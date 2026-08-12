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- ఈ అగ్గిపుల్లను ఎన్నిసార్లు వెలిగించినా వెలుగుతూనే ఉంటుంది.. బెస్ట్ కిచెన్ గ్యాడ్జెట్
ఈ అగ్గిపుల్లను ఎన్నిసార్లు వెలిగించినా వెలుగుతూనే ఉంటుంది.. బెస్ట్ కిచెన్ గ్యాడ్జెట్
Gas Lighter: గ్యాస్ స్టవ్ను చాలా మంది లైటర్స్తో వెలిగిస్తుంటారు. అయితే మారిన కాలంతో ఈ లైటర్స్ డిజైన్ కూడా మారింది. అలాంటి ఓ స్మార్ట్ లైటరే PANCA మ్యాచ్ స్టిక్ డిజైనట్ బ్యూటేన్ గ్యాస్ లైటర్. అమెజాన్లో ఉన్న ఈ లైటర్ సంబంధించిన వివరాలు.
సురక్షితమైన పొడవైన హ్యాండిల్ డిజైన్
గ్యాస్ స్టవ్, కొవ్వొత్తులు, దీపాలు, బార్బెక్యూ గ్రిల్స్ వంటి వాటిని సులభంగా వెలిగించేందుకు PANCA మ్యాచ్ స్టిక్ ఆకారంలోని బ్యూటేన్ గ్యాస్ లైటర్ ఉపయోగపడుతుంది. పొడవైన హ్యాండిల్, రీఫిల్ చేసుకునే సౌకర్యం, బలమైన మంట, తేలికైన డిజైన్ వంటి ఫీచర్లతో ఇది ఇంటి అవసరాలకు, అలాగే అవుట్డోర్ వినియోగానికి అనువైన ఉత్పత్తి.
ఈ లైటర్ ప్రత్యేకత దాని మ్యాచ్ స్టిక్ ఆకారంలోని పొడవైన హ్యాండిల్. గ్యాస్ స్టవ్ లేదా దీపాలను వెలిగించే సమయంలో చేతులు మంటకు దగ్గరగా వెళ్లకుండా రక్షిస్తుంది. చిన్నపాటి ప్రమాదాలు తగ్గి, సురక్షితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వంటగదిలో రోజువారీ వినియోగానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అమెజాన్లో రూ. 999 కాగా 34 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 664కి లభిస్తోంది.
ఇంటికీ, అవుట్డోర్కీ ఒకే లైటర్
ఈ లైటర్ను కేవలం గ్యాస్ స్టవ్కే కాదు, కొవ్వొత్తులు, దీపాలు, బార్బెక్యూ గ్రిల్స్, క్యాంపింగ్, పిక్నిక్ వంటి అనేక సందర్భాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. ఒకే లైటర్తో ఎన్నో పనులు చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో ఇది ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన ఉపయోగకరమైన వస్తువుగా మారుతుంది.
రీఫిల్ చేసుకునే బ్యూటేన్ లైటర్
ఇది బ్యూటేన్ గ్యాస్తో పనిచేసే రీఫిల్ లైటర్. గ్యాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్లీ బ్యూటేన్ నింపి ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీంతో కొత్త లైటర్ కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీర్ఘకాలం ఉపయోగించుకోవచ్చు కాబట్టి ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.
ఉపయోగించడం చాలా సులభం
ఈ లైటర్లో బలమైన, స్థిరమైన మంట వస్తుంది. గాలి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా సులభంగా వెలుగుతుంది. స్మూత్ పుష్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ ఉండటంతో ఒకే సారి నొక్కితే మంట వెలుగుతుంది. చేతికి సౌకర్యంగా పట్టుకునే గ్రిప్ ఉండటం వల్ల ప్రతిరోజూ ఉపయోగించడం చాలా సులభం.
తేలికైన డిజైన్, బలమైన నిర్మాణం
ABS ప్లాస్టిక్, మెటల్ భాగాలతో తయారైన ఈ లైటర్ బలంగా ఉంటుంది. బరువు సుమారు 150 గ్రాములు మాత్రమే కావడంతో సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. కిచెన్ డ్రాయర్, ట్రావెల్ బ్యాగ్ లేదా క్యాంపింగ్ కిట్లో సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణ డిస్పోజబుల్ లైటర్లతో పోలిస్తే PANCA గ్యాస్ లైటర్ ఎక్కువకాలం ఉపయోగించుకోవచ్చు. రీఫిల్ సౌకర్యం, పొడవైన హ్యాండిల్, బలమైన మంట, సురక్షితమైన వినియోగం, మల్టీపర్పస్ ఉపయోగం వంటి ప్రయోజనాలతో ఇది ప్రతి ఇంటికి ఉపయోగపడే బెస్ట్ ప్రొడక్ట్గా చెప్పొచ్చు.