Milk: ఈ పొడి చిటికెడు వేస్తే.. పాలు రెండు, మూడురోజులైనా విరిగిపోవు..!
Milk: రోజుకి రెండుసార్లు కాచినా కూడా పాలు విరిగిపోతున్నాయా? అయితే.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. ఫ్రిజ్ లో పెట్టకపోయినా పాలు విరిగిపోవు. తాజాగా కూడా ఉంటాయి.
milk
ఎండాకాలం వచ్చింది అంటే చాలు.. ఫుడ్ తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటుంది. ఉదయం చేసిన కూరలు కూడా సాయంత్రానికి పాడైపోతూ ఉంటాయి. ఇక పాల సంగతి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. కొన్ని సార్లు, ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేసినా కూడా పాలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి. వేడికి బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరగడం వల్ల పాలు తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి.కానీ, ఈ సమస్యకు ఈజీగా చెక్ పెట్టొచ్చు. మండే ఎండల్లో కూడా పాలను ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచగల ట్రెడిషనల్ పద్దతులు ఉన్నాయి. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం..
ఇదొక్కటి కలిపితే చాలు...
వేడి ఎక్కువగా ఉండి పాలు విరిగిపోతున్నాయని మీరు భావిస్తున్నట్లయితే.. పాలు మరిగించేటప్పుడు చిటికెడు బేకింగ్ సోడా కలపాలి. బేకింగ్ సోడా పాల పీహెచ్ స్థాయిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దీని వల్ల పాలు తొందరగా విరిగిపోవు. అయితే.. ఎక్కువ బేకింగ్ సోడా కలపకూడదు. చిటికెడు మాత్రమే కలపాలి. దీని వల్ల పాలు తాజాగా ఉంటాయి.
పాలు కచే గిన్నె...
పాలు విరిగిపోకుండా ఉండాలంటే.. మనం ఎంచుకునే పాత్ర కూడా ముఖ్యమే. పాలు మరిగించే ముందు పాత్రను చల్లటి నీటితో కడగాలి. గిన్నె అడుగున కొద్దిగా నీరు ఉంచాలి. దీని వల్ల పాలు పాడవ్వవు. ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
యాలకులను ఉపయోగించవచ్చు...
పాలు మరిగించేటప్పుడు, ఒకటి లేదా రెండు పచ్చి యాలకులను కలపండి. ఇది రుచిని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, పాలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
పాలు మరిగించే సమయం కూడా ముఖ్యమే..
మీరు పాలల్లో ఏమీ కలపకుండా కూడా తాజాగా ఉంచాలి అంటే.. ఆ పాలను మరిగించే సమయం చాలా ముఖ్యం. ఎండాకాలంలో ప్రతి 8 గంటలకు ఒకసారి పాలను మరిగించాలి. పాలు గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఫ్రిజ్ లో ఉంచాలి. వేడి పాలను నేరుగా ఫ్రిజ్ లో పెట్టడం వల్ల కూడా అవి తొందరగా విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది.