Flax Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ అవిసె గింజలు తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా అవిసె గింజల్లో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఫైబర్ , లిగ్నన్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
అవిసె గింజల్లో ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఒక రకమైన ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి.
'జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ'లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని తేలింది.
ఒక టేబుల్ స్పూన్ అవిసె గింజల్లో దాదాపు 1 గ్రాము ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రోజంతా కడుపు నిండుగా ఉన్న ఫీలింగ్ ఇవ్వడానికి, శక్తివంతంగా ఉండటానికి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం.
అవిసె గింజలు ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ (ALA)కి అద్భుతమైన మూలం. ఇది మొక్కల ఆధారిత ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఈ ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా కీలకం.
అవిసె గింజలు పెద్దప్రేగు, చర్మం, రక్తం, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ల నుంచి కూడా రక్షణ కల్పిస్తాయి.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడం అవిసె గింజల ముఖ్య ప్రయోజనాల్లో ఒకటి. ప్రతిరోజూ అవిసె గింజల నూనె తీసుకోవడం వల్ల ఎల్డీఎల్ (LDL) కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
అవిసె గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
