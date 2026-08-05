iPhone: భారీగా పడిపోయిన ఐఫోన్ ధర, ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఎగిరి గంతేయాల్సిందే?
iPhone: ఐఫోన్ కొనాలనకున్నారా? బడ్జెట్ సరిపోవడంలేదా..? మీ కోసమే సంచలన ధమాకా సేల్.. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ లో చాలా తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ కలను సాకారం చేసుకోండి.
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు పండగే
భారతదేశంలో పండుగ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు.. స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు పండగే. ముఖ్యంగా ఆపిల్ ఐఫోన్ (iPhone) కొనుగోలు చేయాలని ఆశపడేవారు ఆసక్తిగా ఎదురుచూసేది ఫ్లిప్కార్ట్ 'బిగ్ బిలియన్ డేస్' (Big Billion Days) సేల్ కోసమే. ఐఫోన్ రేట్లు భారీగా ఉండటం.. బడ్జెట్ సహకరించకపోవడం వల్ల ఫోన్ కొనడాన్ని వాయిదా వేసుకునే మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు ఈ సేల్ ఒక పెద్ద వరప్రసాదం. ఈ ఏడాది బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో ఐఫోన్ 15 (iPhone 15) తో పాటు ఐఫోన్ 16 (iPhone 16) మోడళ్లపై కంపెనీలు, ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలు ఊహించని రీతిలో భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. భారత మార్కెట్లో ఇవి విడుదలైనప్పటి ధరలతో పోలిస్తే... ఈ సెప్టెంబర్ లో జరగబోయే బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ లో భారీ డిస్కాట్లు లభించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ఐఫోన్ 15 (iPhone 15):
ఆపిల్ కంపెనీ పరిచయం చేసిన డైనమిక్ ఐలాండ్, 48 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా మరియు టైప్-సి (USB Type-C) ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి అధునాతన హంగులతో వచ్చిన ఐఫోన్ 15 మోడల్కు.. ఇప్పటికీ టెక్ మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. రిలీజ్ నాటికి ఈ ఫోన్ ధర (Launch Price) 128GB వేరియంట్ ₹79,900 వేలు ఉండగా.. డిస్కౌంట్ పోగా ₹69,900కు లభిస్తోంది. ఇక ఈ ఫోన్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ లో ₹54,999 (ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్)కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతే కాదు దీనితో పాటు బ్యాంక్ ఇచ్చే ఆఫర్లు, కంపెనీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లతో ఈ ఫోన్ను కస్టమర్లు ఏకంగా ₹49,999 కే సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే వినియోగదారులు దాదాపు ₹30,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఐఫోన్ 16 (iPhone 16):
ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI Features), సరికొత్త A18 చిప్సెట్, ప్రత్యేక కెమెరా కంట్రోల్ బటన్ తో పాటు మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్తో వచ్చిన లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 16 పై కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ అనూహ్యమైన ఆఫర్లను అందిస్తోంది. విడుదలైన కొద్ది కాలంలోనే ఈ స్థాయి డిస్కౌంట్ రావడం అత్యంత అరుదు.రిలీజ్ నాటి ధర (Launch Price) ₹79,900 (128GB వేరియంట్) ఉండగా.. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రైస్ మాత్రం ₹58,999 (లిస్టెడ్ సేల్ ప్రైస్) కు దొరికే అవకాశం ఉంది. ఇక ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లతో కలిపి ఈ మోడల్ను ₹51,999 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చని సమాచారం. ఈ లెక్కన మార్కెట్లోకి వచ్చిన అతి తక్కువ సమయంలోనే ఐఫోన్ 16 పై ఏకంగా ₹27,000 పైగా ఆదా చేసుకునే అరుదైన అవకాశం దక్కబోతోంది.
గోల్డెన్ ఆఫర్ మిస్ అవ్వకండి..
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సమయంలో కొనుగోలు చేయడం వల్ల వినియోగదారులకు పలు రకాల ఆదనపు ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. ఒకేసారి అంత డబ్బు చెల్లించలేని వారు ఎటువంటి అదనపు వడ్డీ లేకుంటే నెలవారీ సులభ వాయిదాలలో (EMI) ఫోన్ను పొందే సౌలభ్యం ఉంది.అంతే కాదు మీ వద్ద ఉన్న పాత ఆండ్రాయిడ్ లేదా పాత ఐఫోన్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంటే, దానికి మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్చేంజ్ వ్యాల్యూ లభిస్తుంది.
ఇక HDFC, ICICI లేదా Axis వంటి ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డ్లపై తక్షణ డిస్కౌంట్లు దక్కుతాయి.పాత మోడల్ స్మార్ట్ఫోన్ల నుండి ఆపిల్ ఐఫోన్ కి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే వారికి రిలీజ్ ధరలతో పోలిస్తే దాదాపు సగం ధరకే లభించే ఈ పండుగ సేల్ ఒక సవర్ణ అవకాశం! అయితే సెప్టెంబర్ లో జరగబోయే ఈ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ పై అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.