హైదరాబాదీలకు అలర్ట్.. ఆగస్టు 18 నుంచి ఆ మార్గంలో వన్వే. ఏకంగా ఏడాది పాటు
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్లోని కేబీఆర్ పార్క్ పరిసరాల్లో ప్రయాణించే వాహనదారులను ట్రాఫిక్ పోలీసులు అలర్ట్ చేశారు. అండర్పాస్, ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం నేపథ్యంలో ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ పూర్తిగా వన్వే ట్రాఫిక్ విధానం అమల్లోకి రానుంది.
వన్వే ఎందుకు అమలు చేస్తున్నారు?
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ప్రస్తుతం భారీ స్థాయిలో అండర్పాస్లు, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ పనుల కారణంగా రహదారుల వెడల్పు తగ్గిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ట్రాఫిక్ జామ్లు ఎక్కువగా ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ సమస్యను తగ్గించడంతో పాటు నిర్మాణ పనులు సురక్షితంగా సాగేందుకు ట్రాఫిక్ శాఖ వన్వే విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మార్పుతో ట్రాఫిక్ ప్రవాహం సులభంగా సాగుతుందని, ప్రమాదాలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు అమల్లో
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కేబీఆర్ పార్క్ పరిసరాల్లోని ఆరు ప్రధాన జంక్షన్ల వద్ద కొత్త ట్రాఫిక్ విధానం అమలు చేయనున్నారు. నిర్మాణ పనుల పురోగతిని బట్టి ఈ వన్వే విధానం సుమారు ఏడాదిన్నర పాటు కొనసాగవచ్చని చెప్పారు. హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మొత్తం 110 పిల్లర్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. కొంతకాలం ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలిగినా, ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గడంతో పాటు ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతుందని ఆయన తెలిపారు.
ట్రయల్ రన్స్ తర్వాతే తుది నిర్ణయం
కొత్త ట్రాఫిక్ విధానాన్ని అమలు చేసే ముందు పోలీసులు రెండు దశల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ట్రయల్ రన్స్ నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 5, జూన్ 21 తేదీల్లో నిర్వహించిన ఈ ట్రయల్స్లో ట్రాఫిక్ ప్రవాహం, జంక్షన్ల వద్ద ఏర్పడే రద్దీ, లేన్ నిర్వహణ వంటి అంశాలను పరిశీలించారు. ట్రయల్స్లో వచ్చిన సూచనల ఆధారంగా రహదారులపై కొత్త లేన్ మార్కింగ్లు, దిశా సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కీలక కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని మోహరించి వాహనదారులకు మార్గనిర్దేశం చేసేలా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
డ్రోన్లు, సీసీటీవీలతో 24 గంటల పర్యవేక్షణ
కొత్త ట్రాఫిక్ విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ICCC) నుంచి సీసీటీవీల ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. అదనంగా డ్రోన్ల సహాయంతో ట్రాఫిక్ రద్దీని ప్రత్యక్షంగా గమనించి అవసరమైతే వెంటనే మార్పులు చేపడతారు. రోజంతా నాలుగు షిఫ్టుల్లో ట్రాఫిక్ సిబ్బంది విధులు నిర్వహించి వాహనదారులకు సహాయం అందించనున్నారు. గూగుల్ మ్యాప్స్ వంటి నావిగేషన్ యాప్లలో కూడా కొత్త ట్రాఫిక్ మార్గాలను అప్డేట్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
వాహనదారులకు పోలీసుల సూచనలు
కొత్త ట్రాఫిక్ విధానం అమల్లోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. వన్వే రోడ్లలో రాంగ్సైడ్ డ్రైవింగ్ చేయవద్దని హెచ్చరించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. కేబీఆర్ పార్క్ పరిసరాల్లో ఉన్న పది ప్రధాన ఆసుపత్రులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అంబులెన్స్లు, అగ్నిమాపక వాహనాల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. అత్యవసర సేవలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ప్రత్యేక లేన్ను వినియోగించనున్నారు. అలాగే కేబీఆర్ పార్క్కు వచ్చే సందర్శకులు తమ వాహనాలను నిర్ణీత పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లోనే నిలపాలని సూచించారు.