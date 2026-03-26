- Home
- Life
- Food
Favourite Food: టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ రాజమౌళికి ఇష్టమైన ఫుడ్... ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా?
Favourite Food: టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి కి పరిచయం అవసరం లేదు. ఆయన సినిమాల గురించి స్పెషల్ గా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. తీసిన ప్రతి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్టే. మరి, ఆయనకు విపరీతంగా నచ్చిన ఫుడ్ ఏంటో తెలుసా?
హైదరాబాద్ నగరంలో దొరికే ఓ స్పెషల్ ఫుడ్ అంటే డైరెక్టర్ రాజమౌళికి చాలా ఇష్టం. ఆయనకు మాత్రమే ఆయన ఫ్యామిలీ మొత్తానికి నచ్చిన ఫుడ్ ఒకటి ఉంది. అది మరేంటో కాదు.. దోశ. అయితే అది నార్మల్ దోశ కాదు.. పంచకట్టు దోశ. ఈ విషయాన్ని రాజమౌళి స్వయంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం విశేషం.ఈ పంచకట్టు దోశ సాధారణంగా నెల్లూరు ఫేమస్ ఫుడ్. ఇది హైదరాబాద్ లో లభిస్తుంది.
ఈ పంచకట్టు దోశ స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?
ఈ దోశ ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నెల్లూరు ప్రాంతానికి చెందిన స్పెషల్ రెసిపీ. ఈ దోశలో ఎర్ర కారం వాడతారు. ఇదే దోశకు అసలైన రుచి. ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలతో చేసే ఈ కారం దోశకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఘాటును, రుచిని ఇస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ పంచకట్టు దోశలు సాధారణంగా గ్యాస్ స్టవ్ మీద కాకుండా, పెద్ద పెనం మీద బొగ్గుల పొయ్యి వేద వేస్తారు. దీని వల్ల దోశకు ఒక రకమైన స్మోకీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. అందుకే.. దోశ మరింత రుచిగా అనిపిస్తుంది.
క్రిస్పీ అండ్ సాఫ్ట్: ఈ దోశ బయట వైపు చాలా క్రిస్పీగా (కరకరలాడుతూ), లోపల వైపు మెత్తగా ఉంటుంది. దీనిపై వేసే నెయ్యి లేదా వెన్న దీని రుచిని రెట్టింపు చేస్తుంది.
రాజమౌళి గారి ప్రమోషన్: రాజమౌళి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఈ దోశ అంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పడమే కాకుండా, తన సినిమా షూటింగ్స్ లో కూడా ఈ దోశలను స్పెషల్ గా పిలిపించుకుంటారు. 'ఆర్ఆర్ఆర్' ప్రమోషన్స్ సమయంలో కూడా దీని గురించి చర్చ జరిగింది.