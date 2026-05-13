Amazon Great Summer Sale : అమెజాన్ సమ్మర్ సేల్ ధమాకా.. ఐక్యూ, వివో ఫోన్లపై రూ. 40 వేల వరకు డిస్కౌంట్!
Amazon Great Summer Sale: అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026 ప్రారంభమైంది. వివో, ఐక్యూ స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్ సమ్మర్ సేల్ 2026.. స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు పండగే
అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026 లైవ్ లోకి వచ్చేసింది. మీరు కొత్త ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ముఖ్యంగా వివో, ఐక్యూ బ్రాండ్లంటే ఇష్టమా? అయితే మీ కోసమే ఈ అదిరిపోయే డీల్స్. ప్రీమియం మోడల్స్ నుంచి బడ్జెట్ ఫోన్ల వరకు అన్నింటిపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. మరి ఆ డీల్స్ ఏంటో, ఎంత తక్కువకు ఫోన్లు వస్తున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అదిరిపోయే బ్యాంక్ ఆఫర్లు.. క్యాష్బ్యాక్ ధమాకా
ఈ సేల్లో కేవలం ఫోన్ ధరలు తగ్గడమే కాదు, అదనపు బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. మీరు కనీసం రూ. 2,500 కంటే ఎక్కువ షాపింగ్ చేస్తే రూ. 150 ఫ్లాట్ క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. ఒకవేళ మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతుంటే, మీకు ఇన్స్టంట్గా 10 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇది ఈజీ ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఇక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఫెసిలిటీస్ ఉండనే ఉన్నాయి.
ప్రైమ్ మెంబర్స్కు స్పెషల్ ట్రీట్
అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. వారికి రూ. 2,500 పైన కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ. 250 క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా, సుమారు రెండు లక్షల ప్రోడక్ట్స్ పై ఎక్స్క్లూజివ్ కూపన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగిస్తే, అన్లిమిటెడ్ 5 శాతం క్యాష్బ్యాక్ మీ సొంతం. యూపీఐ పేమెంట్స్ చేసే వారికి డైమండ్స్ రూపంలో రివార్డ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు.
Amazon Great Summer Sale : వివో ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపు
ప్రీమియం ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టపడే వారికి వివో ఫోన్లు బెస్ట్ ఆప్షన్. అమెజాన్ సమ్మర్ సేల్ లో సూపర్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
• Vivo X300 Ultra 5G: దీని అసలు ధర రూ. 1,99,999 కాగా, ఈ సేల్లో కేవలం రూ. 1,59,999 కే దొరుకుతోంది. అంటే ఏకంగా రూ. 40,000 ఆదా లభిస్తోంది.
• Vivo X Fold 5: ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాన్స్. రూ. 1,59,999 ఫోన్ ఇప్పుడు రూ. 1,49,998 కే లభిస్తుంది.
• మీరు బడ్జెట్ లో ఫోన్ చూస్తుంటే, Vivo V60e 5G రూ. 31,999 కు అందుబాటులో ఉంది.
• వివో వై51 ప్రో 5జీ అసలు ధర 34,990 కాగా, ప్రస్తుతం రూ. 27,999 కు అందుబాటులో ఉంది.
• వివో ఎక్స్ 300 ఎఫ్ఈ 5జీ అసలు ధర రూ.1,19,999 కాగా, ప్రస్తుతం రూ.79,999 కు అందుబాటులో ఉంది.
Amazon Great Summer Sale : ఐక్యూ గేమింగ్ ఫోన్ల పై క్రేజీ డీల్స్
గేమింగ్ అంటే ఇష్టపడే యూత్ కోసం ఐక్యూ అదిరిపోయే ఆఫర్లు తెచ్చింది.
• iQOO 15: పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే ఈ ఫోన్ రూ. 76,999 నుంచి తగ్గి రూ. 66,999 కు చేరింది.
• iQOO 15R: రూ. 53,999 ఉన్న ఈ మోడల్ ఇప్పుడు రూ. 41,499 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
• ఐక్యూ జెడ్11ఎక్స్ 5జీ అసలు ధర 28,999 కాగా, ప్రస్తుతం రూ. 19,999 కు అందుబాటులో ఉంది.
• అలాగే, ఐక్యూ నియో 10 అసలు ధర రూ.45,999 కాగా, ప్రస్తుతం రూ.34,999 కు అందుబాటులో ఉంది.
• ఇక బడ్జెట్ లో 5G ఫోన్ కావాలనుకుంటే iQOO Z10 Lite 5G కేవలం రూ. 13,999 కే దొరుకుతోంది. ఇది నిజంగా బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు.
ఎందుకు కొనాలి? ఏది బెస్ట్?
ఈ సేల్లో ప్రతి రేంజ్ లోనూ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మీరు ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీ కావాలనుకుంటే వివో X సిరీస్ వైపు వెళ్లండి. లేదు నాకు స్పీడ్, గేమింగ్ ముఖ్యం అనుకుంటే ఐక్యూ సిరీస్ బెస్ట్. తక్కువ బడ్జెట్ లో కూడా మంచి ఫోన్లు సేల్ లో ఉన్నాయి.