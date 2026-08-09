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- ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: అప్గ్రేడ్ చేయడం వర్త్ ఏనా? ఫీచర్లు, కెమెరా, ధర వివరాలు ఇవే
ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: అప్గ్రేడ్ చేయడం వర్త్ ఏనా? ఫీచర్లు, కెమెరా, ధర వివరాలు ఇవే
iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro: ఆపిల్ తన కొత్త ప్రోడక్టులను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. మరి ఐఫోన్ 18 ప్రో, 15 ప్రో మధ్య తేడాలేంటి? డిస్ప్లే, ఏ20 ప్రో చిప్, 48ఎంపీ కెమెరాలు, బ్యాటరీ లైఫ్, పెరగనున్న ధరలు సహా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ 18 ప్రో లీక్స్ వచ్చేశాయి.. ఏ20 ప్రో చిప్, మైండ్ బ్లాకింగ్ కెమెరా
మూడు జనరేషన్ల గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), పాత ఐఫోన్ 15 ప్రో (iPhone 15 Pro) వాడుతున్న వారికి ఒక పర్ఫెక్ట్ అప్గ్రేడ్లా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ కొత్త ఫోన్ కొనేముందు ఆలోచించాల్సిన ఒక పెద్ద సమస్య కూడా ఉంది. సెప్టెంబర్ చివరిలో రాబోతున్న ఈ కొత్త ఫోన్ కోసం ఐఫోన్ 16 ప్రో యూజర్లు వెంటనే హడావుడిగా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, ఐఫోన్ 15 ప్రో యూజర్లకు మాత్రం మారడానికి చాలా మంచి కారణాలు ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 18 ప్రోలో కాస్త పెద్ద స్క్రీన్, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, ప్రతీ కెమెరాలోనూ మార్పులు, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, పెరిగిన పెర్ఫార్మెన్స్ లభించనున్నాయి. ఇవన్నీ చాలా మంచి మార్పులే అయినప్పటికీ, ఒక కలవరపెట్టే వార్త కూడా ఉంది. గతేడాదిగా ర్యామ్ ధరలు భారీగా పెరగడంతో, ఆపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో ధరను బాగా పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు $1,300 (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 1,23,500) నుండి ప్రారంభం కావచ్చని తెలుస్తోంది. ఇది ఐఫోన్ 15 ప్రో బేస్ మోడల్ ధర $1,000 (సుమారు రూ. 95,000) కంటే దాదాపు $300 (రూ. 28,500) ఎక్కువ.
ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: డిజైన్, సైజ్
ఐఫోన్ 15 ప్రోలో 6.1 అంగుళాల స్క్రీన్ ఉండగా, ఐఫోన్ 18 ప్రోలో అది 6.3 అంగుళాలకు పెరిగింది. స్క్రీన్ చుట్టూ ఉన్న బెజెల్స్ తగ్గడం వల్ల ఫోన్ సైజు పెద్దగా పెరిగినట్లు అనిపించదు. డిజైన్ పరంగా ఐఫోన్ 15 ప్రో ప్రీమియం టైటానియం ఫ్రేమ్తో వచ్చి 187 గ్రాముల బరువు, 146.6 x 70.6 x 8.25 mm సైజుతో తేలికగా ఉంటుంది. కానీ ఐఫోన్ 18 ప్రో అల్యూమినియం బాడీతో వస్తోంది. దీని వల్ల గీతలు త్వరగా పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వేడి త్వరగా బయటకు పోయేలా సహాయపడుతుంది. దీని బరువు సుమారు 206 గ్రాములు ఉంటుంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రోలో డైనమిక్ ఐలాండ్ సైజ్ దాదాపు 35 శాతం చిన్నదిగా మారనుంది. అలాగే ఇందులో కొత్తగా 'కెమెరా కంట్రోల్' బటన్ రాబోతోంది. ఐఫోన్ 16 సిరీస్లో పరిచయమైన ఈ బటన్ను 18 ప్రోలో మరింత సింప్లిఫై చేశారు. ఇందులో ఎలాంటి గెస్టర్ కంట్రోల్స్ ఉండవు. రెండు ఫోన్లలోనూ IP68 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ సమానంగా ఉంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో నాలుగు కొత్త రంగుల్లో లభించనుంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: డిస్ప్లే ఫీచర్లు
డిస్ప్లే విషయంలో ఐఫోన్ 18 ప్రో చాలా ముందుంది. ఇందులో 6.3 అంగుళాల OLED LTPO+ ప్యానెల్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది పవర్ ఆదా చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఐఫోన్ 15 ప్రోలో 2,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉంటే, ఐఫోన్ 18 ప్రోలో ఏకంగా 3,000 నిట్స్ అవుట్డోర్ బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చీకటిలో లేదా రాత్రి వేళల్లో ఐఫోన్ 15 ప్రో బ్రైట్నెస్ 2 నిట్స్ వరకు మాత్రమే తగ్గితే, 18 ప్రోలో 1 నిట్ కంటే తక్కువకు తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా యాంటీ-రిఫ్లెక్టివ్ కోటింగ్, స్క్రాచ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం కొత్త సెరామిక్ షీల్డ్ కూడా రానుంది. రెండు ఫోన్లలోనూ 1-120Hz వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: పెర్ఫార్మెన్స్, ప్రోసెసర్
పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఐఫోన్ 18 ప్రో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించనుంది. ఇందులో ఆపిల్ సొంతంగా తయారు చేసిన మొదటి 2nm చిప్సెట్ 'A20 ప్రో' ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఐఫోన్ 15 ప్రోలో 3nm సాంకేతికతతో కూడిన A17 ప్రో చిప్ ఉంటుంది. A20 ప్రో చిప్ వల్ల స్పీడ్ పెరగడమే కాకుండా పవర్ ఎఫిషియెన్సీ 30 శాతం వరకు మెరుగుపడుతుంది.
