్, PC, స్మార్ట్ఫోన్, DVD ప్లేయర్, USB డ్రైవ్ వంటి అనేక పరికరాలను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో సినిమా చూడటానికి మాత్రమే కాకుండా ఆఫీస్ ప్రెజెంటేషన్స్, పార్టీలు, గేమింగ్ కోసం కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
చిన్న సైజులో స్మార్ట్ హోమ్ థియేటర్
పోర్టబుల్ డిజైన్ కారణంగా ఈ ప్రొజెక్టర్ను ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. చిన్న గదుల్లో కూడా పెద్ద స్క్రీన్ అనుభవాన్ని పొందొచ్చు. తక్కువ ధరలో స్మార్ట్ ఫీచర్లతో హోమ్ థియేటర్ అనుభూతి కోరుకునే వారికి ఈ PANSEBA Smart Projector మంచి ఎంపికగా కనిపిస్తోంది.