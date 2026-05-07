ChintaChiguru: చింతచిగురు కోడిగుడ్డు.. ఇలా చేసి తింటే.. మటన్ కూడా పనికి రాదు..!
ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలకు రోజూ రకరకాల వంటలు చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటివాళ్లు.. కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో తయారు చేసే చింతచిగురు కోడిగుడ్డు కూర చేసేయండి. కూర వండటం సులభం. టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది.
చింత చిగురు
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చింత చిగురు చాలా సులభంగా లభిస్తుంది. నార్మల్ గా మనం వంటలో పులుపు కోసం చింత పండు వాడుతూ ఉంటాం. ఈ చింతపండు మనకు అన్ని సీజన్లలో ఈజీగా లభిస్తుంది. కానీ, చింత చిగురు మాత్రం.. ఈ ఎండాకాలంలోనే లభిస్తుంది. ఈ చిగురు ధర కూడా కాస్త ఎక్కువే. కానీ.. అప్పుడప్పుడైనా దీనితో రకరకాల వంటలు చేసుకొని తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. మరి, ఈ రోజు చాలా సింపుల్ గా తయారు చేయగల చింతచిగురు కోడిగుడ్డు కూరను ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం....
మంచి చింత చిగురు ఎంచుకోవాలి...
మార్కెట్లో చింత చిగురు ఎంచుకొనేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చాలా మంది నీళ్లు చల్లి అమ్ముతుంటారు. అలాంటి నీళ్లు చల్లినది తూకంలో బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు... బయట ఎండలకు తొందరగా పాడైపోతుంది. అలా కాకుండా నీరు చల్లినది ఆకు ఎంచుకోవాలి. ఈ ఆకు మాత్రమే రుచిగా ఉంటుంది.
చింతచిగురు కోడిగుడ్డు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు..
ఉల్లిపాయ, చింత చిగురు, కోడిగుడ్డు, ఉప్పు, కారం ఉంటే చాలు.. ఇంకేమీ అవసరం లేదు…
తయారీ విధానం... ముందుగా... చింత చిగురులో పుల్లలు, కొమ్మలు లేకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత.. ఆ ఆకును చేతితో కొద్దిగా నలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలను చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. తర్వాత.. ఒక పాన్ పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత.. చింత చిగురు కూడా వేసుకోవాలి. రెండు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత కూరకు సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూడు లేదా నాలుగు కోడిగుడ్లు పగలగొట్టి.. అందులో కార్చాలి. రెండు నిమిషాలు మూతపెట్టి.. తర్వాత గంటతో కదిలించాలి. ఇప్పుడు కావాలంటే రుచికి సరిపడా ఉప్పు,కారం వేసుకోవచ్చు. అంతే కూర అయిపోయినట్లే. రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మళ్లీ మళ్లీ తినాలని అనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తింటే..చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ సమయం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కూరలో ట్రై చేయవచ్చు.