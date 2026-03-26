మ్యూజిక్ లవర్స్ కు పండగే.. తక్కువ బడ్జెట్ లో బెస్ట్ సౌండ్ సిస్టమ్ కార్లు ఇవే
Best Audio Cars : కారులో మంచి మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల డ్రైవింగ్ అనుభవం మరింత రెట్టింపు అవుతుంది. మరి బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఆడియో బ్రాండ్ల సిస్టమ్స్ ఇచ్చే టాప్ 5 కార్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. హ్యుందాయ్ ఐ20
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో హ్యుందాయ్ ఐ20 తన ఆడియో క్వాలిటీతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
• సౌండ్ సిస్టమ్: ఇందులో ప్రముఖ ఆడియో బ్రాండ్ బోస్ నుండి వచ్చిన 7-స్పీకర్ల ప్రీమియం సిస్టమ్ ఉంటుంది.
• ప్రత్యేకతలు: ఇందులో ఒక సబ్-వూఫర్ కూడా వస్తుంది, ఇది బేస్ ప్రియులకు చాలా బాగుంటుంది.
• ధర: దీని స్పోర్ట్జ్ ఓ వేరియంట్ నుండి ఈ సిస్టమ్ అందుబాటులో ఉంది, దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 8.23 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
2. టాటా ఆల్ట్రోజ్
టాటా మోటార్స్ తన కార్లలో ఆడియో విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడదు. ఆల్ట్రోజ్ కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాదు.
• సౌండ్ సిస్టమ్: ఇందులో హర్మన్ సంస్థ రూపొందించిన 8-స్పీకర్ల సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ (4 స్పీకర్లు + 4 ట్వీటర్లు) ఉంటుంది.
• ప్రత్యేకతలు: ఈ సెగ్మెంట్లో అత్యుత్తమ అకౌస్టిక్స్ అందించే కారుగా ఇది పేరు తెచ్చుకుంది.
• ధర: దీని ధర సుమారు రూ. 6.65 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
3. మారుతి సుజుకి బాలెనో
మారుతి బాలెనో కేవలం మైలేజ్ మాత్రమే కాదు, ఫీచర్ల విషయంలో కూడా ముందుంటుంది.
• సౌండ్ సిస్టమ్: ఇందులో Surround Sense Powered by ARKAMYS సిస్టమ్ అమర్చారు.
• ప్రత్యేకతలు: ఆర్కామిస్ ట్యూనింగ్ వల్ల సౌండ్ చాలా స్పష్టంగా, సహజంగా వినిపిస్తుంది. ఇందులో 9-అంగుళాల స్మార్ట్ప్లే ప్రో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది.
• ధర: జెటా, ఆల్ఫా వేరియంట్లలో ఈ సిస్టమ్ లభిస్తుంది. ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 8.43 లక్షలు.
4. టాటా టియాగో
తక్కువ బడ్జెట్లో అదిరిపోయే మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కావాలనుకునే వారికి టియాగో బెస్ట్ ఆప్షన్.
• సౌండ్ సిస్టమ్: ఇందులో కూడా హర్మన్ కంపెనీ 8-స్పీకర్ల మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వస్తుంది.
• ప్రత్యేకతలు: బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్లలో ఇన్ని స్పీకర్లు ఉన్న కారు మరొకటి లేదు. దీని సౌండ్ క్వాలిటీ సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ అని చెప్పవచ్చు.
• ధర: దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 5.65 లక్షలు.
5. నిస్సాన్ మాగ్నైట్
నిస్సాన్ మాగ్నైట్ తన టెక్ ప్యాక్ ద్వారా మ్యూజిక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది.
• సౌండ్ సిస్టమ్: దీని టెక్ ప్యాక్ ఎంచుకుంటే మీకు జేబీఎల్ సంస్థ నుండి వచ్చిన హై ఎండ్ స్పీకర్లు లభిస్తాయి.
• ప్రత్యేకతలు: బ్రాండెడ్ స్పీకర్లతో పాటు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో వస్తాయి.
• ధర: మాగ్నైట్ బేస్ మోడల్ ధర రూ. 6 లక్షల నుండి ప్రారంభం కాగా, టెక్ ప్యాక్ అదనంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.