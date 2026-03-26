Face Glow: కలబంద జెల్ లో ఇవి కలిపి రాస్తే..ఖరీదైన ఫేషియల్స్ తో పనిలేదు..!
Face Glow: వయసు పెరుగుతుంటే.. ముఖంపై ముడతలు రావడం సహజం. కానీ ఆ ముడతలను కలబంద జెల్ తో కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ముఖంలో గ్లో పెరగడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి.
కలబందతో మెరిసే అందం..
అందాన్ని పెంచుకోవాలనే కోరిక లేని వాళ్లు ఎవరైనా ఉంటారా? వయసు పెరుగుతున్నా కూడా.. ఆ ఛాయలు ముఖంలో కనిపించకుండా ఉండాలని ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. మార్కెట్లో దొరికే ఏవేవో క్రీములు ముఖానికి పూసేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. వాటికి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు ఖర్చు చేయకుండా కలబందతో మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు. అయితే... కేవలం కలబంద కాకుండా.. దానిలో మరికొన్నింటిని కలిపి ముఖానికి రాస్తే.. ముఖంపై ముడతలు, పిగ్మెంటేషన్, నల్ల మచ్చలు ఇలాంటి ఏ సమస్యను అయినా తగ్గించుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కలబందతో అందం ఎలా పెరుగుతుంది?
కలబందలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీ చర్మానికి చాలా అవసరం. ఇది అనేక చర్మ సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. మీరు కలబంద జెల్ తో కొబ్బరి నూనె, విటమిన్ ఇ క్యాప్యూల్స్ ని కలిపి ముఖానికి రాసుకున్నా.. మీ స్కిన్ లో గ్లో వస్తుంది. అంతేకాదు.. చర్మం చాలా మృదువుగా మారుతుంది.
ముఖానికి కలబంద జెల్ ఎలా రాయాలి?
మీ చర్మం కాంతివంతంగా మారాలంటే, కలబందతో కలిపిన రెండు పదార్థాలను ఉపయోగించవచ్చు. ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో కలబంద జెల్ వేయండి. ఆ తర్వాత, కొబ్బరి నూనె , ఒక విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్ను కలిపి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోండి.
దీనిని రాయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...
1. మచ్చలను తగ్గిస్తుంది
ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు కలబంద జెల్, కొబ్బరి నూనె , ఒక విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మచ్చలు తగ్గుతాయి. ఇది మొటిమల నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
2. చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తుంది
మీరు కలబంద జెల్తో పాటు కొబ్బరి నూనె , విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్స్ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తే, మీ చర్మం మృదువుగా మారుతుంది . మీరు అనేక ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.
3. ఫైన్ లైన్స్ తగ్గిస్తుంది
కొబ్బరి నూనె , విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్స్ సన్నని గీతలను తగ్గించి, మీ చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తాయి. మీరు ప్రతిరోజూ కలబంద జెల్ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
4. సహజంగా కాంతివంతంగా చేస్తుంది
మీ నిర్జీవమైన చర్మాన్ని తాజాగా ఉంచుకోవాలంటే, కలబంద జెల్, కొబ్బరి నూనె , ఒక విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్ పేస్ట్ను ఉపయోగించడం ద్వారా దానిని సహజంగా కాంతివంతంగా మార్చుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ పడుకునే ముందు దీనిని ఉపయోగించండి.
5. తేమను అందించి, పోషిస్తుంది
ఈ పేస్ట్ను మీ ముఖానికి ప్రతిరోజూ పూయడం వల్ల పుష్కలమైన తేమ, పోషణ లభించి, మీ చర్మాన్ని లోతుగా శుభ్రపరుస్తుంది.