పెరుగుతున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) అవసరాల కోసం ఐఫోన్ 18 ప్రోలో 12GB ర్యామ్ ఇస్తున్నారు. ఐఫోన్ 15 ప్రోలో కేవలం 8GB RAM మాత్రమే ఉంది. వేడిని త్వరగా తగ్గించడానికి 18 ప్రోలో వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. రెండు ఫోన్లలోనూ iOS 27 సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. కనెక్టివిటీ కోసం అమెరికా మోడళ్లలో క్వాల్కమ్ మోడెమ్, ఇతర గ్లోబల్ మోడళ్లలో ఆపిల్ సొంత C2 మోడెమ్ వాడనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: కెమెరా అప్గ్రేడ్స్
కెమెరా విభాగంలో ఐఫోన్ 18 ప్రో భారీ మార్పులు తెస్తోంది. ప్రధాన కెమెరాలో వేరియబుల్ అపెర్చర్ (Variable Aperture f/1.4 to f/4.0) రాబోతోంది. దీనివల్ల లెన్స్ లోపలికి ఎంత వెలుతురు వెళ్లాలో కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఐఫోన్ 15 ప్రోలో f/1.78 ఫిక్స్డ్ అపెర్చర్ ఉంది.
• అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా: ఐఫోన్ 15 ప్రోలోని 12MP కెమెరాతో పోలిస్తే, 18 ప్రోలో పెద్ద సెన్సార్ ఉన్న 48MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఇస్తున్నారు.
• టెలిఫోటో కెమెరా: 15 ప్రోలో 3X ఆప్టికల్ జూమ్ (12MP) ఉంటే, 18 ప్రోలో మరింత దూరంగా ఉన్నవాటిని క్యాప్చర్ చేసేలా 4X ఆప్టికల్ జూమ్తో 48MP సెన్సార్ ఇస్తున్నారు.
• సెల్ఫీ కెమెరా: 15 ప్రోలోని 12MP కెమెరా స్థానంలో, 18 ప్రోలో 18MP సెంటర్ స్టేజ్ స్క్వేర్ సెన్సార్తో డ్యూయల్ క్యాప్చర్ సపోర్ట్ రాబోతోంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో vs ఐఫోన్ 15 ప్రో: బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్
ఐఫోన్ 15 ప్రో వాడుతున్న వారికి బ్యాటరీ లైఫ్ పెరగడం అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. 15 ప్రోలో 3,274 mAh బ్యాటరీ ఉండగా, వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయం 23 గంటలు మాత్రమే వస్తుంది. కానీ 18 ప్రోలో చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం గ్లోబల్ మోడల్లో 4,056 mAh, యుఎస్ మోడల్లో 4,288 mAh బ్యాటరీ రానుంది. దీని వల్ల వీడియో ప్లేబ్యాక్ ఏకంగా 35 గంటల వరకు వస్తుందని అంచనా.
ఛార్జింగ్ స్పీడ్ విషయంలో కూడా ఐఫోన్ 18 ప్రో ముందంజలో ఉంది. 15 ప్రోలో 25W వైర్డ్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉంటే, 18 ప్రోలో 40W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 25W మ్యాగ్సేఫ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది.
బ్యాటరీ లైఫ్, కొత్త A20 ప్రో ప్రాసెసర్, డిస్ప్లే, కెమెరా అప్గ్రేడ్స్ చూస్తే ఐఫోన్ 15 ప్రో యూజర్లకు ఐఫోన్ 18 ప్రో చాలా మంచి అప్గ్రేడ్. కానీ అంచనా వేస్తున్న $1,300 (రూ. 1,23,500) ప్రారంభ ధర గత వర్షన్ కంటే దాదాపు $200 (రూ. 19,000) ఎక్కువ. అంత భారీ ధర పెట్టడం కష్టమనుకునే ఐఫోన్ 15 ప్రో యూజర్లు కేవలం కొత్త బ్యాటరీ వేయించుకుని మరికొన్నేళ్లు అదే ఫోన్ వాడుకోవచ్చు.